सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हरियाणा के खिलाफ यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत मुंबई ने ऐतिहासिक रन चेज कर दिया. हरियाणा ने इस मैच में पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 3 विकेट पर 234 रन बनाए थे. जवाब में मुंबई ने सिर्फ 17.3 ओवर में ही 238 रन बनाकर लक्ष्य का पीछा कर लिया. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का यह दूसरा सबसे बड़ा रन चेज है.

यशस्वी जायसवाल ने रविवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सुपर लीग बी मैच में 48 गेंद में शतक जड़कर गत चैंपियन मुंबई की हरियाणा पर चार विकेट की जीत में अहम भूमिका निभाई. सुपर लीग के अपने पहले मैच में हैदराबाद के खिलाफ एकतरफा हार के बाद जायसवाल (50 गेंद में 101 रन) और सरफराज खान (24 गेंद में 64 रन) की पारियों से मुंबई ने हरियाणा के 235 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 17.3 ओवर में छह विकेट पर 238 रन बनाकर जीत दर्ज की.

जायसवाल और सरफराज ने सिर्फ 6.1 ओवर में 88 रन जोड़कर मुंबई की फाइनल के लिए क्वालीफाई करने की उम्मीद जीवंत रखी. मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान जायसवाल ने मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का 50 हजार रुपये का चेक लेने के लिए अपने साथ सरफराज को भी बुलाया. मुंबई के लिए अजिंक्य रहाणे ने 10 गेंद में 21 रनों की पारी खेली.

Mumbai chased 235 runs in just 17.3 overs against Haryana in SMAT 🥶



Yashasvi Jaiswal - 101 (50)

Sarfaraz Khan - 64 (25)

Ajinkya Rahane - 21 (10)



The batting carnage of Jaiswal and Sarfaraz to claim the 2nd highest run chase in SMAT 🔥pic.twitter.com/dGkSpe6Pmd — Tejash (@Tejashyyyyy) December 14, 2025

इससे पहले हरियाणा के कप्तान अंकित कुमार (42 गेंद में 89 रन) और प्रतिभावान ऑलराउंडर निशांत सिंधू (38 गेंद में 63 रन) ने सिर्फ 8.1 ओवर में 110 रन जोड़कर टीम को 20 ओवर में तीन विकेट पर 234 रन तक पहुंचाया.

हरियाणा के तेज गेंदबाजों ने 125 से 130 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी की, जिससे मुंबई के बल्लेबाजों के लिए सपाट पिच पर रन बनाना आसान हो गया. जायसवाल ने पुल और रैंप शॉट खेले. उन्होंने अपनी पारी में 16 चौके मारे. सरफराज ने भी सिर्फ 16 गेंद में अर्धशतक के साथ आईपीएल नीलामी के लिए अपना दावा मजबूत किया.