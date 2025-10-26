नेट प्रैक्टिस नहीं, टॉस प्रैक्टिस करो..., अश्विन ने क्यों दी शुभमन गिल को ऐसी सलाह?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







भारतीय वनडे टीम एक हैरतअंगेज 'लूजिंग स्ट्रीक' पर सवार है. मैदान बदले, कप्तान बदले, लेकिन 25 अक्टूबर को खेले गए भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच में टीम इंडिया लगातार 18वां टॉस हारी थी. यह अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है. शुभमन गिल बतौर कप्तान पहली ODI सीरीज खेल रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शृंखला में वो तीनों टॉस हार गए. अब भारत के पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन का कहना है कि गिल को नेट प्रैक्टिस नहीं बल्कि टॉस प्रैक्टिस करने की जरूरत है.

एक विख्यात खेल पत्रकार के साथ चर्चा करते हुए रविचंद्रन अश्विन ने कहा, "ऑस्ट्रेलिया सीरीज में तीनों टॉस हार गए शुभमन गिल, ये भारतीय वनडे टीम लगातार 18वां टॉस हारी है. इतना टॉस कौन हारता है भाई. दरअसल उन्हें नेट प्रैक्टिस नहीं करना है, टॉस प्रैक्टिस करना है."

आखिरी बार टॉस कब जीती टीम इंडिया?

भारतीय टीम किसी ODI मैच में आखिरी बार 2023 में टॉस जीती थी. वो 2023 ODI वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, जिसमें रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच का टॉस जीता था. उसके बाद लगभग दो साल बीत चुके हैं, लेकिन भारतीय कप्तानों का टॉस हारने का सिलसिला बदस्तूर जारी है. सिडनी वनडे मैच में भारत लगातार 18वां टॉस हारा था, हालांकि मैच में टीम इंडिया 9 विकेट से विजयी रही थी. रोहित शर्मा ने 121 रन और विराट कोहली ने 74 रनों की नाबाद पारी खेल टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित की थी.

बतौर कप्तान शुभमन गिल का टॉस में जीत प्रतिशत 'जीरो' रहा है. गिल पहली बार इंग्लैंड टूर पर टेस्ट टीम की कप्तानी करते दिखे थे. टेस्ट सीरीज 2-2 से बराबर रही, लेकिन गिल पांचों मैच में टॉस हार गए थे. अब बतौर कप्तान अपनी पहली ODI सीरीज में भी वो तीनों टॉस हार गए हैं.

