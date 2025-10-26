भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के खत्म होने के बाद तेज गेंदबाज हर्षित राणा को लेकर बड़ा बयान दिया है. गिल ने कहा कि अगर हर्षित राणा बल्ले से 20 से 25 रन का योगदान कर सकते हैं तो वह आठवें नंबर पर गेंदबाजी ऑलराउंडर हो सकते हैं, जिसकी भारत को तलाश है.

बता दें कि तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट लिए. नीतीश कुमार रेड्डी चोट के कारण बाहर थे, लेकिन हार्दिक पांड्या की तुलना में उनकी गेंदबाजी में जरूरी तेजी नहीं है और आठवें नंबर पर बल्लेबाजी ऑलराउंडर के तौर पर उनका शामिल होना पहले दो वनडे में नुकसानदायक साबित हुआ था. राणा ने एडिलेड में दूसरे मैच में 24 रन बनाए थे और इससे भारतीय कप्तान की दिलचस्पी बल्लेबाज के बजाय गेंदबाजी ऑलराउंडर में हो गई है.

अगर राणा 20-25 रन बनाता है तो 8वां नंबर उसका पक्का- शुभमन गिल

शुभमन गिल ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा, "मुझे लगता है कि हमारे लिए आठवें नंबर के स्थान के लिए अगर कोई बल्लेबाज वहां 20-25 रन बना सकता है तो यह बहुत अहम स्थान बन सकता है. हमें भरोसा है कि हर्षित राणा ऐसा कर सकता है. बहुत कम तेज गेंदबाज हैं जो लंबे हैं और जो 140 से ज्यादा की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते हैं. इसलिए अगर हम दक्षिण अफ्रीका को देखें तो ऐसी विकेटों पर ऐसे गेंदबाज बहुत अहम हो जाते हैं."

गिल ने आगे कहा, "बीच के ओवरों में हमने देखा कि गेंद विकेट से ज्यादा मूव नहीं करती है, इसलिए अगर आपके पास अच्छी लंबाई और रफ्तार है तो आप मौके बना सकते हैं और मुझे लगता है कि यही हुआ." भारतीय कप्तान ने दबाव बनाने का श्रेय स्पिनरों को दिया और इसके बाद राणा ने विकेट झटके.