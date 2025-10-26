हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटहर्षित राणा को टीम से बाहर नहीं करेंगे शुभमन गिल, लेकिन लगाई एक शर्त; बयान आप सबके उड़ा देगा होश

हर्षित राणा को टीम से बाहर नहीं करेंगे शुभमन गिल, लेकिन लगाई एक शर्त; बयान आप सबके उड़ा देगा होश

Shubman Gill on Harshit Rana: हर्षित राणा के सेलेक्शन को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते रहते हैं. अब ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज के बाद कप्तान शुभमन गिल ने उन्हें लेकर बड़ा बयान दिया है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 26 Oct 2025 02:58 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के खत्म होने के बाद तेज गेंदबाज हर्षित राणा को लेकर बड़ा बयान दिया है. गिल ने कहा कि अगर हर्षित राणा बल्ले से 20 से 25 रन का योगदान कर सकते हैं तो वह आठवें नंबर पर गेंदबाजी ऑलराउंडर हो सकते हैं, जिसकी भारत को तलाश है. 

बता दें कि तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट लिए. नीतीश कुमार रेड्डी चोट के कारण बाहर थे, लेकिन हार्दिक पांड्या की तुलना में उनकी गेंदबाजी में जरूरी तेजी नहीं है और आठवें नंबर पर बल्लेबाजी ऑलराउंडर के तौर पर उनका शामिल होना पहले दो वनडे में नुकसानदायक साबित हुआ था. राणा ने एडिलेड में दूसरे मैच में 24 रन बनाए थे और इससे भारतीय कप्तान की दिलचस्पी बल्लेबाज के बजाय गेंदबाजी ऑलराउंडर में हो गई है. 

अगर राणा 20-25 रन बनाता है तो 8वां नंबर उसका पक्का- शुभमन गिल

शुभमन गिल ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा, "मुझे लगता है कि हमारे लिए आठवें नंबर के स्थान के लिए अगर कोई बल्लेबाज वहां 20-25 रन बना सकता है तो यह बहुत अहम स्थान बन सकता है. हमें भरोसा है कि हर्षित राणा ऐसा कर सकता है. बहुत कम तेज गेंदबाज हैं जो लंबे हैं और जो 140 से ज्यादा की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते हैं. इसलिए अगर हम दक्षिण अफ्रीका को देखें तो ऐसी विकेटों पर ऐसे गेंदबाज बहुत अहम हो जाते हैं."

गिल ने आगे कहा, "बीच के ओवरों में हमने देखा कि गेंद विकेट से ज्यादा मूव नहीं करती है, इसलिए अगर आपके पास अच्छी लंबाई और रफ्तार है तो आप मौके बना सकते हैं और मुझे लगता है कि यही हुआ." भारतीय कप्तान ने दबाव बनाने का श्रेय स्पिनरों को दिया और इसके बाद राणा ने विकेट झटके. 

Published at : 26 Oct 2025 02:58 PM (IST)
Tags :
Harshit Rana SHUBMAN GILL INDIA VS AUSTRALIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
क्रिकेट
खुद कप्तान शुभमन गिल हैं ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज हारने की वजह, आंकड़ों से मिला सबूत; आप भी हो जाएंगे हैरान
खुद कप्तान शुभमन गिल हैं ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज हारने की वजह, आंकड़ों से मिला सबूत; आप भी हो जाएंगे हैरान
विश्व
पाकिस्तान का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?
PAK का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Elections 2025: 'NDA बताए उनका सीएम फेस कौन है?'- NDA के आरोपों पर Tejaswi Yadav का पलटवार
Lucknow News: एक्सप्रेस-वे पर चलती AC बस में लगी भीषण आग, बाल-बाल बचे सभी यात्री
Khesari Lal Yadav Interview | भोजपुरी में अश्लीलता | बोल्ड सामग्री और बहुत कुछ
सतीश शाह का 74 वर्ष की आयु में निधन, साराभाई बनाम साराभाई और अन्य प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे दिग्गज अभिनेता
Interview with Neetu Chandra | बिहार से बॉलीवुड और हॉलीवुड तक | सांस्कृतिक जड़ें | 'छठ' और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
क्रिकेट
खुद कप्तान शुभमन गिल हैं ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज हारने की वजह, आंकड़ों से मिला सबूत; आप भी हो जाएंगे हैरान
खुद कप्तान शुभमन गिल हैं ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज हारने की वजह, आंकड़ों से मिला सबूत; आप भी हो जाएंगे हैरान
विश्व
पाकिस्तान का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?
PAK का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?
बॉलीवुड
ऋतिक रोशन की बाहों में रोमांटिक हुईं गर्लफ्रेंड सबा आजाद, एक्टर ने शेयर की विंटर वेकेशन की कोजी तस्वीरें
ऋतिक रोशन की बाहों में रोमांटिक हुईं गर्लफ्रेंड सबा आजाद, एक्टर ने शेयर तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
नौकरी
RRB Recruitment: रेलवे में फिर निकली बंपर भर्ती, NTPC और JE के पदों पर शुरू होने वाले हैं आवेदन
रेलवे में फिर निकली बंपर भर्ती, NTPC और JE के पदों पर शुरू होने वाले हैं आवेदन
ब्यूटी
Should we Shampoo Daily: बालों में शैंपू करना कितना जरूरी? ये 4 बातें जान लेंगे तो दूर हो जाएगी हर गलतफहमी
बालों में शैंपू करना कितना जरूरी? ये 4 बातें जान लेंगे तो दूर हो जाएगी हर गलतफहमी
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget