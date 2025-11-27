भारत की शर्मनाक हार पर शुभमन गिल ने कहा- 'शांत समुद्र आपको रास्ता दिखाना नहीं सिखाता बल्कि...'

गर्दन की चोट के कारण दूसरा टेस्ट नहीं खेलने वाले कप्तान शुभमन गिल ने दक्षिण अफ्रीका से श्रृंखला 0-2 से हारने के बाद एकजुटता और पक्का इरादा दर्शाते हुए कहा कि इस हार के बावजूद टीम और मजबूत होगी. भारत के लिए दो टेस्ट मैच की श्रृंखला शर्मनाक रही. दक्षिण अफ्रीका ने कोलकाता में पहले टेस्ट में 30 रन से और गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में मेजबान टीम को 408 रन से हराकर क्लीन स्वीप किया. यह भारतीय सरजमीं पर दक्षिण अफ्रीका की 25 साल में पहली जीत थी.

इस हार से टीम के प्रदर्शन और नेतृत्व को लेकर आलोचना शुरू हो गई और प्रशंसकों ने कोच गौतम गंभीर की ‘हूटिंग’ भी की.

गिल ने बुधवार को ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘शांत समुद्र आपको रास्ता दिखाना नहीं सिखाता, बल्कि तूफान ही मजबूत बनाता है. हम एक-दूसरे पर भरोसा करते रहेंगे, एक-दूसरे के लिए लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, और मजबूत होंगे. ’’

Calm seas don’t teach you how to steer, it’s the storm that forges steady hands. We’ll continue to believe in each other, fight for each other, and move forward - rising stronger. 🇮🇳 — Shubman Gill (@ShubmanGill) November 26, 2025

दक्षिण अफ्रीका ने शुरू से लेकर अंत तक गुवाहाटी टेस्ट में अपना दबदबा बनाए रखा. अफ्रीका ने टीम इंडिया के सामने 549 रनों का लक्ष्य रखा था. इसके जवाब में भारतीय बल्लेबाजी मात्र 140 रनों पर सिमट गई. मार्को यानसेन इस मैच में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े विलेन साबित हुए, जिन्होंने 93 रनों की पारी खेलने के अलावा पहली पारी में 6 विकेट भी लिए. एडन मार्करम ने इस मुकाबले में कुल 9 कैच लिए, जो किसी एक टेस्ट मैच में किसी फील्डर द्वारा लिए गए सबसे अधिक कैच भी रहे.