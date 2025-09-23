एशिया कप 2025 में आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम और श्रीलंका टीम आमने सामने होगी, ये दोनों के लिए करो या मरो वाला मुकाबला है. दोनों ही सुपर-4 चरण में अपना पहला मैच हार चुकी है. श्रीलंका को बांग्लादेश जबकि पाकिस्तान को टीम इंडिया ने हराया था. पाकिस्तान अंक तालिका में सबसे नीचे और श्रीलंका तीसरे स्थान पर है. ये सुपर-4 का एकमात्र मैच है जो दुबई में नहीं खेला जाएगा. जानिए भारत में मैच कितने बजे से शुरू होगा, इसका लाइव प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी.

क्या हारने वाली टीम हो जाएगी बाहर? जानिए समीकरण

पाकिस्तान और श्रीलंका टीम का आज जीतना जरुरी है. अगर श्रीलंका हारी तो वह फाइनल की दौड़ से लगभग बाहर हो जाएगी, क्योंकि फिर उसे चाहिए होगा की भारत अगले मैच में बांग्लादेश से हार जाए. वह भी भारत को हराए और बांग्लादेश पाकिस्तान को भी हरा दे. इस स्थिति में श्रीलंका के 2 अंक रहेंगे, भारत और पाकिस्तान के भी 2-2 अंक रहेंगे. हालांकि ये समीकरण बनना बहुत मुश्किल है, इसलिए श्रीलंका को फाइनल में जाने की उम्मीद बनाए रखने के लिए आज जीतना जरुरी है.

पाकिस्तान के लिए भी ऐसी ही स्थिति है, क्योंकि वह भी पहला मैच हार चुकी है. अगर श्रीलंका से भी हारी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी. फिर पाकिस्तान के पास बांग्लादेश को हराकर 2 अंक हासिल करने का मौका होगा. इसके साथ उसे चाहिए होगा कि भारत अपने अगले दोनों मैच जीत जाए. इस स्थिति में श्रीलंका और बांग्लादेश के भी 2-2 अंक रहेंगे, फिर नेट रन रेट के आधार पर भारत के साथ दूसरी फाइनलिस्ट टीम का फैसला होगा.

कब-कहां खेला जाएगा PAK vs SL सुपर-4 मुकाबला?

आज, मंगलवार (23 सितंबर) को पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच सुपर-4 का मैच अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में होगा.

कितने बजे से शुरू होगा PAK vs SL मैच?

अबू धाबी में मैच शाम को 6:30 बजे से शुरू होगा. भारत के समयनुसार मैच रात को 8 बजे से शुरू होगा, टॉस 7:30 बजे होगा.

PAK vs SL सुपर-4 मैच का लाइव प्रसारण किन चैनल पर होगा?

सोनी स्पोर्ट्स 1

सोनी स्पोर्ट्स 3 (हिंदी)

सोनी स्पोर्ट्स 4

सोनी स्पोर्ट्स 5

PAK vs SL सुपर-4 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग किस ऐप पर होगी?

सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर पाकिस्तान बनाम श्रीलंका मैच की लाइव स्ट्रीमिंग होगी. इसके आलावा फैनकोड ऐप पर भी लाइव मैच देख सके हैं. फैनकोड वेबसाइट के अनुसार 29 रुपये का पास खरीदकर पाकिस्तान बनाम श्रीलंका मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हो.