'हेडलेस चिकन...', शोएब अख्तर ने ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी को क्या कुछ कह दिया, बयान को लेकर बवाल

भारतीय टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2025 का खिताब जीता, लेकिन पीसीबी अध्यक्ष और एसीसी प्रमुख मोहसिन नकवी ने टीम इंडिया को ट्रॉफी नहीं सौंपी बल्कि उसे बाहर भिजवा दी. भारतीय फैंस और दिग्गज तो उन्हें सुना ही रहे हैं, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स ने भी उन्हें नहीं छोड़ा. पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने नकवी और उनकी मैनेजमेंट को 'हेडलेस चिकन' बताया, वहीं शाहिद अफरीदी ने उन्हें पीसीबी अध्यक्ष पद छोड़ने की सलाह दी.

Ary News से बात करते हुए शोएब अख्तर ने कहा, "हेडलेस और सेंसलेस जैसी है पूरी मैनेजमेंट. टीम कॉम्बिनेशन सही नहीं थे, कप्तानी सटीक नहीं रही और वो हमारी बातें सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे. मुझे नहीं लगता कि एक कप्तान मिडिल आर्डर में अपनी जगह जस्टिफाई करता है, न ही बतौर स्पिनर. आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं अगर हारिस रउफ परफॉर्म नहीं कर पा रहा, लेकिन आपने तो उन्हें खिलाया भी नहीं. जब मैनेजमेंट खुद असुरक्षित महसूस करता है तो बड़े खिलाडियों को आगे नहीं बढ़ने देता, और फिर काम नहीं हो पाता."

शाहिद अफरीदी ने मोहसिन नकवी को लेकर क्या कहा?

पूर्व पाकिस्तान कप्तान शाहिद अफरीदी ने मोहसिन नकवी को क्रिकेट और राजनीती में से किसी एक पर ध्यान देने की सलाह दी. उन्होंने टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट से बात करते हुए कहा, "पीसीबी पूरी तरह से इंटीरियर मिनिस्ट्री है, इस वजह से इसे अलग ही रखा जाना चाहिए. पाकिस्तान क्रिकेट को चलाने के लिए समय चाहिए और वह सिर्फ सलाहकारों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते."

उन्होंने आगे कहा, "ये सलाहकार उन्हें कहीं नहीं पहुंचा रहे, वह खुद भी मानते हैं कि उन्हें क्रिकेट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है. उन्हें चाहिए कि अच्छे और काबिल सलाहकारों को नियुक्त करें, जो खेल की समझ रखते हों. मेरी मोहसिन नकवी से गुजारिश है कि दोनों ही पद महत्वपूर्ण और बड़े काम वाले हैं, जिस पर समय और ध्यान दोनों दिए जाने की जरूरत है."

क्यों मोहसिन नकवी से नहीं ली थी टीम इंडिया ने ट्रॉफी

मोहसिन नकवी पीसीबी अध्यक्ष और एसीसी प्रमुख होने के साथ पाकिस्तान के गृहमंत्री भी हैं. वह कई बार भारत के खिलाफ जहर उगल चुके हैं. टीम इंडिया नहीं चाहती थी कि जो भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा हो, उसके हाथों हम ट्रॉफी ले. भारतीय प्लेयर्स ने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन मोहसिन नकवी ने भारत की जीती हुई ट्रॉफी स्टेडियम से बाहर भिजवा दी.