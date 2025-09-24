हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
2 मैचों में हुई कुटाई फिर भी अकड़ नहीं हुई कम, शाहीन अफरीदी का बड़बोला पन देखिए, कहा- फाइनल में भारत...

Shaheen Afridi on IND vs PAK Final: भारत और पाकिस्तान, तीसरी बार भी एशिया कप 2025 में आमने-सामने आ सकते हैं. शाहीन अफरीदी ने फाइनल में संभावित भारत-पाकिस्तान मैच पर बड़ा बयान दिया है.

24 Sep 2025 06:55 PM (IST)
भारत और पाकिस्तान, तीसरी बार भी एशिया कप 2025 में आमने-सामने आ सकते हैं. अगर ऐसा हुआ, तो इस बार भारत-पाक भिड़ंत 28 सितंबर को एशिया कप फाइनल (Asia Cup Final Date) में होगी. 2025 एशिया कप में अभी तक दोनों मौकों पर टीम इंडिया ने पाकिस्तान (India vs Pakistan News) को रौंदा है.

ग्रुप स्टेज के मैच में टीम इंडिया को 7 विकेट से जीत मिली थी. वहीं सुपर-4 राउंड के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से रौंद डाला था. एक तरफ भारतीय टीम अभी सुपर-4 की पॉइंट्स टेबल में टॉप पर विराजमान है. दूसरी ओर बीते मंगलवार श्रीलंका को 5 विकेट से हराकर पाकिस्तान ने अपनी फाइनल की उम्मीद को जीवित रखा है.

फाइनल में देख लेंगे...

25 सितंबर को एशिया कप में पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच खेला जाएगा. उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहीन अफरीदी ने सूर्यकुमार यादव के उस बयान पर टिप्पणी की, जिसमें भारतीय कप्तान ने दावा किया था कि अब भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट में कोई राइवलरी नहीं रह गई है.

शाहीन अफरीदी ने सूर्यकुमार यादव के बयान पर सवाल को टालते हुए कहा, "यह उनका विचार है, उनका सोचने का तरीका अलग है. अभी, ना हम फाइनल में पहुंचे हैं और ना वो. हम फाइनल में गए तो देखते हैं क्या होता है. हम यहां एशिया कप जीतने आए हैं और हमारा ध्यान उसी पर है.

कभी नहीं हुआ भारत-पाक फाइनल

एशिया कप 2025 में अभी तक भारतीय टीम अजेय रही है. दूसरी ओर पाक टीम किश्तों पर सुपर-4 में आई थी और अब फाइनल में जाने के लिए भी उसे दूसरी टीमों पर निर्भर होना पड़ रहा है. 1984 से लेकर अब तक भारत और पाकिस्तान एशिया कप में 20 बार आमने-सामने आए हैं, लेकिन कभी भी उनके बीच फाइनल मैच नहीं हुआ है. भारत और पाकिस्तान की अपने-अपने अगले मैच में जीत उनकी 28 सितंबर को फाइनल में टक्कर तय कर सकती है.

पाकिस्तानियों के बदले सुर, आज करेंगे भारत की जीत के लिए दुआ, समझें एशिया कप फाइनल का पूरा गणित

नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
24 Sep 2025 06:27 PM (IST)
Shaheen Afridi Asia Cup IND VS PAK SURYAKUMAR YADAV Asia Cup 2025
Reservation Promise: राहुल गांधी का Bihar में बड़ा ऐलान, EBC, SC, ST, OBC को 10 गारंटी
Embed widget