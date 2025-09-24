पाकिस्तानियों के बदले सुर, आज करेंगे भारत की जीत के लिए दुआ, समझें एशिया कप फाइनल का पूरा गणित

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तानियों के बदले सुर, आज करेंगे भारत की जीत के लिए दुआ, समझें एशिया कप फाइनल का पूरा गणित

Asia Cup Super-4 IND vs BAN: एशिया कप सुपर-4 में आज भारत और बांग्लादेश के बीच मैच खेला जाएगा. लेकिन आज के मैच में पहली बार टीम इंडिया की जीत के लिए पाकिस्तान भी दुआ करेगा.

By : साक्षी गुप्ता | Updated at : 24 Sep 2025 04:52 PM (IST)
Pakistan Pray For India Victory In IND vs BAN: एशिया कप 2025 टीम इंडिया के लिए बेहद ही शानदार जा रहा है. भारत के सभी खिलाड़ी टॉप फॉर्म में चल रहे हैं. टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में अब तक कोई मुकाबला नहीं हारी है. वहीं आज बुधवार, 24 सितंबर को एशिया कप सुपर-4 में भारत और बांग्लादेश के बीच टक्कर होने वाली है. लेकिन आज के मुकाबले में भारत की जीत के लिए पाकिस्तान की टीम और इस देश के लोग भी दुआ करेंगे. ऐसा इसलिए कहा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के एशिया कप के फाइनल में पहुंचने के लिए आज के मुकाबले में भारत का जीतना जरूरी है.

भारत की जीत के लिए पाकिस्तान करेगा दुआ

एशिया कप सुपर-4 की पॉइंट्स टेबल में भारतीय टीम टॉप पर चल रही है. वहीं पाकिस्तान दूसरे नंबर पर और बांग्लादेश की टीम तीसरे नंबर पर है. श्रीलंका का सफर इस एशिया कप में खत्म हो गया है. भारत, पाकिस्तान और बांग्लादश तीनों टीमों के पास इस समय 2-2 अंक हैं, लेकिन नेट रन रेट में टीम इंडिया में सबसे आगे है. सुपर-4 में अब तक पाकिस्तान के 2 मैच हो चुके हैं, वहीं भारत और बांग्लादेश दोनों ही टीमों का आज सुपर-4 का दूसरा मुकाबला है.

भारत इस एशिया कप में सबसे मजबूत टीम नजर आ रही है. ऐसे में भारत का फाइनल में पहुंचना तय समझा जा रहा है, क्योंकि टीम इंडिया ने एशिया कप के पिछले मुकाबलों में सभी टीमों को काफी बड़े अंतर से हराया है. ऐसे में अगर भारत के जीतने की उम्मीद ज्यादा हैं. अगर भारत हार भी जाता है, तब भी श्रीलंका के खिलाफ अगले मुकाबले में जीत दर्ज करके फाइनल में जाने की उम्मीद बरकरार रहेगी.

एशिया कप फाइनल में जाएगा भारत?

एशिया कप सुपर-4 के मुकाबले में अगर आज भारत से बांग्लादेश जीत जाता है तो वो सीधे फाइनल में जा सकता है. बांग्लादेश की जीत से पाकिस्तान के लिए फाइनल का सफर मुश्किल हो जाएगा. वहीं भारत आज के मैच में जीत जाता है, तब टीम इंडिया फाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगी. भारत की जीत के बाद पाकिस्तान के पास मौका रहेगा कि वो सुपर-4 के अपने आखिरी मुकाबले में बांग्लादेश को हराए और फाइनल में जगह पक्की करे, इसके लिए पाकिस्तानी टीम को नेट रन रेट पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. भारत और पाकिस्तान के 4-4 अंक होने के बाद फिर एक बार एशिया कप फाइनल में इन दोनों देशों के बीच टक्कर देखने को मिल सकती है.

About the author साक्षी गुप्ता

साक्षी गुप्ता एबीपी न्यूज़ में 2023 से काम कर रही हैं. साक्षी की खेल और राजनीतिक जगत में काफी दिलचस्पी है. इसके अलावा साक्षी ऑटो सेक्शन से लेकर एंटरटेनमेंट की खबरें लिखने में भी रुचि रखती हैं. खाली समय में साक्षी को पढ़ना और स्पोर्ट्स खेलना काफी पसंद है. साक्षी ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हिन्दी पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है और डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएट हैं.
Published at : 24 Sep 2025 04:52 PM (IST)
Pakistan Asia Cup Super 4 IND Vs BAN Asia Cup 2025 BANGLADESH
