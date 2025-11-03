हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाली 7 बल्लेबाज, 2 ने पूरा किया चौकों का अर्धशतक

2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाली 7 बल्लेबाज, 2 ने पूरा किया चौकों का अर्धशतक

Most Fours In 2025 World Cup: दक्षिण अफ्रीकी कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट 2025 महिला वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा चौके लगानी वाली बल्लेबाज हैं. वहीं इस लिस्ट में तीन भारतीय बल्लेबाजों का भी नाम शामिल है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 03 Nov 2025 03:15 PM (IST)
Most Fours For ICC Women's World Cup 2025: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 नवंबर 2025 को नवी मुंबई में खेला गया, जिसमें टीम इंडिया को 52 रनों से ऐतिहासिक जीत मिली. साउथ अफ्रीका को हराकर भारतीय टीम पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनी. इस फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने 101 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली, जिसमें उन्होंने 11 चौके और 1 छक्का लगाया. इस पारी में लगाए गए 11 चौकों की बदौलत लौरा 2025 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाली बल्लेबाज बन गईं. वहीं दूसरे नंबर पर भारत की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना हैं. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाली टॉप-7 बल्लेबाज कौन हैं?

2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाली टॉप-7 बल्लेबाज

1. लौरा वोल्वार्ड्ट (दक्षिण अफ्रीका) - 73 चौके 

दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाली टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं. लौरा ने इस टूर्नामेंट के 9 मैचों में 73 चौके लगाई हैं.

2. स्मृति मंधाना (भारत) - 50 चौके 

2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाली बल्लेबाजों की लिस्ट में भारत की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना दूसरे नंबर पर हैं. मंधाना ने इस टूर्नामेंट के 9 मैचों में 50 चौके जड़ीं हैं.

3. एलिसा हीली (ऑस्ट्रेलिया) - 47 चौके 

ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाली बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. हिली ने इस टूर्नामेंट के 5 मैचों में 47 चौके लगाई हैं.

4. फोबे लिचफील्ड (ऑस्ट्रेलिया) - 43 चौके 

2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाली बल्लेबाजों की लिस्ट में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज फोबे लिचफील्ड चौथे नंबर पर हैं. लिचफील्ड ने इस टूर्नामेंट के 7 मैचों में 43 चौके जड़ीं हैं. 

5. एशले गार्डनर (ऑस्ट्रेलिया) - 39 चौके 

ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एशले गार्डनर 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाली बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. गार्डनर ने 7 मैचों में 39 चौके लगाई हैं.

6. प्रतीका रावल (भारत) - 37 चौके 

2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाली बल्लेबाजों की लिस्ट में भारत की सलामी बल्लेबाज प्रतीका रावल छठे नंबर पर हैं. प्रतीका ने इस टूर्नामेंट के 7 मैचों में 37 चौके जड़ीं हैं.

7. जेमिमा रोड्रिग्स (भारत) - 36 चौके 

भारतीय टीम की स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाली बल्लेबाजों की लिस्ट में सातवें नंबर पर हैं. जेमिमा ने इस टूर्नामेंट के 8 मैचों में 36 चौके लगाई हैं.

Published at : 03 Nov 2025 03:15 PM (IST)
Smriti Mandhana Laura Wolvaardt CRICKET INDW VS SAW Final Women World Cup 2025
Embed widget