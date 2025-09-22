मुझे फर्क नहीं..., भारत के खिलाफ 'गन सेलिब्रेशन' करने वाले साहिबजादा फरहान ने खोला मुंह, जानें क्या कहा
India vs Pakistan Asia Cup: भारत बनाम पाकिस्तान मैच में पाक बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने फिफ्टी पूरी करने के बाद गन सेलिब्रेशन किया था. अब उन्होंने खुद इस सेलिब्रेशन पर प्रतिक्रिया दी है.
एशिया कप में अभी तक 2 बार भारत बनाम पाकिस्तान मैच हुआ है, दोनों बार कुछ ना कुछ विवाद खड़ा हुआ है. सुपर 4 मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया, जिसमें साहिबजादा फरहान का 'गन सेलिब्रेशन' खूब चर्चा में रहा. दरअसल फरहान ने फिफ्टी पूरी करने के बाद बल्ले को बंदूक की तरह पकड़ कर इस उपलब्धि को सेलिब्रेट किया था. अब साहिबजादा फरहान ने खुद उस गन सेलिब्रेशन (Sahibzada Farhan Gun Celebration) पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.
साहिबजादा फरहान ने कहा कि उनके मन में आया, तो उन्होंने सेलिब्रेशन कर दिया. उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके प्रति लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही. उन्होंने यह भी कहा कि वो चाहते हैं कि उनकी टीम आक्रामक स्वभाव के साथ क्रिकेट खेले.
गन सेलिब्रेशन की वजह
साहिबजादा फरहान ने कहा, "वो सेलिब्रेशन सिर्फ उस क्षण में खो जाने के कारण आया. मैं फिफ्टी पूरी करने पर आमतौर पर ऐसे सेलिब्रेशन नहीं करता हूं, लेकिन मेरे मन में अचानक ख्याल आया कि चलो आज सेलिब्रेशन करते हैं. मैंने वैसा ही किया. मैं नहीं जानता था कि इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी. मुझे लोगों की प्रतिक्रिया से फर्क नहीं पड़ता."
साहिबजादा फरहान ने पाकिस्तान टीम को तेज शुरुआत दिलाई थी. उनकी 58 रनों की पारी ने ही पाकिस्तान को 171 रनों के बड़े स्कोर तक पहुंचाने की नींव रखी थी. वो अलग बात रही कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की तूफानी बैटिंग ने भारत को आसान जीत दर्ज करने में मदद की.
साहिबजादा फरहान अकेले पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं रहे, जो अपने इशारों के कारण ट्रोल हुए. उनके अलावा हारिस रउफ को सोशल मीडिया पर आड़े हाथों लिया गया, जिन्होंने विराट कोहली के चैंट्स पर फाइटर जेट को ध्वस्त करने वाला इशारा किया था.
