Suryakumar Yadav Strike On Pakistan: भारत ने एशिया कप सुपर-4 के पहले मुकाबले में पाकिस्तान को हरा दिया है. मैच जीतने के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की खूब तारीफ की. कप्तान सूर्यकुमार ने पाकिस्तान की हार पर भी कहा कि अब दोनों टीमों के बीच कोई राइवलरी नहीं बची है. भारतीय कप्तान ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक की है.

भारत-पाकिस्तान के बीच कोई राइवलरी नहीं

भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर-4 के मैच के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, तब उनसे सवाल पूछा गया कि आप पाकिस्तान के खेल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या आपको उनका खेल टक्कर देने वाला लगा. तब सूर्यकुमार यादव ने भारत और पाकिस्तान के बीच कोई राइवलरी है ही नहीं. सूर्या ने कहा कि टक्कर उन देशों के बीच होती है, तब किसी देश के बीच 14-15 मैच खेले गए हों और स्टेटस 8-7 हों, लेकिन यहां 10-1 और 10-0 पर आप क्या राइवलरी करेंगे.

सूर्यकुमार की पाकिस्तान पर स्ट्राइक

सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल करने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा कि माइंड ऑन ए मिशन. इसके साथ ही लिखा सुपर-4 की पहली स्ट्राइक और उस पर राइट का टिक मार्क किया. सूर्यकुमार यादव ने बताया कि सुपर-4 की पहली स्ट्राइक सफल रही.

सूर्यकुमार यादव से भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को लेकर सवाल किया गया, तब कप्तान ने कहा कि मैं इस समय सोशल मीडिया से दूर हूं, मेरी टीम ही सबकुछ मैनेज करती है और वे लोग मुझे इन सब बातों से भी दूर रखते हैं. मैं अपना फोकस खेल पर रखना चाहता हूं.

Mind on a mission 🇮🇳



First strike in the super 4️⃣✅ pic.twitter.com/b2Q3gfxwNo — Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) September 21, 2025

