हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटArjun Tendulkar Networth: 1200 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, बेटे अर्जुन तेंदुलकर का जानिए नेटवर्थ

Arjun Tendulkar Networth: 1200 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, बेटे अर्जुन तेंदुलकर का जानिए नेटवर्थ

सचिन तेंदुलकर भले ही 1200 करोड़ की संपत्ति के मालिक हों, लेकिन अब उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर भी क्रिकेट से करोड़ों कमा रहे हैं. IPL और घरेलू क्रिकेट से कमाई करने वाले अर्जुन की नेटवर्थ जानकर हैरान हो जाएंगे

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 29 Oct 2025 02:09 PM (IST)
Preferred Sources

Arjun Tendulkar Networth: भारत में अगर क्रिकेट को धर्म कहा जाता है, तो सचिन तेंदुलकर उसके भगवान हैं. अपने शानदार करियर में उन्होंने न सिर्फ रनों का पहाड़ खड़ा किया, बल्कि अपार लोकप्रियता और संपत्ति भी अर्जित की है. उनके रिकॉर्ड्स, लोकप्रियता और ब्रांड वैल्यू का कोई मुकाबला नही है. करोड़ों लोगों के दिलों में बसने वाले इस दिग्गज क्रिकेटर की कुल संपत्ति आज लगभग 1200 करोड़ रुपये है. वहीं, अब उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर भी अपनी अलग पहचान बनाने की राह पर हैं. आइए जानते हैं कि अर्जुन की नेटवर्थ कितनी है और वह किन-किन तरीकों से कमाई करते हैं.

अर्जुन तेंदुलकर की नेटवर्थ कितनी है?

साल 2025 में अर्जुन तेंदुलकर की नेटवर्थ करीब 22 करोड़ रुपये मानी जा रही है. यह आंकड़ा भले ही उनके पिता सचिन के मुकाबले बहुत कम हो, लेकिन अपने करियर के शुरुआती दौर में अर्जुन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया आईपीएल और घरेलू क्रिकेट है.

IPL से होती है मोटी कमाई

अर्जुन तेंदुलकर ने 2023 में मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल में डेब्यू किया था. मुंबई ने उन्हें पहली बार 2021 में बेस प्राइस 20 लाख रुपये में खरीदकर टीम में शामिल किया था. इसके बाद 2022 में मुंबई इंडियंस ने उन्हें 30 लाख रुपये में वापस रीटेन किया था. अब तक अर्जुन आईपीएल से करीब 1.4 करोड़ रुपये की कमाई कर चुके हैं. हालांकि उन्होंने आईपीएल में बहुत कम मैच खेले हैं, लेकिन टीम के साथ रहकर उन्होंने काफी अनुभव हासिल किया है.

घरेलू क्रिकेट से भी बढ़ रही है आमदनी

आईपीएल के अलावा अर्जुन गोवा की ओर से रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट खेलते हैं. इन घरेलू मुकाबलों से उन्हें हर साल लगभग 10 लाख रुपये की इनकम होती है. धीरे-धीरे अर्जुन का प्रदर्शन भी निखर रहा है और वह गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में टीम के लिए अहम योगदान दे रहे हैं. 

Published at : 29 Oct 2025 02:09 PM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar Arjun Tendulkar Networth
