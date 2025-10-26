हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इस दिन वनडे क्रिकेट को अलविदा कहेंगे रोहित शर्मा, कोच ने संन्यास को लेकर कर दिया बड़ा खुलासा

इस दिन वनडे क्रिकेट को अलविदा कहेंगे रोहित शर्मा, कोच ने संन्यास को लेकर कर दिया बड़ा खुलासा

Rohit Sharma Retirement: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले रोहित शर्मा के वनडे से संन्यास की खबरें चल रही थीं. अब इस पर रोहित शर्मा के बचपन के कोच का बड़ा बयान सामने आया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 26 Oct 2025 02:04 PM (IST)
Preferred Sources

Rohit Sharma Coach Big Statement: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत की 2-1 से हार हुई. लेकिन इस सीरीज में रोहित शर्मा का बल्ला खूब चला. भारत के स्टार बल्लेबाज ने तीन मैचों की सीरीज में 200 से ज्यादा रन बनाए. इसके लिए रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया. रोहित शर्मा टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं. वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले हिटमैन के वनडे से भी रिटायरमेंट लेने की खबरें चर्चा का विषय बनी हुई थीं. लेकि रोहित की परफॉर्मेंस ने उनके आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है.

वनडे से कब रिटायर होंगे रोहित शर्मा?

रोहित शर्मा के बचपन के कोच दिनेश लाड ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए हिटमैन के संन्यास पर बड़ा खुलासा किया. दिनेश लाड ने सिडनी वनडे में रोहित शर्मा की पारी को देखते हुए कहा कि 'रोहित ने जिस तरह बल्लेबाजी की और टीम इंडिया को जीत दिलाई, उसे देखकर बहुत अच्छा लगा'. दिनेश लाड ने आगे कहा कि 'रोहित ने ये तय कर लिया है कि वो 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलेगा और उसके बाद ही संन्यास लेगा'.

सचिन तेंदुलकर की बात हुई सच

रोहित शर्मा के बचपन के कोच ने विराट कोहली की भी तारीख करते हुए कहा कि कोहली ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी कंडीशन में सफल हो सकते हैं. उनके खेल को देखकर भी बहुत अच्छा लगा. दिनेश लाड ने बताया कि सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि भविष्य में रोहित और विराट ही उनके रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे और आज ये बात सच साबित हो रही है.

रोहित-विराट ने दिलाई जीत

भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरुआत दो वनडे मैच हार गई थी. वहीं तीसरे वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मैच विनिंग पारी खेली. रोहित ने 125 गेंदों में नाबाद 121 रन बनाए. वहीं विराट कोहली ने 81 गेंदों में 74 रनों की नाबाद पारी खेली और विनिंग चौका लगाकर टीम को तीसरा वनडे जिताया.

Published at : 26 Oct 2025 02:04 PM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI Rohit SHarma IND VS AUS World Cup 2027 Rohit Sharma Retirement
