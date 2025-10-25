हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटगंभीर की आलोचना करने वालों को हर्षित राणा का मुंहतोड़ जवाब, सिडनी में दमदार प्रदर्शन से बोलती की बंद

गंभीर की आलोचना करने वालों को हर्षित राणा का मुंहतोड़ जवाब, सिडनी में दमदार प्रदर्शन से बोलती की बंद

India vs Australia ODI: ऑस्ट्रेलियाई टूर के लिए जब भारतीय स्क्वाड में हर्षित राणा को शामिल किया गया तब उनकी जमकर आलोचना हुई थी. अब उन्होंने अपने प्रदर्शन से आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 25 Oct 2025 05:09 PM (IST)
Preferred Sources

ऑस्ट्रेलियाई टूर के लिए जब भारतीय स्क्वाड में हर्षित राणा को शामिल किया गया, तब सेलेक्शन कमिटी और हेड कोच गौतम गंभीर की चौतरफा आलोचना हुई थी. पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में जब हर्षित की जमकर धुनाई हुई, तब एक बार फिर गौतम गंभीर को आड़े हाथों लिया गया था. अब हर्षित राणा ने अपने प्रदर्शन से अपने और गौतम गंभीर के आलोचकों को भी मुंहतोड़ जवाब दिया है. राणा ने तीसरे वनडे में कुल 4 विकेट झटके और मैच में भारत के सबसे सफल गेंदबाज भी रहे.

हर्षित राणा ने किया आलोचकों का मुंह बंद

हर्षित राणा पर तीखा प्रहार करते हुए भारत के दिग्गज क्रिकेटर क्रिस श्रीकांत ने कहा था कि राणा को टीम में जगह सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि वो गौतम गंभीर की जी-हुज़ूरी करते हैं. दूसरी ओर रविचंद्रन अश्विन ने माना कि हर्षित राणा के पास प्रतिभा है, लेकिन उन्होंने चयनकर्ताओं द्वारा लगातार मौके दिए जाने के फैसले पर सवाल उठाए थे. दूसरी ओर इंटरनेट पर भी हर्षित की खूब आलोचना हुई थी.

अब हर्षित राणा ने सिडनी में 8.4 ओवर गेंदबाजी की, जिनमें उन्होंने 4.50 के बढ़िया इकॉनमी रेट से रन दिए. वो सिडनी में भारत के सबसे सफल गेंदबाज भी रहे, उन्होंने 4 विकेट झटके. मैच में वाशिंगटन सुंदर ने 2, वहीं अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव ने एक-एक विकेट लिया.

जब हर्षित राणा की आलोचना होने की खबर गौतम गंभीर के कानों में पड़ी, तो उन्होंने 23 वर्षीय गेंदबाज का बचाव किया था. गंभीर का कहना था कि एक 23 साल के युवा खिलाड़ी को टारगेट नहीं बनाना चाहिए.

हर्षित के ODI करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

अब तक 8 मैचों के वनडे करियर में यह हर्षित राणा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा. ये पहली बार है जब हर्षित ने किसी पारी में 4 विकेट लिए हैं. इससे पहले उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसी साल चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश के खिलाफ आया था, जब उन्होंने 7.4 ओवर में सिर्फ 31 रन देकर 3 विकेट लिए थे. अब हर्षित ने 8 वनडे मैचों में 16 विकेट ले लिए हैं.

यह भी पढ़ें:

ऑस्ट्रेलिया को अलविदा कहने के बाद क्या बोले रोहित शर्मा और विराट कोहली, लास्ट स्पीच आपको रुला देगी

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 25 Oct 2025 05:09 PM (IST)
Tags :
Indian National Cricket Team Harshit Rana GAUTAM GAMBHIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'लालू-राबड़ी ने बिहार को जंगलराज बनाया, नीतीश कुमार ने दिलाई मुक्ति', RJD पर बरसे अमित शाह
'लालू-राबड़ी ने बिहार को जंगलराज बनाया, नीतीश कुमार ने दिलाई मुक्ति', RJD पर बरसे अमित शाह
राजस्थान
आजम खान ने बेटे अब्दुल्ला के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह मे दी हाजरी, मांगी दुआ
आजम खान ने बेटे अब्दुल्ला के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह मे दी हाजरी, मांगी दुआ
क्रिकेट
भारत की जीत के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने लिया संन्यास? Goodbye कहा तो इमोशनल हुए फैंस
भारत की जीत के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने लिया संन्यास? Goodbye कहा तो इमोशनल हुए फैंस
विश्व
एशिया दौरे पर ट्रंप: चीन से तनाव घटाने और नए व्यापार समझौतों की तैयारी, जानिए प्लान में क्या-क्या है?
एशिया दौरे पर ट्रंप: चीन से तनाव घटाने और नए व्यापार समझौतों की तैयारी, जानिए प्लान में क्या-क्या है?
Advertisement

वीडियोज

MP News: इंदौर में विदेशी महिला खिलाड़ी से छेड़छाड़ के बाद सरकार पर उठे सवाल
Meerut News: SC के आदेश के बाद Meerut में गरजा बुलडोजर, देखिए वीडियो
Bihar Elections 2025: मुसलमानों का Mahagathbandhan से मोहभंग?AIMIM अध्यक्ष शौकत अली के पोस्ट पर बवाल
Maharsahtra News: हाफिज नगर में बिल्डिंग गिरने की घटना आई सामने, देखिए वीडियो
Bank Account में अब 4 Nominee जोड़ने की सुविधा, जानें नया नियम और प्रक्रिया| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 171 / litre 76.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 133 / litre 45.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'लालू-राबड़ी ने बिहार को जंगलराज बनाया, नीतीश कुमार ने दिलाई मुक्ति', RJD पर बरसे अमित शाह
'लालू-राबड़ी ने बिहार को जंगलराज बनाया, नीतीश कुमार ने दिलाई मुक्ति', RJD पर बरसे अमित शाह
राजस्थान
आजम खान ने बेटे अब्दुल्ला के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह मे दी हाजरी, मांगी दुआ
आजम खान ने बेटे अब्दुल्ला के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह मे दी हाजरी, मांगी दुआ
क्रिकेट
भारत की जीत के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने लिया संन्यास? Goodbye कहा तो इमोशनल हुए फैंस
भारत की जीत के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने लिया संन्यास? Goodbye कहा तो इमोशनल हुए फैंस
विश्व
एशिया दौरे पर ट्रंप: चीन से तनाव घटाने और नए व्यापार समझौतों की तैयारी, जानिए प्लान में क्या-क्या है?
एशिया दौरे पर ट्रंप: चीन से तनाव घटाने और नए व्यापार समझौतों की तैयारी, जानिए प्लान में क्या-क्या है?
ओटीटी
इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हुईं ये जबरदस्त फिल्में और सीरीज, वीकेंड में होगा अच्छा टाइमपास
इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हुईं ये जबरदस्त फिल्में और सीरीज, वीकेंड में होगा अच्छा टाइमपास
जम्मू और कश्मीर
जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव को लेकर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, कहा- 'कुछ लोगों ने धोखा...'
जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव को लेकर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, कहा- 'कुछ लोगों ने धोखा...'
जनरल नॉलेज
Iran Currency: भारत से 10,000 लेकर भी जाएंगे तो इस मुस्लिम देश में बन जाएंगे बड़े अमीर, जानें कितनी कमजोर है यहां की करेंसी
भारत से 10,000 लेकर भी जाएंगे तो इस मुस्लिम देश में बन जाएंगे बड़े अमीर, जानें कितनी कमजोर है यहां की करेंसी
ट्रेंडिंग
एआई नहीं सच है? खूंखार दरिंदे से अकेले भिड़ गई दादी, हाईवे पर निकले शेर को छड़ी लेकर भगाया- वीडियो वायरल
एआई नहीं सच है? खूंखार दरिंदे से अकेले भिड़ गई दादी, हाईवे पर निकले शेर को छड़ी लेकर भगाया
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget