ऑस्ट्रेलियाई टूर के लिए जब भारतीय स्क्वाड में हर्षित राणा को शामिल किया गया, तब सेलेक्शन कमिटी और हेड कोच गौतम गंभीर की चौतरफा आलोचना हुई थी. पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में जब हर्षित की जमकर धुनाई हुई, तब एक बार फिर गौतम गंभीर को आड़े हाथों लिया गया था. अब हर्षित राणा ने अपने प्रदर्शन से अपने और गौतम गंभीर के आलोचकों को भी मुंहतोड़ जवाब दिया है. राणा ने तीसरे वनडे में कुल 4 विकेट झटके और मैच में भारत के सबसे सफल गेंदबाज भी रहे.

हर्षित राणा ने किया आलोचकों का मुंह बंद

हर्षित राणा पर तीखा प्रहार करते हुए भारत के दिग्गज क्रिकेटर क्रिस श्रीकांत ने कहा था कि राणा को टीम में जगह सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि वो गौतम गंभीर की जी-हुज़ूरी करते हैं. दूसरी ओर रविचंद्रन अश्विन ने माना कि हर्षित राणा के पास प्रतिभा है, लेकिन उन्होंने चयनकर्ताओं द्वारा लगातार मौके दिए जाने के फैसले पर सवाल उठाए थे. दूसरी ओर इंटरनेट पर भी हर्षित की खूब आलोचना हुई थी.

अब हर्षित राणा ने सिडनी में 8.4 ओवर गेंदबाजी की, जिनमें उन्होंने 4.50 के बढ़िया इकॉनमी रेट से रन दिए. वो सिडनी में भारत के सबसे सफल गेंदबाज भी रहे, उन्होंने 4 विकेट झटके. मैच में वाशिंगटन सुंदर ने 2, वहीं अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव ने एक-एक विकेट लिया.

जब हर्षित राणा की आलोचना होने की खबर गौतम गंभीर के कानों में पड़ी, तो उन्होंने 23 वर्षीय गेंदबाज का बचाव किया था. गंभीर का कहना था कि एक 23 साल के युवा खिलाड़ी को टारगेट नहीं बनाना चाहिए.

हर्षित के ODI करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

अब तक 8 मैचों के वनडे करियर में यह हर्षित राणा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा. ये पहली बार है जब हर्षित ने किसी पारी में 4 विकेट लिए हैं. इससे पहले उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसी साल चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश के खिलाफ आया था, जब उन्होंने 7.4 ओवर में सिर्फ 31 रन देकर 3 विकेट लिए थे. अब हर्षित ने 8 वनडे मैचों में 16 विकेट ले लिए हैं.

