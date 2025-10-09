रोहित शर्मा के कार कलेक्शन में नई एंट्री, 'ब्रांड न्यू Tesla' की कीमत उड़ा देगी होश

Rohit Sharma Car Collection: भारत के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा के धमाकेदार कार कलेक्शन में एक और गाड़ी की एंट्री हो गई है. रोहित शर्मा ने हाल ही में भारतीय बाजार में शामिल हुई टेस्ला (Tesla) की ब्रांड न्यू कार खरीदी है. रोहित खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर इस इलेक्ट्रिक कार को चलाकर घर ले गए. रोहित की इस नई गाड़ी की कीमत लाखों में है. टीम इंडिया के 'हिटमैन' के पास इसी तरह कई महंगी गाड़ियां हैं. रोहित कुछ दिन पहले मुंबई की सड़कों पर लेम्बोर्गिनी (Lamborghini) दौड़ाते नजर आए थे.

रोहित शर्मा की Tesla की कीमत

रोहित शर्मा ने टेस्ला मॉडल वाई (Tesla Model Y) खरीदी है. भारत में इस कार की एक्स-शोरूम प्राइस 59.89 लाख रुपये से शुरू होकर 73.89 लाख रुपये तक जाती है. मुंबई में इस कार के बेस मॉडल की ऑन-रोड प्राइस 60.49 लाख रुपये है, वहीं टॉप मॉडल की ऑन-रोड कीमत 74.43 लाख रुपये है. ये कार चार वेरिएंट में भारतीय बाजार में है. ये इलेक्ट्रिक कार सिंगल चार्जिंग में 500 से 622 किलोमीटर की रेंज देने का दावा करती है.

Rohit Sharma in his new Tesla car.

रोहित शर्मा के पास महंगी-महंगी गाड़ियां

रोहित शर्मा के कार कलेक्शन में रेंज रोवर (Range Rover), लेम्बोर्गिनी जैसी कई महंगी गाड़ियां शामिल हैं. वहीं रोहित शर्मा ने टेस्ला मॉडल वाई (Tesla Model Y) भी खरीद ली है. भारत में एलन मस्क की कार कंपनी टेस्ला इसी साल जुलाई महीने में भारत आई है और रोहित ने तीन महीने के अंदर इस गाड़ी को अपने कार कलेक्शन का हिस्सा बना लिया है.

ऑस्ट्रेलिया टूर पर जाएंगे रोहित शर्मा

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से वनडे सीरीज शुरू होने वाली है. रोहित शर्मा भी टीम के साथ इस दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन अब वे भारत की वनडे टीम के कप्तान नहीं हैं. उनकी जगह शुभमन गिल को टीम की कमान सौंपी गई है. रोहित के साथ विराट कोहली भी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज खेलने जा रहे हैं.

