हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से बाहर होने पर मोहम्मद शमी ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'मैं फिट हूं लेकिन...'

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से बाहर होने पर मोहम्मद शमी ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'मैं फिट हूं लेकिन...'

टीम इंडिया से बाहर चल रहे मोहम्मद शमी ने कहा कि फिटनेस अब उनके लिए समस्या नही है. उन्होंने वनडे टीम में चयन न होने पर कहा कि मैं तैयार हूं, बस फैसला चयनकर्ताओं का है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 09 Oct 2025 02:25 PM (IST)
भारतीय क्रिकेट टीम के सीनियर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया में जगह न मिलने के बाद शमी ने साफ कहा कि फिटनेस उनकी कोई समस्या नहीं है, बल्कि चयन पूरी तरह से टीम मैनेजमेंट का फैसला है. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद से इंटरनेशनल टीम से बाहर चल रहे शमी अब घरेलू क्रिकेट के जरिए दोबारा टीम इंडिया में वापसी करने की तैयारी में हैं.

शमी ने कहा- मै तैयार हूं

अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में शमी ने कहा,  “कई लोग पूछ रहे हैं कि मुझे ऑस्ट्रेलिया सीरीज में क्यों नहीं चुना गया. मैं बस इतना कहूंगा कि चयन मेरे हाथ में नहीं है. यह चयनकर्ताओं, कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल का फैसला है. अगर उन्हें लगेगा कि मैं टीम के लिए तैयार हूं तो वे बुला लेंगे, लेकिन मैं लगातार अभ्यास कर रहा हूं और पूरी तरह तैयार हूं.”

शमी ने कहा कि सोशल मीडिया पर उनके फिटनेस को लेकर जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, वो निराधार हैं. उन्होंने कहा, “कई अफवाहें और मीम्स चल रहे हैं, लेकिन मेरी फिटनेस पूरी तरह ठीक है. मैं हर दिन मेहनत कर रहा हूं और अपने शरीर पर काम कर रहा हूं.”

खराब फॉर्म और फिटनेस पर उठे सवाल

साल 2025 की शुरुआत में इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के बाद से मोहम्मद शमी का प्रदर्शन खास नहीं रहा है. उन्होंने इस साल 11 वनडे मैचों में 11 विकेट लिए, जिसमें उनका औसत 30.63 का रहा. इन मैचों में उनके सर्वश्रेष्ठ आंकड़े 3/37 रहे. इसके अलावा, आईपीएल 2025 सीजन में भी शमी का प्रदर्शन फीका रहा. सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए उन्होंने 9 मैचों में सिर्फ 6 विकेट ही लिए. यही वजह रही कि चयनकर्ताओं ने उन्हें इंग्लैंड टेस्ट और ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ मैचों से भी बाहर कर दिया.

वापसी के लिए तैयार है शमी

शमी ने बताया कि वह हाल ही में दलीप ट्रॉफी में पूर्वी क्षेत्र से खेले थे और उन्होंने लगभग 35 ओवर गेंदबाजी की थी. उन्होंने बताया,  “मेरी लय अच्छी थी और फिटनेस भी. मुझे नहीं लगता कि मैं किसी चीज में पीछे हूं. मैदान से दूर रहना हर खिलाड़ी के लिए कठिन होता है, लेकिन मैं मोटिवेटेड हूं और वापसी के लिए मेहनत जारी रखूंगा.”

टीम इंडिया में कब होगी वापसी?

हालांकि बीसीसीआई की मौजूदा चयन नीति में शमी का नाम फिलहाल "स्कीम ऑफ थिंग्स" से बाहर नजर आ रहा है. टीम मैनेजमेंट फिलहाल युवा तेज गेंदबाजों पर भरोसा जता रहा है, लेकिन अगर शमी घरेलू क्रिकेट में लगातार प्रदर्शन करते हैं, तो आने वाले महीनों में उनकी टी20 या टेस्ट टीम में वापसी संभव हो सकती है.

Published at : 09 Oct 2025 02:24 PM (IST)
