बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए स्क्वाड का एलान कर दिया है. रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे टीम में शामिल हैं, लेकिन रोहित अब बतौर कप्तान टीम में नहीं है. बीसीसीआई ने उनकी जगह शुभमन गिल को कप्तान नियुक्त किया है, जिन्हे इसी साल टेस्ट की कप्तानी भी सौंपी गई थी. वनडे की कप्तानी गिल को दिए जाने पर पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने कहा कि रोहित ने हिंदुस्तान को 16 साल दिए और हम 1 साल नहीं दे पाए.

मोहम्मद कैफ ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, "रोहित शर्मा ने हिंदुस्तान को 16 साल दिए और हम उन्हें एक साल नहीं दे पाए. बतौर कप्तान, 16 आईसीसी इवेंट्स में 15 में जीत है. सिर्फ 1 मैच हारे, वो 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल था. चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच था दुबई में, प्लेयर ऑफ़ द मैच थे. वहां ट्रॉफी जिताकर लाए. 2024 टी20 वर्ल्ड कप में जीती भारत."

रोहित शर्मा ने कभी ऐसा काम नहीं किया

मोहम्मद कैफ ने कहा, "रोहित शर्मा ने बढ़प्पन दिखाया कि उन्होंने 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट ले ली, चलो अब नए प्लेयर्स को मौका देना चाहिए. हट गए, थोड़ा दिन सुर्ख़ियों में नहीं रहे, कोई और आया, कप्तानी की और जब प्लेयर्स आए तो उनकी जगह चली गई. हिंदुस्तान में एक जब तक आपका दौर चल रहा है न, आप उसे खींचते रहो. पर रोहित शर्मा ने ऐसा काम नहीं किया, प्लेयर्स बनाए, उन्हें संभाला और सिखाया और उनको 1 साल नहीं दे पाए.

शुभमन गिल को कप्तानी देने में जल्दबाजी दिखाई

कैफ ने कहा, "हमने 2027 वर्ल्ड कप से पहले उनको कप्तानी से हटा दिया. एक साल अतिरिक्त हम उनको दे नहीं पाए, जिस कप्तान ने हमको 8 महीने में 2 ट्रॉफी दिलाई. उनका नाम नहीं, शुभमन गिल संभालेंगे. गिल युवा और नए हैं, अच्छे कप्तान बन सकते हैं लेकिन हर चीज में जल्दबाजी दिखाने की जरुरत क्या है. छप्पर फाड़कर देने की जरुरत क्या है? उनका वक्त आएगा, पर अभी रोहित शर्मा का वक्त था वैसे."

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत का ओडीआई स्क्वाड: शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेट कीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), यशस्वी जायसवाल.