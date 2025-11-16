हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटRohit Shara Son's Birthday: रोहित शर्मा ने यूं मनाया बेटे के पहला जन्मदिन, पत्नी और बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें

Rohit Shara Son's Birthday: रोहित शर्मा ने यूं मनाया बेटे के पहला जन्मदिन, पत्नी और बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें

रोहित शर्मा का बेटा अहान एक साल का हो गया है. क्रिकेटर ने अपनी पत्नी और बेटी के साथ बेटे का पहला जन्मदिन (Rohit Sharma Son's Birthday) सेलिब्रेट किया, जिनकी फोटो फैंस संग शेयर की.

By : शिवम | Updated at : 16 Nov 2025 12:46 PM (IST)
Preferred Sources

रोहित शर्मा के बेटे अहान शर्मा का जन्म 15 नवंबर, 2024 को हुआ था. ये उनकी दूसरी संतान थी. बीते शनिवार को रोहित ने अपनी पत्नी रितिका सजदेह और बेटी के साथ अहान का पहला जन्मदिन सेलिब्रेट किया. उन्होंने रितिका के साथ एक साझा पोस्ट शेयर कर फैंस संग फोटो शेयर किए.

रोहित शर्मा अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारी का रहे हैं, जो 30 नवंबर से शुरू होगी. अभी भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज चल रही है. रोहित मुंबई इंडियंस द्वारा रिटेन किए गए प्लेयर्स में भी शामिल हैं.

रोहित शर्मा ने यूं सेलिब्रेट किया बेटे का पहला जन्मदिन

रोहित शर्मा और उनकी पत्नी रितिका सजदेह ने एक साझा पोस्ट शेयर किया. उनका बेटा अहान इसमें टॉयज के साथ खेल रहा है, हालांकि रोहित ने बेटे का चेहरा नहीं दिखाया. दूसरी फोटो में रितिका बेटे को गोद में लिए बालकनी में खड़ी हैं, उनके साथ उनकी बेटी भी है. 

अन्य फोटो में रोहित शर्मा, उनकी पत्नी, उनकी बेटी और बेटा हैं. अहान रितिका की गोद में हैं. इन फोटोज को शेयर करते हुए रोहित शर्मा कैप्शन में लिखा, "हमारा बेटा एक साल का हो गया है. पता नहीं समय इतनी जल्दी कैसे बीत गया, लेकिन हमें हर पल बहुत पसंद आया."

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ritika Sajdeh (@ritssajdeh)

क्रिकेट मैदान पर कब नजर आएंगे रोहित शर्मा

भारत बनाम साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज 30 नवंबर से शुरू होगी, जिसमें रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे. बता दें कि पूर्व कप्तान रोहित अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलते हैं, वह टेस्ट और टी20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं.

वनडे सीरीज का पहला मैच रांची (JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम) में खेला जाएगा. दूसरा वनडे 3 दिसंबर को रायपुर (शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम) और तीसरा वनडे 6 दिसंबर को विशाखापट्नम (ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम) में खेला जाएगा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 16 Nov 2025 12:46 PM (IST)
Tags :
Ritika Sajdeh  India Vs South Africa Rohit SHarma IND VS SA Rohit Sharma Son
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
बिहार
Bihar Government Formation Live: नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक की तारीख आई सामने, इस दिन सौंपेगे अपना इस्तीफा
Live: नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक की तारीख आई सामने, इस दिन सौंपेगे अपना इस्तीफा
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
क्रिकेट
Shubman Gill Injury Update: अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
Advertisement

वीडियोज

Delhi Blast Case Breaking: दिल्ली कार धमाके से पहले दिल्ली के कई इलाकों में घूमा था उमर | ABP News
आज के Top Dividend Stocks | Oil India से Sun TV तक—किसे कितना मिलेगा?| Paisa Live
mAadhaar vs e-Aadhaar: दोनों एक जैसे नहीं! पूरी सच्चाई जानें | UIDAI New App Explained| Paisa Live
हाइवे पर नकली साधु गैंग का आतंक!
Charcha With Chitra: Pappu Yadav छोड़ेंगे राजनीति? ABP न्यूज पर चौंकाने वाला खुलासा! | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
बिहार
Bihar Government Formation Live: नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक की तारीख आई सामने, इस दिन सौंपेगे अपना इस्तीफा
Live: नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक की तारीख आई सामने, इस दिन सौंपेगे अपना इस्तीफा
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
क्रिकेट
Shubman Gill Injury Update: अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
बॉलीवुड
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
ये तो हद हो गई... ट्रेन की खिड़की से बाहर निकलकर बच्चे को पेशाब करवा रहा था शख्स, वीडियो देख भड़के यूजर्स
ये तो हद हो गई... ट्रेन की खिड़की से बाहर निकलकर बच्चे को पेशाब करवा रहा था शख्स, वीडियो देख भड़के यूजर्स
यूटिलिटी
इन लोगों के खाते में 19 नवंबर को नहीं आएगी किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
इन लोगों के खाते में 19 नवंबर को नहीं आएगी किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
Embed widget