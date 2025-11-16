रोहित शर्मा के बेटे अहान शर्मा का जन्म 15 नवंबर, 2024 को हुआ था. ये उनकी दूसरी संतान थी. बीते शनिवार को रोहित ने अपनी पत्नी रितिका सजदेह और बेटी के साथ अहान का पहला जन्मदिन सेलिब्रेट किया. उन्होंने रितिका के साथ एक साझा पोस्ट शेयर कर फैंस संग फोटो शेयर किए.

रोहित शर्मा अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारी का रहे हैं, जो 30 नवंबर से शुरू होगी. अभी भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज चल रही है. रोहित मुंबई इंडियंस द्वारा रिटेन किए गए प्लेयर्स में भी शामिल हैं.

रोहित शर्मा ने यूं सेलिब्रेट किया बेटे का पहला जन्मदिन

रोहित शर्मा और उनकी पत्नी रितिका सजदेह ने एक साझा पोस्ट शेयर किया. उनका बेटा अहान इसमें टॉयज के साथ खेल रहा है, हालांकि रोहित ने बेटे का चेहरा नहीं दिखाया. दूसरी फोटो में रितिका बेटे को गोद में लिए बालकनी में खड़ी हैं, उनके साथ उनकी बेटी भी है.

अन्य फोटो में रोहित शर्मा, उनकी पत्नी, उनकी बेटी और बेटा हैं. अहान रितिका की गोद में हैं. इन फोटोज को शेयर करते हुए रोहित शर्मा कैप्शन में लिखा, "हमारा बेटा एक साल का हो गया है. पता नहीं समय इतनी जल्दी कैसे बीत गया, लेकिन हमें हर पल बहुत पसंद आया."

View this post on Instagram A post shared by Ritika Sajdeh (@ritssajdeh)

क्रिकेट मैदान पर कब नजर आएंगे रोहित शर्मा

भारत बनाम साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज 30 नवंबर से शुरू होगी, जिसमें रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे. बता दें कि पूर्व कप्तान रोहित अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलते हैं, वह टेस्ट और टी20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं.

वनडे सीरीज का पहला मैच रांची (JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम) में खेला जाएगा. दूसरा वनडे 3 दिसंबर को रायपुर (शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम) और तीसरा वनडे 6 दिसंबर को विशाखापट्नम (ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम) में खेला जाएगा.