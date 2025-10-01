'कभी नहीं सोचा था...', IND vs WI टेस्ट से पहले ऋषभ पंत ने शेयर किया पोस्ट, बताया कहां कर रहे हैं एन्जॉय
नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2 अक्टूबर से भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट (IND vs WI 1st Test 2025) खेला जाएगा. इससे एक दिन पहले ऋषभ पंत ने एक पोस्ट किया, वह चोट के कारण टीम का हिस्सा नहीं हैं.
ऋषभ पंत इंग्लैंड में चोटिल हुए थे, जिसकी वजह से वह एशिया कप 2025 में भी नहीं खेल पाए. पंत कल से वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू हो रही टेस्ट सीरीज (IND vs WI Test Series 2025) का भी हिस्सा नहीं हैं. मैच से ठीक एक दिन पहले पंत ने एक पोस्ट किया. उन्होंने बताया कि क्रिकेट मैदान से दूर वह अभी कहां और किस गेम में एन्जॉय कर रहे हैं.
ऋषभ पंत को इंग्लैंड दौरे पर चौथे टेस्ट के दौरान दाहिने पैर की ऊँगली में गेंद लगी थी, जिसके बाद हुए स्कैन में फ्रैक्चर पता चला था. बावजूद इसके उन्होंने उस टेस्ट में बल्लेबाजी की, हालांकि पांचवे टेस्ट से वह बाहर हो गए थे. उसके बाद वह एशिया कप और फिर अब वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हैं.
गोल्फ एन्जॉय कर रहे हैं ऋषभ पंत
क्रिकेट मैदान से दूर ऋषभ पंत गोल्फ कोर्स में एन्जॉय कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि उन्हें इसे खेलते हुए बहुत मजा आया. उन्होंने गोल्फ खेलते हुए अपनी कई फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "कभी सोचा भी नहीं था कि गोल्फ़ इतना मज़ेदार हो सकता है. अगली बार जब कोई गोल्फ कोर्स जाए, तो मुझे भी लेकर चलें."
कब वापसी करेंगे ऋषभ पंत?
हालांकि अभी इसको लेकर कोई स्पष्ट समय नहीं पता लेकिन संभावना जताई जा रही है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पंत की वापसी हो सकती है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएगी, जहां 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी.
इंग्लैंड दौरे से शुभमन गिल ने टेस्ट टीम की कप्तानी संभाली, इस दौरान ऋषभ पंत को उपकप्तान चुना गया था. उनकी गैरमौजूदगी में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में रवींद्र जडेजा उपकप्तान हैं.
वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड
देवदत्त पाडिक्कल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), केएल राहुल (विकेट कीपर), नारायण जगदीसन (विकेट कीपर), जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.
