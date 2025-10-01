हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'कभी नहीं सोचा था...', IND vs WI टेस्ट से पहले ऋषभ पंत ने शेयर किया पोस्ट, बताया कहां कर रहे हैं एन्जॉय

'कभी नहीं सोचा था...', IND vs WI टेस्ट से पहले ऋषभ पंत ने शेयर किया पोस्ट, बताया कहां कर रहे हैं एन्जॉय

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2 अक्टूबर से भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट (IND vs WI 1st Test 2025) खेला जाएगा. इससे एक दिन पहले ऋषभ पंत ने एक पोस्ट किया, वह चोट के कारण टीम का हिस्सा नहीं हैं.

By : शिवम | Updated at : 01 Oct 2025 12:07 PM (IST)
Preferred Sources

ऋषभ पंत इंग्लैंड में चोटिल हुए थे, जिसकी वजह से वह एशिया कप 2025 में भी नहीं खेल पाए. पंत कल से वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू हो रही टेस्ट सीरीज (IND vs WI Test Series 2025) का भी हिस्सा नहीं हैं. मैच से ठीक एक दिन पहले पंत ने एक पोस्ट किया. उन्होंने बताया कि क्रिकेट मैदान से दूर वह अभी कहां और किस गेम में एन्जॉय कर रहे हैं.

ऋषभ पंत को इंग्लैंड दौरे पर चौथे टेस्ट के दौरान दाहिने पैर की ऊँगली में गेंद लगी थी, जिसके बाद हुए स्कैन में फ्रैक्चर पता चला था. बावजूद इसके उन्होंने उस टेस्ट में बल्लेबाजी की, हालांकि पांचवे टेस्ट से वह बाहर हो गए थे. उसके बाद वह एशिया कप और फिर अब वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हैं.

गोल्फ एन्जॉय कर रहे हैं ऋषभ पंत

क्रिकेट मैदान से दूर ऋषभ पंत गोल्फ कोर्स में एन्जॉय कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि उन्हें इसे खेलते हुए बहुत मजा आया. उन्होंने गोल्फ खेलते हुए अपनी कई फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "कभी सोचा भी नहीं था कि गोल्फ़ इतना मज़ेदार हो सकता है. अगली बार जब कोई गोल्फ कोर्स जाए, तो मुझे भी लेकर चलें."

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rishabh Pant (@rishabpant)

कब वापसी करेंगे ऋषभ पंत?

हालांकि अभी इसको लेकर कोई स्पष्ट समय नहीं पता लेकिन संभावना जताई जा रही है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पंत की वापसी हो सकती है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएगी, जहां 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी.

इंग्लैंड दौरे से शुभमन गिल ने टेस्ट टीम की कप्तानी संभाली, इस दौरान ऋषभ पंत को उपकप्तान चुना गया था. उनकी गैरमौजूदगी में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में रवींद्र जडेजा उपकप्तान हैं.

वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड

देवदत्त पाडिक्कल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), केएल राहुल (विकेट कीपर), नारायण जगदीसन (विकेट कीपर), जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 01 Oct 2025 12:07 PM (IST)
Tags :
India Vs West Indies Test India Vs West Indies IND Vs WI Rishabh Pant News RISHABH PANT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Asia Cup 2025 Final: ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी शर्त, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी डिमांड, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
महाराष्ट्र
ठाणे के गरबा महोत्सव में गैर-हिंदू व्यक्ति ने फेंके अंडे, माहौल खराब होने पर बौखलाए लोग, केस दर्ज
ठाणे के गरबा महोत्सव में गैर-हिंदू व्यक्ति ने फेंके अंडे, माहौल खराब होने पर बौखलाए लोग, केस दर्ज
इंडिया
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Asia Cup 2025 Final: ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी शर्त, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी डिमांड, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
महाराष्ट्र
ठाणे के गरबा महोत्सव में गैर-हिंदू व्यक्ति ने फेंके अंडे, माहौल खराब होने पर बौखलाए लोग, केस दर्ज
ठाणे के गरबा महोत्सव में गैर-हिंदू व्यक्ति ने फेंके अंडे, माहौल खराब होने पर बौखलाए लोग, केस दर्ज
इंडिया
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
बॉलीवुड
पंकज त्रिपाठी में मुंबई में खरीदे 1 नहीं बल्कि 2 आलीशान फ्लैट, कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप
पंकज त्रिपाठी में मुंबई में खरीदे 1 नहीं बल्कि 2 आलीशान फ्लैट, कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप
शिक्षा
यूपीपीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, जानें कब और कैसे करें डाउनलोड
यूपीपीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, जानें कब और कैसे करें डाउनलोड
हेल्थ
Physical Activity: रोजाना करेंगे यह काम तो 13 तरह के कैंसर रहेंगे आपकी बॉडी से दूर, आज ही रुटीन में कर लें बदलाव
रोजाना करेंगे यह काम तो 13 तरह के कैंसर रहेंगे आपकी बॉडी से दूर, आज ही रुटीन में कर लें बदलाव
जनरल नॉलेज
ट्रंप ने गाजा में बनाया बफर जोन, क्या भारत-पाकिस्तान और चीन के बीच भी है कुछ ऐसा सिस्टम?
ट्रंप ने गाजा में बनाया बफर जोन, क्या भारत-पाकिस्तान और चीन के बीच भी है कुछ ऐसा सिस्टम?
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget