Rinku Singh Ask 10 Rupee Wala Biscuit: एशिया कप 2025 में भारत की जीत का विनिंग चौका लगाने वाले रिंकू सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. भारत के युवा खिलाड़ी रिंकू सिंह बल्ले से धमाल मचाने के साथ ही सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं. अब रिंकू ने अपने एक नए वीडियो में 10 रुपये वाले बिस्कुट का दाम पूछा है. रिंकू सिंह ने ये वीडियो शादाब जकाती के साथ बनाया है. रिंकू और शादाब का साथ में ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है.

रिंकू सिंह का वायरल वीडियो

भारत के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह वीडियो में हाथ में 10 रुपये का नोट लेकर शादाब जकाती के पास आते हैं. रिंकू वीडियो में शादाब से पूछते हैं- 1'0 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी', रिंकू दोबारा कहते हैं- '10 वाला बिस्कुट का पैकेट'. रिंकू के पूछे सवाल के जवाब में शादाब कहते हैं कि '10 वाला बिस्कुट का पैकेट 10 का ही है'. सोशल मीडिया पर इस तरह का वीडियो नया ट्रेंड बना हुआ है, जिस पर कई सेलिब्रिटी वीडियो बना रहे हैं. वहीं भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह ने भी ये नया ट्रेंड फॉलो किया है.

View this post on Instagram A post shared by Shadab Hasan (@shadabjakati1)

एशिया कप में रिंकू सिंह का शॉट

एशिया कप 2025 में रिंकू सिंह टीम इंडिया का हिस्सा रहे. लेकिन रिंकू को लीग स्टेज से लेकर सुपर-4 तक एक भी मुकाबले में बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला. रिंकू मैदान पर फील्डिंग करते नजर आए थे, लेकिन इस एशिया कप में उनकी बल्लेबाजी देखने को नहीं मिल रही थी. रिंकू को टीम में एशिया कप फाइनल के लिए प्लेइंग इलेवन में भी चुना गया. लेकिन इस मैच में भी लग रहा था कि रिंकू बल्लेबाजी करने नहीं आ पाएंगे. लेकिन रिंकू सिंह की किस्मत में कुछ और ही लिखा था.

रिंकू सिंह ने जहां पूरे एशिया कप में एक बॉल नहीं खेली थी, वहीं भारत के इस खिलाड़ी को टीम की जीत के लिए विनिंग शॉट मारने का मौका मिला. रिंकू ने पूरे एशिया कप में केवल एक गेंद खेली और उस पर चौका जड़कर भारत को एशिया कप की ट्रॉफी जिता दी.

