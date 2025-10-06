भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का रिश्ता हमेशा ही रोमांच और विवाद से भरा रहा है, लेकिन हाल के दिनों में दोनों देशों के खिलाड़ियों के बीच का तनाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है. एशिया कप और महिला वर्ल्ड कप के मुकाबलों में पाकिस्तान की हार के बाद अब सोशल मीडिया पर एक और वीडियो ने माहौल गरमा दिया है. इस बार मामला पाकिस्तान के विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान से जुड़ा है.

भारतीय गानों पर झूमते दिखे पाकिस्तानी खिलाड़ी

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में मोहम्मद रिजवान और कुछ अन्य पाकिस्तानी खिलाड़ी एक शादी समारोह में नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह वीडियो पाकिस्तानी क्रिकेटर कामरान गुलाम की शादी का है. दिलचस्प बात यह है कि इस समारोह में बैकग्राउंड में भारतीय फिल्म का गाना बज रहा है और रिजवान समेत बाकी खिलाड़ी उसी पर झूमते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो सामने आते ही भारतीय फैंस ने सोशल मीडिया पर जमकर चुटकी ली.

These Pakistani cricketers hate India



But then play Indian songs at their weddings.



At Mohammad Rizwan’s brother’s wedding, they were playing Aaj Ki Raat. pic.twitter.com/ZpUCnSK6Ku — Yanika_Lit (@LogicLitLatte) October 5, 2025

मैदान पर नफरत, म्यूजिक में प्यार!

गौर करने वाली बात यह है कि पिछले एक महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच चार बार भिड़ंत हुई और हर बार जीत भारत की हुई. एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को भारत ने करारी शिकस्त दी थी. उस दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों के रवैये की खूब आलोचना हुई थी, खासकर एशिया कप ट्रॉफी विवाद के बाद.

इसके बावजूद, मोहम्मद रिजवान और उनके साथी खिलाड़ियों का भारतीय गानों पर एन्जॉय करना कई फैंस को पाखंड जैसा लगा. फैंस का कहना है कि अगर भारत से इतनी समस्या है, तो फिर भारतीय म्यूजिक और फिल्मों का आनंद क्यों ले रहे हैं?

महिला टीम ने भी पाकिस्तान को रौंदा

इसी बीच भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी कोलंबो में पाकिस्तान को 88 रन से हराकर अपनी जीत की लय बरकरार रखी है. यह भारत की पाकिस्तान पर वनडे में लगातार 12वीं जीत थी. यानी मैदान पर भी और ट्रेंडिंग लिस्ट में भी पाकिस्तान को भारत से शिकस्त झेलनी पड़ रही है.