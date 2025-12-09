2026 टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन ज्यादा दूर नहीं रह गया है, जिसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर करने वाले हैं. 7 फरवरी-8 मार्च तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीम भाग लेंगी और दुनिया भर में क्रिकेट का रोमांच चरम पर होगा. इसी बीच ICC को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एक मीडिया रिपोर्ट अनुसार जियोस्टार ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप का प्रसारण करने से मना कर दिया है.

इससे क्रिकेट जगत हैरत में पड़ गया है. एक सबसे बड़ा सवाल यह सामने आया है कि जियोस्टार ने आखिर ऐसा क्यों किया और क्या भारत के लोग वर्ल्ड कप के मैच टीवी और मोबाइल पर लाइव नहीं देख पाएंगे? यहां समझ लीजिए क्या है ये पूरा मामला.

जियोस्टार ने क्यों प्रसारण से किया मना?

द इकॉनमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जियोस्टार ने आईसीसी तक यह जानकारी पहुंचा दी है कि वो 2027 तक मीडिया एग्रीमेंट को जारी नहीं रख पाएगी. बताया जा रहा है कि जियोस्टार के इस बड़े फैसले की वजह वित्तीय घाटा है. एक गौर करने वाली बात यह है कि ICC ने 2026-2029 सत्र के लिए मीडिया राइट्स बेचे जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. ICC को मीडिया राइट्स के लिए 2.4 बिलियन डॉलर्स मिलने की उम्मीद है. जियोस्टार के फैसले ने ICC को झकझोर कर रख दिया है. 2023-2027 तक के लिए जियोस्टार ने आईसीसी के साथ 3 बिलियन डॉलर की डील की थी.

क्या भारत में लाइव नहीं आएगा टी20 वर्ल्ड कप?

मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार जियोस्टार के पीछे हटने के बाद ICC ने मीडिया राइट्स को लेकर कई प्लैटफॉर्म को बोली लगाने के लिए न्योता भेजा है. इनमें सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो से भी संपर्क साधा गया है. बताया जा रहा है कि डील की रकम बहुत ज्यादा होने के कारण इनमें से किसी भी प्लैटफॉर्म ने डील में दिलचस्पी नहीं दिखाई है.

चूंकि ICC को अब तक नया ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर नहीं मिल पाया है, ऐसे में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आयोजन और प्रसारण पर खतरा मंडराने लगा है. मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए उस संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि भारत में वर्ल्ड कप का लाइव प्रसारण फिलहाल खतरे में है.

