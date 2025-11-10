रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल के अगले संस्करण (IPL 2026) में डिफेंडिंग चैंपियन बनकर खेलेगी, उससे पहले टीम अपने स्क्वाड में कुछ बदलाव करने को देख रही है. आईपीएल मिनी ऑक्शन 15, दिसंबर को होने की संभावना है. इससे पहले सभी 10 फ्रेंचाइजियों के लिए अपने रिटेन और रिलीज़ प्लेयर्स की लिस्ट बोर्ड को सौंपने की डेडलाइन 15 नवंबर है. यहां हम आपको उन 5 प्लेयर्स के बारे में बता रहे हैं, जिन्हे आरसीबी रिलीज़ कर सकती है.

लियाम लिविंगस्टोन

इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन का नाम उन खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल है, जिन्हे आरसीबी आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले रिलीज़ कर सकती है. पिछले संस्करण के लिए आरसीबी ने मेगा ऑक्शन में लिविंगस्टोन 8.75 करोड़ रुपये में खरीदा था. रजत पाटीदार की कप्तानी में लिविंगस्टोन ने 10 मैच खेले, जिनकी 8 पारियो में उन्होंने 133.33 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 112 रन बनाए. वह सिर्फ एक अर्धशतक लगा पाए थे, गेंदबाजी में भी वह कुछ खास नहीं कर पर पाए थे.

मयंक अग्रवाल

देवदत्त पडिक्कल के चोटिल होने के बाद आरसीबी ने मयंक अग्रवाल को उनकी जगह टीम में शामिल किया था. पडिक्कल बाहर होने से पहले अच्छी लय में नजर आ रहे थे, उन्होंने 10 पारियों में 150.60 की स्ट्राइक रेट से 247 रन बनाए थे. अनुभवी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने आरसीबी के लिए सिर्फ 4 मैच खेले, जिनमें 148.43 की स्ट्राइक रेट से 94 रन बनाए. लेकिन पडिक्कल के आने की उम्मीद के बीच आरसीबी मयंक को रिलीज़ कर सकती है, ताकि उनके पर्स में अधिक धनराशि हो.

स्वप्निल सिंह

34 साल के स्वप्निल सिंह को आरसीबी ने पिछले ऑक्शन में आरटीएम कार्ड के जरिए 50 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था. आरसीबी उन्हें ऑक्शन से पहले रिलीज़ करने पर विचार कर सकती है.

लुंगी एनगिडी

साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी को भी आरसीबी रिलीज़ कर सकती है. एनगिडी को आरसीबी ने 1 करोड़ रुपये में अपनी टीम का हिस्सा बनाया था. उन्होंने पिछले संस्करण (2025) में 2 मैच खेले और 4 विकेट चटकाए. हालांकि बड़ी समस्या ये है कि आरसीबी अपनी प्लेइंग 11 में एनगिडी को फिट नहीं कर पा रही थी, इसे देखते हुए आरसीबी उन्हें रिलीज़ करने पर विचार कर सकती है.

रासिक सलाम डार

जम्मू कश्मीर से आने वाले तेज गेंदबाज रासिक सलाम डार को पिछले ऑक्शन में आरसीबी ने 6 करोड़ रुपये में खरीदा था, उन्होंने पिछले संस्करण के पहले मैच में आरसीबी के लिए डेब्यू किया. इस मैच में रासिक ने 3 ओवरों में 35 रन देकर 1 विकेट लिया था, इसके बाद वह एक और मैच खेले लेकिन फिर उनकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन पाई. आरसीबी इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज़ करने पर विचार कर सकती है.