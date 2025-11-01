हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटRCB का गेंदबाज चमका, बांग्लादेश के खिलाफ ले डाली हैट्रिक, बनाया नया रिकॉर्ड

RCB का गेंदबाज चमका, बांग्लादेश के खिलाफ ले डाली हैट्रिक, बनाया नया रिकॉर्ड

आरसीबी के तेज गेंदबाज रोमारियो शेफर्ड ने टी20 इंटरनेशनल में बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक लेकर रिकॉर्ड बना दिया है. वह ऐसा कारनामा करने वाले वेस्टइंडीज के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 01 Nov 2025 08:26 PM (IST)
Preferred Sources

West Indies Vs Bangladesh 3rd T20I Match: वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड के लिए साल 2025 बहुत खास रहा है. इस साल की शुरुआत में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के साथ आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद, अब वेस्टइंडीज के लिए टी20 इंटरनेशनल में हैट्रिक लेने वाले वह दूसरे गेंदबाज बन गए हैं.

वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का अंतिम मुकाबला 31 अक्टूबर 2025 को चट्टग्राम में खेला गया. इस मैच के आखिरी ओवरों में शेफर्ड ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से बांग्लादेश के निचले क्रम के बल्लेबाजों को ध्वस्त कर दिया. शेफर्ड की हैट्रिक ने केवल तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले का रुख ही नहीं बदला, बल्कि वेस्टइंडीज को 3-0 से क्लीन स्वीप दिलाने में अहम भूमिका भी निभाई.

शेफर्ड ने टी20 इंटरनेशनल में ली हैट्रिक 

रोमारियो शेफर्ड ने अपनी हैट्रिक पारी के 17वें और 20वें ओवर में पूरी की. शेफर्ड ने 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज नूरुल हसन को आउट किया और फिर शेफर्ड ने आखिरी ओवर में 89 रन पर बल्लेबाजी कर रहे तंजीद हसन को पहली गेंद पर और दूसरी गेंद पर शोरीफुल इस्लाम को आउट कर अपनी हैट्रिक पूरी की. इस मैच में रोमारियो ने 4 ओवर में 36 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे.

वेस्टइंडीज के लिए हैट्रिक लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वेस्टइंडीज के लिए हैट्रिक लेने वाले रोमारियो शेफर्ड दूसरे गेंदबाज बन गए हैं. उनसे पहले, जेसन होल्डर ने 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ हैट्रिक ली थी. होल्डर ने उस मैच में चार गेंदों पर चार विकेट लिए थे. होल्डर ने इस मैच में 2.5 ओवर में 27 रन देकर 5 विकेट झटके थे. शेफर्ड की इस उपलब्धि ने उन्हें वेस्टइंडीज क्रिकेट के इतिहास में एक खास जगह दिला दी है.

क्या आरसीबी रोमारियो को रिटेन करेगी?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 2025 आईपीएल सीजन के लिए 1.5 करोड़ रुपये के बेस प्राइस में रोमारियो शेफर्ड को खरीदा था. 2025 में आरसीबी के लिए शेफर्ड ने अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से चैंपियन बनाने में अहम योगदान दिया था. अब उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन ने अगले सीजन की नीलामी से पहले उन्हें रिटेन करने की दावेदारी को मजबूत कर दिया है.

शेफर्ड ने 2020 में वेस्टइंडीज के लिए टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया था. रोमारियो ने 66 मैचों में 27.71 की औसत और 10 से कम इकॉनमी रेट से 71 विकेट चटकाए हैं. वहीं अब वे टी20 फॉर्मेट में 200 विकेट लेने के करीब पहुंच रहे हैं.

Published at : 01 Nov 2025 08:26 PM (IST)
Tags :
Jason Holder West Indies Vs Bangladesh T20Is Romario Shepherd CRICKET
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
लादेन के अल-कायदा का इस देश पर हो सकता है शासन, बदल जाएगा 40 साल का इतिहास
लादेन के अल-कायदा का इस देश पर हो सकता है शासन, बदल जाएगा 40 साल का इतिहास
राजस्थान
जयपुर: टीचर की डांट से बच्ची ने बिल्डिंग से लगाई छलांग? मौत पर सस्पेंस! प्रिंसिपल-मैनेजर फरार
जयपुर: टीचर की डांट से बच्ची ने बिल्डिंग से लगाई छलांग? मौत पर सस्पेंस! प्रिंसिपल-मैनेजर फरार
क्रिकेट
हम सभी को बाबर आजम का..., रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूटा तो बदले वसीम अकरम के सुर; दे डाला बड़ा बयान
हम सभी को बाबर आजम का..., रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूटा तो बदले वसीम अकरम के सुर; दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
Vivek Oberoi बॉक्स ऑफिस पर काटेंगे बवाल, 'रामायण' समेत इन 4 फिल्मों में निभाएंगे गजब के किरदार
विवेक ओबेरॉय के पास 'रामायण' समेत ये 4 फिल्में, हर मूवी में निभाएंगे धांसू रोल
Advertisement

वीडियोज

BOLLYWOOD NEWS: कपूर फैम्ली पर बना नया शो.... सामने आई रिलीज डेट |KFH
Jhanak:कॉलेज प्रोटेस्ट में दिखा Jhanak-Rishi का Romance #sbs
Ravi Kishan Death Threat: जान से मारने की आई धमकी के बाद ऑन कैमरा गरजे रवि किशन | Breaking
Dularchand Case: दुलारचंद हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे के बाद भी कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं?
Dularchand Case: दुलारचंद हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पलट दिया पूरा खेल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
लादेन के अल-कायदा का इस देश पर हो सकता है शासन, बदल जाएगा 40 साल का इतिहास
लादेन के अल-कायदा का इस देश पर हो सकता है शासन, बदल जाएगा 40 साल का इतिहास
राजस्थान
जयपुर: टीचर की डांट से बच्ची ने बिल्डिंग से लगाई छलांग? मौत पर सस्पेंस! प्रिंसिपल-मैनेजर फरार
जयपुर: टीचर की डांट से बच्ची ने बिल्डिंग से लगाई छलांग? मौत पर सस्पेंस! प्रिंसिपल-मैनेजर फरार
क्रिकेट
हम सभी को बाबर आजम का..., रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूटा तो बदले वसीम अकरम के सुर; दे डाला बड़ा बयान
हम सभी को बाबर आजम का..., रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूटा तो बदले वसीम अकरम के सुर; दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
Vivek Oberoi बॉक्स ऑफिस पर काटेंगे बवाल, 'रामायण' समेत इन 4 फिल्मों में निभाएंगे गजब के किरदार
विवेक ओबेरॉय के पास 'रामायण' समेत ये 4 फिल्में, हर मूवी में निभाएंगे धांसू रोल
विश्व
'कोई अकेला नहीं रहेगा...', अमेरिका बोला- झगड़ालू चीन से निपटने के लिए सहयोगियों को तकनीक देने को तैयार
'कोई अकेला नहीं रहेगा...', अमेरिका बोला- झगड़ालू चीन से निपटने के लिए सहयोगियों को तकनीक देने को तैयार
दिल्ली NCR
दिल्ली: वजीरपुर में बर्तन की फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की 13 गाड़ियां बुझाने में जुटीं
दिल्ली: वजीरपुर में बर्तन की फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की 13 गाड़ियां बुझाने में जुटीं
ट्रेंडिंग
ट्रैफिक में फंसी थी विदेशी महिला! ड्राइवर ने पेश की इंसानियत की मिसाल- निभाया अतिथि देवो भव का धर्म, वीडियो वायरल
ट्रैफिक में फंसी थी विदेशी महिला! ड्राइवर ने पेश की इंसानियत की मिसाल- निभाया अतिथि देवो भव का धर्म
विश्व
'हिंदू धर्म में ये इच्छा नहीं की जाती...', जेडी वेंस से अमेरिका के इस संगठन ने कह दी बड़ी बात
'हिंदू धर्म में ये इच्छा नहीं की जाती...', जेडी वेंस से अमेरिका के इस संगठन ने कह दी बड़ी बात
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget