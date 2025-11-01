RCB का गेंदबाज चमका, बांग्लादेश के खिलाफ ले डाली हैट्रिक, बनाया नया रिकॉर्ड

West Indies Vs Bangladesh 3rd T20I Match: वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड के लिए साल 2025 बहुत खास रहा है. इस साल की शुरुआत में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के साथ आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद, अब वेस्टइंडीज के लिए टी20 इंटरनेशनल में हैट्रिक लेने वाले वह दूसरे गेंदबाज बन गए हैं.

वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का अंतिम मुकाबला 31 अक्टूबर 2025 को चट्टग्राम में खेला गया. इस मैच के आखिरी ओवरों में शेफर्ड ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से बांग्लादेश के निचले क्रम के बल्लेबाजों को ध्वस्त कर दिया. शेफर्ड की हैट्रिक ने केवल तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले का रुख ही नहीं बदला, बल्कि वेस्टइंडीज को 3-0 से क्लीन स्वीप दिलाने में अहम भूमिका भी निभाई.

शेफर्ड ने टी20 इंटरनेशनल में ली हैट्रिक

रोमारियो शेफर्ड ने अपनी हैट्रिक पारी के 17वें और 20वें ओवर में पूरी की. शेफर्ड ने 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज नूरुल हसन को आउट किया और फिर शेफर्ड ने आखिरी ओवर में 89 रन पर बल्लेबाजी कर रहे तंजीद हसन को पहली गेंद पर और दूसरी गेंद पर शोरीफुल इस्लाम को आउट कर अपनी हैट्रिक पूरी की. इस मैच में रोमारियो ने 4 ओवर में 36 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे.

वेस्टइंडीज के लिए हैट्रिक लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वेस्टइंडीज के लिए हैट्रिक लेने वाले रोमारियो शेफर्ड दूसरे गेंदबाज बन गए हैं. उनसे पहले, जेसन होल्डर ने 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ हैट्रिक ली थी. होल्डर ने उस मैच में चार गेंदों पर चार विकेट लिए थे. होल्डर ने इस मैच में 2.5 ओवर में 27 रन देकर 5 विकेट झटके थे. शेफर्ड की इस उपलब्धि ने उन्हें वेस्टइंडीज क्रिकेट के इतिहास में एक खास जगह दिला दी है.

क्या आरसीबी रोमारियो को रिटेन करेगी?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 2025 आईपीएल सीजन के लिए 1.5 करोड़ रुपये के बेस प्राइस में रोमारियो शेफर्ड को खरीदा था. 2025 में आरसीबी के लिए शेफर्ड ने अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से चैंपियन बनाने में अहम योगदान दिया था. अब उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन ने अगले सीजन की नीलामी से पहले उन्हें रिटेन करने की दावेदारी को मजबूत कर दिया है.

शेफर्ड ने 2020 में वेस्टइंडीज के लिए टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया था. रोमारियो ने 66 मैचों में 27.71 की औसत और 10 से कम इकॉनमी रेट से 71 विकेट चटकाए हैं. वहीं अब वे टी20 फॉर्मेट में 200 विकेट लेने के करीब पहुंच रहे हैं.