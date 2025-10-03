हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs WI: बतौर उपकप्तान पहले टेस्ट में एमएस धोनी के बराबर पहुंचे रवींद्र जडेजा, रचा ये बड़ा कीर्तिमान

Ravindra Jadeja Equals MS Dhoni In Test Cricket: रवींद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के पूर्व खिलाड़ी एमएस धोनी की बराबरी कर ली है. जडेजा के वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक ने नया कीर्तिमान रचा है.

By : साक्षी गुप्ता | Updated at : 03 Oct 2025 05:35 PM (IST)
Ravindra Jadeja Hundred In IND vs WI Test Series: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच कानपुर में खेला जा रहा है. टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है. कानपुर में खेले जा रहे सीरीज के पहले टेस्ट मैच में रवींद्र जडेजा शानदार पारी खेल रहे हैं. जडेजा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में दमदार शतक जड़ दिया है और दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के बाद भी 104 रन पर नाबाद हैं. जडेजा ने सेंचुरी के साथ ही भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी कर ली है. टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने के मामले में जडेजा, धोनी के बराबर पहुंच गए हैं.

जडेजा ने की धोनी की बराबरी

वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जहां शुभमन गिल टीम इंडिया के कप्तान हैं. वहीं भारत के ऑलराउंडर प्लेयर रवींद्र जडेजा को पहली बार टीम का उपकप्तान बनाया गया है. जडेजा ने बतौर उपकप्तान पहले ही टेस्ट में शतक जड़ दिया. इसी के साथ रवींद्र जडेजा के टेस्ट करियर में 6 शतक हो गए हैं. वहीं एमएस धोनी ने भी अपने टेस्ट करियर में 6 सेंचुरी लगाई हैं.

जडेजा के 4,000 रन!

जडेजा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे मैच से पहले 85 टेस्ट मैच खेले थे, जिनमें 37.72 की औसत से 3,886 रन बनाए. जडेजा ने दो टेस्ट मैचों की इस सीरीज के पहले ही मुकाबले में पहली पारी में 106 रन बना लिए हैं. जडेजा अब टेस्ट क्रिकेट में 4,000 रन पूरे करने से सिर्फ 10 रन दूर हैं. मैच के तीसरे दिन भारत का ये खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में 4,000 रन पूरे कर सकता है. जडेजा का ये छठवां शतक है, इसके अलावा वे टेस्ट में 27 अर्धशतक भी लगा चुके हैं.

एमएस धोनी के 6 शतक

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने आखिरी टेस्ट मैच 26 दिसंबर, 2014 में खेला था. धोनी ने अपने टेस्ट करियर में 90 मैच खेले हैं, जिनमें 38.09 की औसत से 4,876 रन बनाए हैं. धोनी ने टेस्ट में 6 शतक और 33 अर्धशतक जड़े हैं. अब जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में शतकों के मामले में धोनी की बराबरी कर ली है.

Women's World Cup IND vs PAK: महिला वर्ल्ड कप में भारतीय टीम पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाएगी या नहीं, आ गया BCCI का जवाब

About the author साक्षी गुप्ता

साक्षी गुप्ता एबीपी न्यूज़ में 2023 से काम कर रही हैं. साक्षी की खेल और राजनीतिक जगत में काफी दिलचस्पी है. इसके अलावा साक्षी ऑटो सेक्शन से लेकर एंटरटेनमेंट की खबरें लिखने में भी रुचि रखती हैं. खाली समय में साक्षी को पढ़ना और स्पोर्ट्स खेलना काफी पसंद है. साक्षी ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हिन्दी पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है और डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएट हैं.
Published at : 03 Oct 2025 05:35 PM (IST)
Tags :
Ravindra Jadeja IND Vs WI MS DHONI TEST CRICKET
