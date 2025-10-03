Women's World Cup IND vs PAK: महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के मुकाबले में भारत और पाकिस्तान की टीम 5 अक्टूबर को कोलंबो के मैदान पर एक-दूसरे से टकराएंगी, लेकिन इस मैच से पहले ही राजनीतिक तनाव ने इस मुकाबले को विशेष बना दिया है. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने हाल ही में इस मुद्दे पर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने संकेत दिया कि भारत की महिला टीम पाकिस्तान की टीम के साथ हाथ नहीं मिलाएगी, जैसा कि पुरुष टीम ने एशिया कप में किया था.

सैकिया ने कहा, “क्या हाथ मिलाना होगा या नहीं, इस पर मैं अभी कोई गारंटी नहीं दे सकता. भारत और पाकिस्तान के संबंध वैसे ही बने हुए हैं. इस मुद्दे पर कोई बदलाव नहीं आया है.” उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस विषय पर भविष्यवाणी करना मुश्किल है और इसे राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर देखा जाएगा.

एशिया कप विवाद का असर

यह बयान इसलिए चर्चा में आया है क्योंकि पिछले हफ्ते एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबलों के बाद हाथ न मिलाने का मामला खूब सुर्खियों में रहा था. टूर्नामेंट के अंत में भी विवाद बढ़ गया था जब भारत ने पाकिस्तान के गृह मंत्री और ACC अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इंकार कर दिया था. इस वजह से सेरेमनी में 90 मिनट का समय ज्यादा लग गया और आखिर में मोहसिन इंडिया की ट्रॉफी लेकर भाग गए.

खेल के नियमों का पालन जरूरी

हालांकि, देवजीत सैकिया ने यह साफ किया कि टीम इंडिया सभी क्रिकेट नियमों और प्रोटोकॉल का पालन करेगी. उन्होंने कहा, “भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोलंबो में खेलेगा और MCC के नियमों के अनुसार मैच चलेगा, लेकिन हाथ मिलाने जैसे मुद्दों पर कोई फैसला अभी नहीं हुआ है.”

भारत-पाकिस्तान का मुकाबला हमेशा ही क्रिकेट के साथ-साथ राजनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जाता है. अब सबकी निगाहें भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम पर हैं. क्या वे पाकिस्तान की खिलाड़ियों से हाथ मिलाएंगी या पुरुष टीम की तरह दूरी बनाए रखेंगी? यह मैच न सिर्फ खेल के लिहाज से बल्कि दोनों देशों के रिश्तों की संवेदनशीलता के कारण भी खास महत्व रखता है.