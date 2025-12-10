भारत बनाम दूसरा टी20 मैच कल मुल्लांपुर में खेला जाएगा. पहला टी20 मैच कटक में खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 101 रनों से जीत लिया था. उस मैच का एक बहुचर्चित विषय संजू सैमसन रहे, जबकि वो प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे. बतौर विकेटकीपर जीतेश शर्मा ने पहला टी20 मैच खेला था.

सैमसन पहले ओपनिंग कर रहे थे, कई शतकीय पारी भी खेलीं लेकिन शुभमन गिल के वापस आने के बाद वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे थे. पहले टी20 मैच से सैमसन को ड्रॉप किए जाने पर टीम मैनेजमेंट की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हुई थी. इस सबके बीच पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने सैमसन को टीम में लाए जाने पर बहुत बड़ा बयान दे डाला है.

संजू सैमसन को नंबर-3 पर खिलाओ

अपने यूट्यूब चैनल पर रविचंद्रन अश्विन ने संजू सैमसन को लेकर कहा, "मैच से पहले इस बात को लेकर खूब चर्चा थी कि संजू क्यों नहीं खेल रहे हैं. मगर जैसे ही शुभमन गिल बतौर उपकप्तान टीम में वापस आए, तभी से संजू के लिए टीम में जगह बना पाना मुश्किल होने वाला था. अगर आप संजू सैमसन को खिलाना चाहते हैं, तो नंबर-3 पर खिलाइये. खासतौर पर स्पिन के खिलाफ."

रविचंद्रन अश्विन का यह बयान बहस का एक बड़ा मुद्दा बन सकता है. उनका कहना है कि सैमसन को नंबर-3 पर खेलना चाहिए, लेकिन तीसरा बल्लेबाजी क्रम तिलक वर्मा और कप्तान सूर्यकुमार यादव के इर्दगिर्द घूमता है. कभी तिलक तो कभी सूर्या नंबर-3 पर बैटिंग करते दिखे हैं. दोनों ही टी20 टीम में भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ हैं. संजू नंबर-3 पर आते हैं तो तिलक या सूर्यकुमार यादव में से किसी एक को बाहर करना पड़ेगा.

अश्विन ने हार्दिक पांड्या की भी तारीफ की, जिन्होंने चोट से उबरने के बाद वापसी की है. पांड्या ने पहले मैच में 59 रनों की तूफानी पारी खेलने के अलावा गेंदबाजी में एक विकेट भी लिया था. अश्विन ने कहा कि हार्दिक को खेलता देख ऐसा लगा ही नहीं जैसे वो चोट से वापसी कर रहे थे.

