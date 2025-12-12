अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि रूस-यूक्रेन जंग तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकता है. व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले महीने ही इस युद्ध में 25,000 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर सैनिक थे. उन्होंने रूस-यूक्रेन जंग में हो रही मौतों पर दुख जताया.

'रूस-यूक्रेन युद्ध तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकता है'

रूस-यूक्रेन युद्ध को तत्काल रोकने की अपील करते हुए ट्रंप ने कहा, "मैं यहां हो रहीं हत्याओं को रुकते हुए देखना चाहता हूं. पिछले महीने लगभग 25,000 सैनिक मारे गए. हम इसे रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. इस तरह की चीजें अंत में तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकती हैं. मैंने कहा था कि जब तक हर कोई इस तरह के खेल खेलता रहेगा, हम अंततः तीसरे विश्व युद्ध में फंस जाएंगे और हम ऐसा नहीं देखना चाहते."

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने क्या कहा?

दुनियाभर में सीजफायर का दम भरने वाले ट्रंप को रूस-यूक्रेन जंग को दूर से देखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि दोनों में कोई देश पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है. इससे पहले व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने कहा था कि ट्रंप रूस और यूक्रेन से काफी निराश हैं क्योंकि दोनों ही देश सीजफायर नहीं करना चाहते हैं.

'सिर्फ बात नहीं, कार्रवाई चाहते हैं ट्रंप'

रूस-यूक्रेन जंग का जिक्र करते हुए कैरोलिन लीविट ने कहा, "राष्ट्रपति इस युद्ध के दोनों पक्षों से बेहद निराश हैं. वे सिर्फ औपचारिक बैठकों से तंग आ चुके हैं. वे सिर्फ बातें नहीं चाहते. वे कार्रवाई चाहते हैं. वे चाहते हैं कि यह युद्ध समाप्त हो जाए. ट्रंप प्रशासन शांति प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल है. " ट्रंप ने बुधवार (10 दिसंबर 2025) को यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत की और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनकी टीम दोनों पक्षों के साथ अभी भी सीधी बातचीत जारी रखे हुए हैं.

डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए सुरक्षा समझौते के तहत अमेरिका यूक्रेन को सहायता देने के लिए तैयार होगा. हालांकि, उन्होंने इस बात पर निराशा व्यक्त की है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने अमेरिकी शांति योजना पर इतनी आसानी से सहमति नहीं दी, जिससे कीव पर दबाव बढ़ गया.