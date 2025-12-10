IPL 2026 की नीलामी 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगी. ऑक्शन के लिए कुल 350 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट हुए हैं, लेकिन स्लॉट सिर्फ 77 खाली हैं. डेविड मिलर से लेकर लियाम लिविंगस्टोन और कैमरन ग्रीन जैसे नामी खिलाड़ी इस मिनी ऑक्शन का हिस्सा होंगे. सभी 10 टीम एक मजबूत स्क्वाड बनाने के इरादे से बोली लगाएंगी. उससे पहले जान लीजिए कि किस टीम के पास कितना पैसा है और कौन सी टीम कितनी बड़ी बोली लगा सकती है.

MI है कंगाल, पंजाब के पास भी कम पैसा

मुंबई इंडियंस पहले ही 20 खिलाड़ियों को रिटेन कर चुकी है, जिसके कारण उसके पर्स में केवल 2.75 करोड़ रुपये बचे हैं. MI के स्क्वाड में अब सिर्फ 5 स्लॉट खाली हैं. वहीं IPL 2025 की फाइनलिस्ट पंजाब किंग्स के पास भी ज्यादा पैसा नहीं है. पंजाब ने 21 खिलाड़ियों को रिटेन कर लिया था और अब बचे 4 स्लॉट्स को भरने के लिए उसके पास सिर्फ 11.50 करोड़ रुपये बचे हैं.

ये 2 टीम लगा सकती है 30 करोड़ की बोली

चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स 2 ऐसी टीम हैं, जिनके पास पैसों की भरमार है. CSK के पर्स में 43.40 करोड़ रुपये बचे हैं और उसके स्क्वाड में 9 स्लॉट खाली हैं. वहीं KKR नीलामी में सबसे बड़े पर्स के साथ उतरेगी, जिसके पास अभी 64.30 करोड़ रुपये बचे हैं. इसका एक बड़ा हिस्सा (23.75 करोड़) वेंकटेश अय्यर के रिलीज होने के कारण बढ़ा है. सिर्फ चेन्नई और कोलकाता फ्रैंचाइजी के पास किसी प्लेयर पर 30 करोड़ की बोली लगाने की क्षमता होगी.

किसके पास कितना पैसा बचा?

64.30 करोड़ - कोलकाता नाइट राइडर्स

43.40 करोड़ - चेन्नई सुपर किंग्स

25.50 करोड़ - सनराइजर्स हैदराबाद

22.95 करोड़ - लखनऊ सुपर जायंट्स

21.80 करोड़ - दिल्ली कैपिटल्स

16.50 करोड़ - राजस्थान रॉयल्स

16.40 करोड़ - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

12.90 करोड़ - गुजरात टाइटंस

11.50 करोड़ - पंजाब किंग्स

2.75 करोड़ - मुंबई इंडियंस

