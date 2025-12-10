हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएलमुंबई इंडियंस है कंगाल, IPL 2026 की नीलामी में सिर्फ 2 टीम लगा सकती हैं 30 करोड़ की बोली; जानें सबका पर्स

मुंबई इंडियंस है कंगाल, IPL 2026 की नीलामी में सिर्फ 2 टीम लगा सकती हैं 30 करोड़ की बोली; जानें सबका पर्स

IPL 2026 Auction Remaining Purse: IPL 2026 की नीलामी 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगी. ऑक्शन के लिए कुल 350 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट हुए हैं, लेकिन स्लॉट सिर्फ 77 खाली हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 10 Dec 2025 08:18 PM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026 की नीलामी 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगी. ऑक्शन के लिए कुल 350 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट हुए हैं, लेकिन स्लॉट सिर्फ 77 खाली हैं. डेविड मिलर से लेकर लियाम लिविंगस्टोन और कैमरन ग्रीन जैसे नामी खिलाड़ी इस मिनी ऑक्शन का हिस्सा होंगे. सभी 10 टीम एक मजबूत स्क्वाड बनाने के इरादे से बोली लगाएंगी. उससे पहले जान लीजिए कि किस टीम के पास कितना पैसा है और कौन सी टीम कितनी बड़ी बोली लगा सकती है.

MI है कंगाल, पंजाब के पास भी कम पैसा

मुंबई इंडियंस पहले ही 20 खिलाड़ियों को रिटेन कर चुकी है, जिसके कारण उसके पर्स में केवल 2.75 करोड़ रुपये बचे हैं. MI के स्क्वाड में अब सिर्फ 5 स्लॉट खाली हैं. वहीं IPL 2025 की फाइनलिस्ट पंजाब किंग्स के पास भी ज्यादा पैसा नहीं है. पंजाब ने 21 खिलाड़ियों को रिटेन कर लिया था और अब बचे 4 स्लॉट्स को भरने के लिए उसके पास सिर्फ 11.50 करोड़ रुपये बचे हैं.

ये 2 टीम लगा सकती है 30 करोड़ की बोली

चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स 2 ऐसी टीम हैं, जिनके पास पैसों की भरमार है. CSK के पर्स में 43.40 करोड़ रुपये बचे हैं और उसके स्क्वाड में 9 स्लॉट खाली हैं. वहीं KKR नीलामी में सबसे बड़े पर्स के साथ उतरेगी, जिसके पास अभी 64.30 करोड़ रुपये बचे हैं. इसका एक बड़ा हिस्सा (23.75 करोड़) वेंकटेश अय्यर के रिलीज होने के कारण बढ़ा है. सिर्फ चेन्नई और कोलकाता फ्रैंचाइजी के पास किसी प्लेयर पर 30 करोड़ की बोली लगाने की क्षमता होगी.

किसके पास कितना पैसा बचा?

  • 64.30 करोड़ - कोलकाता नाइट राइडर्स
  • 43.40 करोड़ - चेन्नई सुपर किंग्स
  • 25.50 करोड़ - सनराइजर्स हैदराबाद
  • 22.95 करोड़ - लखनऊ सुपर जायंट्स
  • 21.80 करोड़ - दिल्ली कैपिटल्स
  • 16.50 करोड़ - राजस्थान रॉयल्स
  • 16.40 करोड़ - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
  • 12.90 करोड़ - गुजरात टाइटंस
  • 11.50 करोड़ - पंजाब किंग्स
  • 2.75 करोड़ - मुंबई इंडियंस

यह भी पढ़ें:

बुमराह या नसीम शाह, 1 ओवर में 10 रन बचाने के लिए किसे ओवर देंगे? बाबर आजम के जवाब से दुनिया हैरान

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 10 Dec 2025 08:18 PM (IST)
Tags :
INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026 IPL 2026 Auction IPL Auction 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
शरद पवार के डिनर में अजित पवार हो सकते हैं शामिल, साथ आने की चर्चा फिर तेज
शरद पवार के डिनर में अजित पवार हो सकते हैं शामिल, साथ आने की चर्चा फिर तेज
इंडिया
'आपके हिसाब से नहीं चलेगी संसद...', लोकसभा में भयंकर बहस, राहुल गांधी ने टोका तो अमित शाह ने दिया जवाब
'आपके हिसाब से नहीं चलेगी संसद...', लोकसभा में भयंकर बहस, राहुल ने टोका तो अमित शाह ने दिया जवाब
क्रिकेट
बुमराह या नसीम शाह, 1 ओवर में 10 रन बचाने के लिए किसे ओवर देंगे? बाबर आजम के जवाब से दुनिया हैरान
बुमराह या नसीम शाह, 1 ओवर में 10 रन बचाने के लिए किसे ओवर देंगे? बाबर आजम के जवाब से दुनिया हैरान
बॉलीवुड
कौआ कहकर स्कूल में चिढ़ाते थे बच्चे, जब वी मेट में नजर आ चुकी है ये एक्ट्रेस, पहचाना?
कौआ कहकर स्कूल में चिढ़ाते थे बच्चे, जब वी मेट में नजर आ चुकी है ये एक्ट्रेस, पहचाना?
Advertisement

वीडियोज

Aniruddhacharya Controversy: 'बेशर्म' बोल पर लगेगा ब्रेक? | ABP News | Khabar Gawah Hai
Tanya Mittal Interview, BB19 Grand Finale, Neelam Giri और Gaurav Khanna पर खास बातचीत
IndiGo Flight Crisis: 5000 Flights Cancel! क्या आपका Refund भी फंसा है? |Paisa Live
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Census 2027 High Tech: Real Time Monitoring से बदल जाएगा पूरा System | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
शरद पवार के डिनर में अजित पवार हो सकते हैं शामिल, साथ आने की चर्चा फिर तेज
शरद पवार के डिनर में अजित पवार हो सकते हैं शामिल, साथ आने की चर्चा फिर तेज
इंडिया
'आपके हिसाब से नहीं चलेगी संसद...', लोकसभा में भयंकर बहस, राहुल गांधी ने टोका तो अमित शाह ने दिया जवाब
'आपके हिसाब से नहीं चलेगी संसद...', लोकसभा में भयंकर बहस, राहुल ने टोका तो अमित शाह ने दिया जवाब
क्रिकेट
बुमराह या नसीम शाह, 1 ओवर में 10 रन बचाने के लिए किसे ओवर देंगे? बाबर आजम के जवाब से दुनिया हैरान
बुमराह या नसीम शाह, 1 ओवर में 10 रन बचाने के लिए किसे ओवर देंगे? बाबर आजम के जवाब से दुनिया हैरान
बॉलीवुड
कौआ कहकर स्कूल में चिढ़ाते थे बच्चे, जब वी मेट में नजर आ चुकी है ये एक्ट्रेस, पहचाना?
कौआ कहकर स्कूल में चिढ़ाते थे बच्चे, जब वी मेट में नजर आ चुकी है ये एक्ट्रेस, पहचाना?
हेल्थ
Kidney Damage Signs: आंखों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ जाएं किडनी हो रही खराब, तुरंत कराएं अपना इलाज
आंखों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ जाएं किडनी हो रही खराब, तुरंत कराएं अपना इलाज
नौकरी
घरेलू एयरलाइंस में कितने पायलट, अब विदेशी पायलटों को भारत में कैसे मिल सकती है नौकरी?
घरेलू एयरलाइंस में कितने पायलट, अब विदेशी पायलटों को भारत में कैसे मिल सकती है नौकरी?
हेल्थ
गर्म पानी और शहद पीने से होते हैं बड़े फायदे, टॉप-10 तुरंत कर लें नोट
गर्म पानी और शहद पीने से होते हैं बड़े फायदे, टॉप-10 तुरंत कर लें नोट
शिक्षा
कितनी है IndiGo के सीईओ की सैलरी? रकम जान नहीं होगा यकीन
कितनी है IndiGo के सीईओ की सैलरी? रकम जान नहीं होगा यकीन
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Embed widget