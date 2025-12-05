हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'83 गेंद पर 2 छक्के और 12 चौकों की मदद से 105 रन..', आर अश्विन बोले- 'शुभमन गिल और श्रेयस के आने के बाद भी इसे प्लेइंग 11 में जगह दो'

'83 गेंद पर 2 छक्के और 12 चौकों की मदद से 105 रन..', आर अश्विन बोले- 'शुभमन गिल और श्रेयस के आने के बाद भी इसे प्लेइंग 11 में जगह दो'

अश्विन ने कहा कि गायकवाड़ बेहतरीन बल्लेबाज हैं. उन्होंने श्रेयस अय्यर की कमी को पूरा किया है. वह लंबे समय तक खेलने के हकदार हैं.

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 05 Dec 2025 06:03 AM (IST)
Preferred Sources

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे में ऋतुराज गायकवाड़ ने चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया. गायकवाड़ का यह पहला वनडे शतक था. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 83 गेंद पर 2 छक्के और 12 चौकों की मदद से 105 रन की पारी खेली. इस शतकीय पारी के बाद गायकवाड़ की पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन ने प्रशंसा की है.

अपने यूट्यूब चैनल पर आर अश्विन ने कहा, "भारतीय टीम मैनेजमेंट को शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के टीम में वापस आने के बाद भी ऋतुराज गायकवाड़ को लगातार मौका देना चाहिए. उन्हें मौका देने का तरीका ढूंढने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है."

उन्होंने कहा कि ऋतुराज एक ओपनिंग बल्लेबाज है. कुछ लोग कहते हैं कि उसे नंबर 4 पर बैटिंग नहीं करनी चाहिए. आईपीएल में, आपके बेस्ट बल्लेबाज टॉप तीन में होने चाहिए. लेकिन वनडे में ऋतुराज के लिए नंबर 4 पर संभावनाएं हैं. वह तेज गेंदबाजों को अच्छी तरह खेलता है. घूमती गेंद उसकी थोड़ी कमजोरी है, और अगर वह नंबर 4 पर बैटिंग कर रहा है तो उसे उसका उतना सामना नहीं करना पड़ेगा. वह स्पिन का भी बेहतरीन बल्लेबाज है और विकेटों के बीच तेजी से दौड़ता है. उसके पास हर तरह के शॉट्स हैं. नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए उसे और कुछ साबित नहीं करना है.

अश्विन ने कहा कि गायकवाड़ बेहतरीन बल्लेबाज हैं. उन्होंने श्रेयस अय्यर की कमी को पूरा किया है. वह लंबे समय तक खेलने के हकदार हैं.

पूर्व ऑफ स्पिनर ने कहा कि ऋतुराज 2023 वर्ल्ड कप के बाद चौथे नंबर पर शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं.

अपने डेब्यू के बाद से तीन साल में उन्होंने सिर्फ आठ ODI खेले हैं. दाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने अपने आखिरी मैच के दो साल बाद, 2023 में साउथ अफ्रीका में, वनडे टीम में वापसी की. जब सीनियर खिलाड़ी वापस आएंगे तो भारत ऋतुराज की भूमिका को कैसे संभालेगा. भारत के लिए 2027 वनडे विश्व कप की तैयारी में एक अहम कहानी होगी.

श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल की अनुपस्थिति में 2 साल बाद वनडे क्रिकेट में वापसी करने वाले गायकवाड़ ने शतक से निश्चित रूप से श्रेयस अय्यर की राह मुश्किल की है.

Published at : 05 Dec 2025 06:03 AM (IST)
Tags :
R Ashwin INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अगर दिया भड़काऊ भाषण तो हो सकती है 10 साल तक की जेल, इस राज्य में कैबिनेट ने पास किया कानून, विधानसभा में होगा पेश
अगर दिया भड़काऊ भाषण तो हो सकती है 10 साल तक की जेल, इस राज्य में कैबिनेट ने पास किया कानून
झारखंड
क्या झारखंड में बदलने वाली है सरकार? मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा बयान, 'हेमंत सोरेन...'
क्या झारखंड में बदलने वाली है सरकार? CM हेमंत सोरेन का नाम लेकर मंत्री ने दिया बड़ा बयान
विश्व
'इसमें ग्रेट जैसा कुछ नहीं क्योंकि भारत...', G-7 में रूस के शामिल होने के सवाल पर पुतिन का क्लीयर जवाब
'इसमें ग्रेट जैसा कुछ नहीं क्योंकि भारत...', G-7 में रूस के शामिल होने के सवाल पर पुतिन का क्लीयर जवाब
क्रिकेट
तीसरे और निर्णायक वनडे के लिए Vizag पहुंची टीम इंडिया, कुछ इस अंदाज में दिखे विराट कोहली
तीसरे और निर्णायक वनडे के लिए Vizag पहुंची टीम इंडिया, कुछ इस अंदाज में दिखे विराट कोहली
Advertisement

वीडियोज

सुंदर बच्चियों की 'सीरियल किलर' LADY ! | Sansani | Crime News
India में दिख गया मोदी-पुतिन के 'दोस्ती का दम'...छा गई कार वाली 'केमेस्ट्री'
व्यापार से वॉर तक ये दोस्ती कितनी दमदार ?, देखिए सबसे सटीक विश्लेषण । Punit India Visit
Bharat ki Baat: भारत में दिखा 'दोस्ती का दम', पुतिन का जबरदस्त वेलकम! | Putin India Visit
पुतिन दौरे पर राहुल का 'डिप्लोमेसी बम'...दावे में कितना दम? । Sandeep Chaudhary । Putin India Visit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अगर दिया भड़काऊ भाषण तो हो सकती है 10 साल तक की जेल, इस राज्य में कैबिनेट ने पास किया कानून, विधानसभा में होगा पेश
अगर दिया भड़काऊ भाषण तो हो सकती है 10 साल तक की जेल, इस राज्य में कैबिनेट ने पास किया कानून
झारखंड
क्या झारखंड में बदलने वाली है सरकार? मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा बयान, 'हेमंत सोरेन...'
क्या झारखंड में बदलने वाली है सरकार? CM हेमंत सोरेन का नाम लेकर मंत्री ने दिया बड़ा बयान
विश्व
'इसमें ग्रेट जैसा कुछ नहीं क्योंकि भारत...', G-7 में रूस के शामिल होने के सवाल पर पुतिन का क्लीयर जवाब
'इसमें ग्रेट जैसा कुछ नहीं क्योंकि भारत...', G-7 में रूस के शामिल होने के सवाल पर पुतिन का क्लीयर जवाब
क्रिकेट
तीसरे और निर्णायक वनडे के लिए Vizag पहुंची टीम इंडिया, कुछ इस अंदाज में दिखे विराट कोहली
तीसरे और निर्णायक वनडे के लिए Vizag पहुंची टीम इंडिया, कुछ इस अंदाज में दिखे विराट कोहली
बॉलीवुड
DDLJ को पूरे हुए 30 साल तो खुशी से फूले नहीं समाए शाहरुख खान, काजोल संग दिए राज-सिमरन जैसे पोज
DDLJ को पूरे हुए 30 साल तो खुशी से फूले नहीं समाए शाहरुख खान, कही दिल की बात
हेल्थ
अब वजन घटाने डाइट के लिए प्लान बनाना आसान, फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया ChatGPT का स्मार्ट तरीका
अब वजन घटाने डाइट के लिए प्लान बनाना आसान, फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया ChatGPT का स्मार्ट तरीका
यूटिलिटी
आधार-UAN लिंकिंग की डेडलाइन खत्म, चूक गए तो अब नहीं कर पाएंगे ये काम
आधार-UAN लिंकिंग की डेडलाइन खत्म, चूक गए तो अब नहीं कर पाएंगे ये काम
नौकरी
इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के परिणाम से बड़ा झटका, 613 पद, पास सिर्फ 151 उम्मीदवार; जानें क्या है पूरा मामला
इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के परिणाम से बड़ा झटका, 613 पद, पास सिर्फ 151 उम्मीदवार; जानें क्या है पूरा मामला
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Embed widget