गंभीर पर मंडराया खतरा? कोच बदलने की खबरों पर BCCI उपाध्यक्ष का बड़ा बयान

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर चल रही तमाम अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है. हाल के दिनों में मीडिया में यह खबरें सामने आई थीं कि टेस्ट क्रिकेट में खराब नतीजों के बाद बोर्ड गौतम गंभीर की जगह किसी नए कोच की तलाश कर रहा है. इस रोल के लिए वीवीएस लक्ष्मण का नाम सामने आ रहा था. अब BCCI के शीर्ष अधिकारियों ने इन खबरों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है.

BCCI उपाध्यक्ष का बयान

BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने साफ शब्दों में कहा है कि गौतम गंभीर को हटाने या उनकी जगह नया कोच नियुक्त करने की कोई योजना नहीं है. उन्होंने कहा कि मीडिया में चल रही अटकलों में कोई सच्चाई नहीं है. शुक्ला के मुताबिक, बोर्ड पूरी तरह से गंभीर के साथ खड़ा है और फिलहाल कोचिंग सेटअप में किसी तरह के बदलाव पर विचार नहीं किया जा रहा.

इससे पहले BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने भी इन रिपोर्ट्स को खारिज किया था. उन्होंने कहा कि यह खबरें पूरी तरह से काल्पनिक हैं और बोर्ड ने टेस्ट टीम के कोच में किसी बदलाव को लेकर कोई कदम नहीं उठाया है. सैकिया ने दो टूक कहा कि यह केवल अफवाहें हैं और BCCI का इससे कोई लेना-देना नहीं है.

खराब टेस्ट नतीजों के बाद बढ़ी थीं अटकलें

दरअसल, भारत को हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में लगातार झटके लगे हैं. पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में 0-3 की हार और फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 0-2 से क्लीन स्वीप ने सवाल खड़े कर दिए थे. इन नतीजों की वजह से भारत का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचना भी मुश्किल हो गया है. इसी बीच कोच बदलने की खबरों ने जोर पकड़ा.

अब फोकस T20 वर्ल्ड कप पर

हालांकि BCCI का फोकस अब टेस्ट क्रिकेट से ज्यादा आगामी T20 वर्ल्ड कप पर है. फरवरी से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया अपने खिताब को बचाने के लिए उतरेगी. इस बार टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में होगी और यह टूर्नामेंट कई मायनों में खास रहेगा, क्योंकि लंबे समय बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली के बिना भारत T20 वर्ल्ड कप खेलेगा.

भारत को ग्रुप ए में पाकिस्तान, नीदरलैंड, नामीबिया और अमेरिका जैसी टीमों के साथ रखा गया है. घरेलू मैदान पर युवा टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी. ऐसे में गौतम गंभीर की भूमिका और भी अहम हो जाती है.