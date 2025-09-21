पाकिस्तानी बल्लेबाज ने बैटिंग के समय तोड़ा ICC का नियम, जुर्माना लगना तय; जानें क्या है मामला
IND vs PAK Asia Cup Super 4: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप सुपर-4 में काफी कुछ घट रहा है. इस मैच में पाकिस्तान के खिलाड़ी ने आईसीसी का एक रूल तोड़ा है, जिस पर कड़ा जुर्माना लग सकता है.
Pakistani Cricketer Hussain Talat Breaks ICC Rule: भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में एशिया कप सुपर-4 का मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. पाकिस्तान की टीम के बल्लेबाज हुसैन तलत ने बल्लेबाजी करते वक्त आईसीसी का एक बड़ा रूल तोड़ दिया है. वरुण चक्रवर्ती 11वें ओवर में जब गेंद डालने आए, तब इस ओवर की तीसरी गेंद पर वरुण और विकेटकीपर संजू सैमसन ने एलबीडब्ल्यू की अपील की थी. लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी ने इसी वक्त एक बड़ी गलती कर दी.
पाकिस्तानी खिलाड़ी ने तोड़ा ICC Rule
पाकिस्तानी क्रिकेटर हुसैन तलत ने टीम इंडिया के अपील करने पर अंपायर को बताया कि बॉल बल्ले से लगकर गई है और उन्होंने साथी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान के साथ मिलकर इस गेंद पर तीन रन दौड़ लिए. आईसीसी के नियमों के मुताबिक, कोई भी बल्लेबाज एलबीडब्ल्यू की अपील होने पर खुद से ये नहीं बता सकता कि गेंद उसके बल्ले पर लगी है या नहीं, ये नियमों का उल्लंघन है. भारत-पाकिस्तान के मैच में रेफरी एंडी पाइक्रोफ्ट हैं, जिनके साथ पाकिस्तानी टीम का बड़ा विवाद हो चुका है. ऐसे में अगर रेफरी हुसैन तलत के इस एक्ट की तरफ ध्यान देंगे, तब उन पर आईसीसी के नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लग सकता है.
कुलदीप यादव ने किया आउट
पाकिस्तान के बल्लेबाज हुसैन तलत ने क्रिकेट के नियमों का उल्लंघन तो किया ही, लेकिन इसके बाद भी ये खिलाड़ी भारत के खिलाफ मैच में कुछ कमाल नहीं दिखा सका और 11 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गया. कुलदीप यादव की गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने हुसैन तलत का शानदार कैच लिया. कुलदीप यादव ने पहले पाकिस्तान का एक कैच छोड़ा था, लेकिन गेंदबाजी करते वक्त उन्होंने हुसैन तलत को आउट कर उसकी भरपाई की. कुलदीप यादव ने सुपर-4 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 4 ओवर में 31 रन देकर एक विकेट हासिल किया.
2⃣ wickets in 2⃣ overs for #TeamIndia! 👏— BCCI (@BCCI) September 21, 2025
Kuldeep Yadav & Shivam Dube strike 👌
Updates ▶️ https://t.co/CNzDX2HcvN#AsiaCup2025 | #Super4 | @imkuldeep18 | @IamShivamDube pic.twitter.com/3xalsUlMd5
