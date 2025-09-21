Sanju Samson On Suryakumar Yadav And Gautam Gambhir: भारतीय टीम एशिया कप 2025 में दमदार फॉर्म में नजर आ रही है. टीम इंडिया एशिया कप के सुपर-4 में क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बनी थी. वहीं टीम के मैच जीतने के बाद ODI वर्ल्ड कप और टी20 वर्ल्ड कप की तरह ही एशिया कप में भी बेहतर खिलाड़ी को मेडल देने का सिलसिला बरकरार है. इसी के साथ टीम में जोश का माहौल भी बना हुआ है. टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज संजू सैमसन से सुपर-4 में भारत-पाकिस्तान मैच से पहले हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव के प्लान को लेकर बड़ा खुलासा किया है.

सैमसन ने बताया टीम इंडिया की जीत का सीक्रेट

भारतीय बल्लेबाज संजू सैमसन ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के जारी किए वीडियो में बताया कि 'टीम में बराबरी का माहौल है'. सैमसन ने कहा कि 'इसके लिए हमारे टीम लीडर सूर्या और गौती भाई (हेच कोच गौतम गंभीर) को क्रेडिट देना होगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा माहौल बना रखा है, जो कि काफी चिल्ड है. टीम में बिल्कुल बराबरी वाला माहौल है. हर किसी को बराबरी से ट्रीट किया जाता है और बराबर ही इंपोर्टेंस मिलती है'.

संजू सैमसन ने सूर्यकुमार यादव और गौतम गंभीर की तारीफ करते हुए आगे कहा कि 'ऐसे माहौल में ही खिलाड़ी बेस्ट परफॉर्म कर पाते हैं. इसी वजह से खिलाड़ी अपने अंदर का बेस्ट देते हैं और इस फॉर्मेट के लिए ये बहुत जरूरी है. इस फॉर्मेट में बहुत फ्री रहना और जिम्मेदार रहना दोनों ही जरूरी हैं'.

संजू सैमसन को मिला 'प्लेयर ऑफ द मैच'

संजू सैमसन को ओमान के खिलाफ मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था. संजू ने ओमान के खिलाफ 45 गेंदों में 56 रनों की पारी खेली थी, जिसमें तीन चौके और तीन छक्के जड़े थे. इस मैच में संजू भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने थे. संजू एशिया कप से पहले टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए ओपनिंग कर रहे थे, लेकिन शुभमन गिल के टी20 टीम में वापसी करने के बाद संजू को मिडिल ऑर्डर में लाया गया है.

