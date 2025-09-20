एशिया कप 2025 के दौरान पाकिस्तान टीम गंदी हरकतों से बाज नहीं आ रही है. कल यानी 21 सितंबर को उसे भारत के खिलाफ मैच खेलना है, लेकिन पाक टीम के कप्तान सलमान आगा ने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट किया है. कप्तान सलमान आगा की इस हरकत ने एक बार फिर हैंडशेक विवाद में चिंगारी को भड़काने का काम किया है. आपको याद दिला दें कि भारत के खिलाफ ग्रुप मैच के बाद भी सलमान आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए थे.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड निरंतर मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को एशिया कप से हटाए जाने की मांग कर रहा था. उसने UAE के खिलाफ मैच को बॉयकॉट करने की धमकी तक दे डाली थी. एंडी पायक्रॉफ्ट के खिलाफ पीसीबी ने ICC में शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड ने इस अपील को खारिज कर दिया था. अब किसी की परवाह किए बिना, पाकिस्तानी कप्तान फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए. यही नहीं बल्कि उन्होंने मीडिया के समक्ष आने से भी परहेज किया.

बचने की कोशिश कर रहे हैं सलमान आगा

सलमान आगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना आने को लेकर अलग-अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं. उनकी कप्तानी में पाक टीम का प्रदर्शन मिलाजुला रहा है और यह भी दावा किया गया है कि वो इसी खराब प्रदर्शन को मोहरा बनाकर 'हैंडशेक कंट्रोवर्सी' पर सवालों से बचने का प्रयास कर रहे हैं.

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक एक सूत्र ने बताया कि पाकिस्तान ने एक बार फिर प्री-मैच कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया है, जिससे एंडी पायक्रॉफ्ट और 'नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी' से बचा जा सके. यह भी बताते चलें कि सुपर-4 स्टेज में भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले में भी मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ही होने वाले हैं. पाकिस्तान टीम और PCB अपनी मन मर्जी कांड पे कांड किए जा रहा है. यह देखना दिलचस्प होगा कि एशियाई क्रिकेट काउंसिल (ACC) या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) इस पर कोई एक्शन लेता है या नहीं.

