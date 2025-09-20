हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटFastest ODI Century: किसने तोड़ा विराट कोहली का वनडे में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड? सिर्फ इतनी गेंद में ठोकी तूफानी सेंचुरी

Fastest Century in ODI by Indian Player: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे मैच में स्मृति मंधाना ने वनडे में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 20 Sep 2025 07:58 PM (IST)

भारतीय ओपनिंग बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने इतिहास रच डाला है. उन्होंने वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए सबसे तेज शतक लगाकर विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ डाला है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच (INDW vs AUSW ODI) में सिर्फ 50 गेंदों में शतक लगा दिया है. बता दें कि भारत के लिए वनडे फॉर्मेट (पुरुष और महिला) में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अब तक विराट कोहली के नाम था, जिन्होंने साल 2013 में 52 गेंदों में सेंचुरी पूरी की थी.

महिला और पुरुष क्रिकेट को मिलाकर देखा जाए तो स्मृति मंधाना भारत के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं. उन्होंने विराट कोहली के 52 गेंद में शतक लगाने का रिकॉर्ड तोड़ा. वहीं स्मृति मंधाना महिला वनडे क्रिकेट में दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाली क्रिकेटर बन गई हैं. महिला ODI फॉर्मेट में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की मेग लैनिंग के नाम है, जिन्होंने 45 गेंद में शतक लगाया हुआ है.

वनडे में भारत के लिए सबसे तेज शतक (पुरुष और महिला)

  • 50 गेंद- स्मृति मंधाना
  • 52 गेंद - विराट कोहली
  • 60 गेंद - वीरेंदर सहवाग
  • 61 गेंद - विराट कोहली
  • 62 गेंद - मोहम्मद अजहरुद्दीन

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के तीन मैचों में स्मृति मंधाना ने 300 रन बना डाले हैं. पहले मैच में उन्होंने 58 रनों की पारी खेली, फिर दूसरे वनडे में 117 रन बना डाले थे. अब आखिरी वनडे में भी उन्होंने 125 रनों की शतकीय पारी खेली है.

महिला वनडे में सबसे ज्यादा शतक

स्मृति मंधाना महिला वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में दूसरे स्थान पर आ गई हैं. ये उनके वनडे करियर का 13वां शतक रहा और सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में उन्होंने न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स की बराबरी कर ली है. इस लिस्ट में उनसे आगे अब सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की मेग लैनिंग हैं, जिन्होंने अपने वनडे करियर में कुल 15 शतक लगाए थे.

About the author नीरज शर्मा

Published at : 20 Sep 2025 07:49 PM (IST)
Indw Vs Ausw Smriti Mandhana VIRAT KOHLI
