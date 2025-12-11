हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारतीय टीम के अंदर कलह! रोहित-विराट के गजब प्रदर्शन के बाद भी चुप गौतम गंभीर, कोच पर उठे सवाल

भारतीय टीम के अंदर कलह! रोहित-विराट के गजब प्रदर्शन के बाद भी चुप गौतम गंभीर, कोच पर उठे सवाल

Robin Uthappa on Gautam Gambhir: रोहित शर्मा और विराट कोहली की तारीफ ना करने के लिए पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने गौतम गंभीर पर तंज कसा है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 11 Dec 2025 07:21 PM (IST)
रोहित शर्मा और विराट कोहली बेहतरीन फॉर्म में हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में विराट 302 रन बनाकर आ रहे हैं, वहीं रोहित भी निरंतर रन बना रहे हैं. इसी बीच पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर पर निशाना साधा है. उथप्पा का कहना है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रोहित और विराट ने अच्छा किया है, इसके बावजूद गौतम गंभीर ने उनकी तारीफ करने से हाथ पीछे खींच रखा है.

अपने यूट्यूब चैनल पर रॉबिन उथप्पा ने कहा, "मुझे यह आश्चर्यजनक लगा कि सीरीज खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे गौतम गंभीर, विराट और रोहित की तारीफ करते नहीं दिखे. यहां 2 बल्लेबाज हैं, जो जान लगाकर अपनी बल्लेबाजी कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि वो कितना अच्छा खेल सकते हैं. उन्होंने हर संदेह को दूर कर दिया कि वो क्या कर सकते हैं और बढ़िया फॉर्म में रहकर भारत के लिए क्या करेंगे, यह दिखाकर उन्होंने अपने आलोचकों को चुप करा दिया है."

वर्तमान में रहना जरूरी

भारत ने वनडे सीरीज में दक्षिण अफ्रीका को 2-1 से हरा दिया था. टीम इंडिया के सीरीज जीतने के बाद गौतम गंभीर से 2027 ODI वर्ल्ड कप के प्लान के बारे में पूछा गया था. गंभीर का कहना था कि, "पहले आपको यह समझना होगा कि ODI वर्ल्ड कप अभी 2 साल दूर है. यह जरूरी है कि आप वर्तमान में रहकर सोचें."

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट कोहली ने लगातार 2 शतक लगाए और अंतिम मुकाबले में नाबाद 65 रन की पारी खेल टीम इंडिया को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था. 3 मैचों में उन्होंने 302 रन बनाए थे और इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज पुरस्कार भी दिया गया. दूसरी ओर रोहित शर्मा ने 146 रन बनाए थे और वनडे रैंकिंग में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बने हुए हैं.

इस क्रिकेटर पर लगा रेप का आरोप, शादी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 11 Dec 2025 07:21 PM (IST)
Robin Uthappa VIRAT KOHLI Rohit SHarma GAUTAM GAMBHIR
