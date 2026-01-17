हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबिना कोई गेंद फेंके ही दे दिए 8 रन..., पाकिस्तानी गेंदबाज के नाम 'शर्मनाक' रिकॉर्ड; जानें कैसे हुआ ये संभव

बिना कोई गेंद फेंके ही दे दिए 8 रन..., पाकिस्तानी गेंदबाज के नाम 'शर्मनाक' रिकॉर्ड; जानें कैसे हुआ ये संभव

वनडे इंटरनेशनल में 21 बार हुआ है जब एक गेंदबाज ने अपने स्पेल में 100 या इससे ज्यादा रन खर्चे, लेकिन एक कंफ्यूसिंग रिकॉर्ड पाकिस्तानी गेंदबाज के नाम दर्ज है. उन्होंने कोई गेंद नहीं डाली और 8 रन दे दिए.

By : शिवम | Updated at : 17 Jan 2026 08:34 PM (IST)
Preferred Sources

टी20 के दौर में गेंदबाजों के ओवरों में ताबड़तोड़ अंदाज में रन बनाना कोई नई बात नहीं, एक ओवर में 6 छक्के भी लग चुके हैं. वनडे इंटरनेशनल में भी 21 बार ऐसा हुआ है जब एक गेंदबाज ने अपने स्पेल में 100 या इससे ज्यादा रन दिए. लेकिन एक रिकॉर्ड ऐसा भी है, जिसके बारे में जानकार हर कोई सोचेगा कि आखिर ये हुआ कैसे? ये शर्मनाक रिकॉर्ड पाकिस्तानी गेंदबाज अब्दुर रेहमान के नाम दर्ज है.

बिना कोई गेंद डाले दिए 8 रन

आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ये हुआ कैसे? क्योंकि मान लिया कि गेंदबाज ने पहली गेंद नो या वाइड फेंक दी, या उस पर चौका भी चले गया तो भी गेंदबाज ने कोई तो लीगल गेंद डाली ही होगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज अब्दुर रहमान ने बिना गेंद डाले ही 8 रन दे दिए.

लेकिन ऐसा हुआ कैसे?

ये 2014 एशिया कप में हुआ था. मीरपुर में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मैच खेला जा रहा था. बांग्लादेश क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी कर रही थी. पाकिस्तान के लिए 11वां ओवर डालने आए अब्दुर रहमान. उन्होंने पहली गेंद डाली, जो उनके हाथ से फिसल गई. गेंद कमर के ऊपर चली गई, जिसे अंपायर ने नो बॉल दे दिया.

दूसरी गेंद भी कमर के ऊपर फुल टॉस थी, जिस पर बल्लेबाज ने एक रन दौड़कर बना लिया. अंपायर ने इसे भी नो बॉल करार दिया. बता दें कि एक मैच में कोई गेंदबाज 2 ही बीमार डाल सकता है, लेकिन स्पिनर को अंपायर कई बार तीसरा मौका भी दे देते हैं. उस मैच में भी अंपायर ने रहमान को एक अन्य मौका दिया.

अब्दुर रहमान को तीसरा मौका मिला, लेकिन उन्होंने वही गलती की और बीमार गेंद डाल दी. कमर से ऊपर आई इस गेंद पर इस बार बल्लेबाज अनामुल हक ने चौका मार दिया. अंपायर ने न सिर्फ इस गेंद को नो बॉल करार दिया बल्कि रहमान को गेंदबाजी से हटाने का भी फैसला दिया. तो ऐसे पाकिस्तानी गेंदबाज ने बिना कोई गेंद डाले 8 रन दे दिए.

अब्दुर रहमान का इंटरनेशनल करियर

2007 से 2014 के बीच अब्दुर रहमान ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए 22 टेस्ट, 31 वनडे और 8 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. टेस्ट में उनके नाम 99 विकेट और 395 रन, वनडे में 30 विकेट और 142 रन हैं. टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने 11 विकेट लिए.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 17 Jan 2026 08:29 PM (IST)
Tags :
Abdur Rehman Pakistan Vs Bangladesh PAKISTAN CRICKET TEAM CRICKET
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘यह मामला सिर्फ चिंताजनक नहीं, बल्कि कलंक...’, एआर रहमान के आरोपों पर बोले नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी
‘सिर्फ चिंताजनक नहीं, बल्कि कलंक...’, एआर रहमान के आरोपों पर बोले कैलाश सत्यार्थी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर कोई आना चाहता है तो...', हर की पौड़ी में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग पर बोले BJP प्रदेश अध्यक्ष
'अगर कोई आना चाहता है तो...', हर की पौड़ी में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग पर बोले BJP प्रदेश अध्यक्ष
क्रिकेट
रवींद्र जडेजा की फॉर्म पर सवाल उठाने वालों को सिराज ने दिया जवाब, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
जडेजा की फॉर्म पर सवाल उठाने वालों को सिराज ने दिया जवाब, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
बॉलीवुड
क्या करते हैं डिंपल कपाड़िया के छोटे दामाद, बेटी का बॉलीवुड करियर रहा एकदम फ्लॉप
क्या करते हैं डिंपल कपाड़िया के छोटे दामाद, बेटी का बॉलीवुड करियर रहा एकदम फ्लॉप
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: धर्म का अपमान या kashi का उत्थान..चीन मूर्तियों के विध्वंस का सच क्या? |Manikarnika
Indore News: 24 मौतों के बाद एक्शन मोड में विपक्ष, Mohan सरकार की बढ़ेगी मुश्किलें? | Rahul Gandhi
PM Modi Mission India: 'BJP सरकार बनाइए हम इनको देश से बाहर निकालेंगे'- पीएम मोदी | Mamata Banerjee
PM Modi Mission India: PM मोदी की बंगाल को बड़ी सौगात, Vande Bharat Sleeper का किया शुभारंभ ABP
Patna के Caramli Chak में प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग | Fire News | ABP News | Bihar News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘यह मामला सिर्फ चिंताजनक नहीं, बल्कि कलंक...’, एआर रहमान के आरोपों पर बोले नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी
‘सिर्फ चिंताजनक नहीं, बल्कि कलंक...’, एआर रहमान के आरोपों पर बोले कैलाश सत्यार्थी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर कोई आना चाहता है तो...', हर की पौड़ी में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग पर बोले BJP प्रदेश अध्यक्ष
'अगर कोई आना चाहता है तो...', हर की पौड़ी में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग पर बोले BJP प्रदेश अध्यक्ष
क्रिकेट
रवींद्र जडेजा की फॉर्म पर सवाल उठाने वालों को सिराज ने दिया जवाब, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
जडेजा की फॉर्म पर सवाल उठाने वालों को सिराज ने दिया जवाब, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
बॉलीवुड
क्या करते हैं डिंपल कपाड़िया के छोटे दामाद, बेटी का बॉलीवुड करियर रहा एकदम फ्लॉप
क्या करते हैं डिंपल कपाड़िया के छोटे दामाद, बेटी का बॉलीवुड करियर रहा एकदम फ्लॉप
इंडिया
'भ्रष्टाचार की पार्टी है TMC, घुसपैठियों को वोटर...', प्रधानमंत्री मोदी ने मालदा से ममता बनर्जी पर साधा निशाना
'भ्रष्टाचार की पार्टी TMC, घुसपैठियों को वोट...', PM मोदी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना
इंडिया
Telangana: सोशल मीडिया की ‘क्वीन’ और पति का खौफनाक खेल, 1500 लोगों को बनाया हनीट्रैप का शिकार, धमकी देकर वसूले लाखों रुपए
सोशल मीडिया की ‘क्वीन’ और पति का खौफनाक खेल, 1500 लोगों को जाल में फंसाकर किया गंदा काम!
ट्रेंडिंग
मम्मी से छिपकर रील बना रहे हैं गाइज, अब आप हमारा गाना सुनिए, छोटी बच्चियों का क्यूट सा वीडियो वायरल
मम्मी से छिपकर रील बना रहे हैं गाइज, अब आप हमारा गाना सुनिए, छोटी बच्चियों का क्यूट सा वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
मुगल रोज खाने में क्या खाते थे, कैसी थी उनकी थाली?
मुगल रोज खाने में क्या खाते थे, कैसी थी उनकी थाली?
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget