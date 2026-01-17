टी20 के दौर में गेंदबाजों के ओवरों में ताबड़तोड़ अंदाज में रन बनाना कोई नई बात नहीं, एक ओवर में 6 छक्के भी लग चुके हैं. वनडे इंटरनेशनल में भी 21 बार ऐसा हुआ है जब एक गेंदबाज ने अपने स्पेल में 100 या इससे ज्यादा रन दिए. लेकिन एक रिकॉर्ड ऐसा भी है, जिसके बारे में जानकार हर कोई सोचेगा कि आखिर ये हुआ कैसे? ये शर्मनाक रिकॉर्ड पाकिस्तानी गेंदबाज अब्दुर रेहमान के नाम दर्ज है.

बिना कोई गेंद डाले दिए 8 रन

आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ये हुआ कैसे? क्योंकि मान लिया कि गेंदबाज ने पहली गेंद नो या वाइड फेंक दी, या उस पर चौका भी चले गया तो भी गेंदबाज ने कोई तो लीगल गेंद डाली ही होगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज अब्दुर रहमान ने बिना गेंद डाले ही 8 रन दे दिए.

लेकिन ऐसा हुआ कैसे?

ये 2014 एशिया कप में हुआ था. मीरपुर में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मैच खेला जा रहा था. बांग्लादेश क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी कर रही थी. पाकिस्तान के लिए 11वां ओवर डालने आए अब्दुर रहमान. उन्होंने पहली गेंद डाली, जो उनके हाथ से फिसल गई. गेंद कमर के ऊपर चली गई, जिसे अंपायर ने नो बॉल दे दिया.

दूसरी गेंद भी कमर के ऊपर फुल टॉस थी, जिस पर बल्लेबाज ने एक रन दौड़कर बना लिया. अंपायर ने इसे भी नो बॉल करार दिया. बता दें कि एक मैच में कोई गेंदबाज 2 ही बीमार डाल सकता है, लेकिन स्पिनर को अंपायर कई बार तीसरा मौका भी दे देते हैं. उस मैच में भी अंपायर ने रहमान को एक अन्य मौका दिया.

अब्दुर रहमान को तीसरा मौका मिला, लेकिन उन्होंने वही गलती की और बीमार गेंद डाल दी. कमर से ऊपर आई इस गेंद पर इस बार बल्लेबाज अनामुल हक ने चौका मार दिया. अंपायर ने न सिर्फ इस गेंद को नो बॉल करार दिया बल्कि रहमान को गेंदबाजी से हटाने का भी फैसला दिया. तो ऐसे पाकिस्तानी गेंदबाज ने बिना कोई गेंद डाले 8 रन दे दिए.

अब्दुर रहमान का इंटरनेशनल करियर

2007 से 2014 के बीच अब्दुर रहमान ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए 22 टेस्ट, 31 वनडे और 8 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. टेस्ट में उनके नाम 99 विकेट और 395 रन, वनडे में 30 विकेट और 142 रन हैं. टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने 11 विकेट लिए.