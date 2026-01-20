India vs New Zealand 1st T20 Match: भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का आगाज 21 जनवरी से होगा, पहला मैच नागपुर के वीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा. सीरीज शुरू होने से पहले न्यूजीलैंड के टी20 कप्तान मिचेल सैंटनर ने टीम इंडिया को चेतावनी दी है. साथ ही उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि वनडे सीरीज में 352 रन बनाने वाले डेरिल मिचेल टी20 सीरीज में भी भारतीय गेंदबाजों की धुनाई करेंगे.

भारतीय गेंदबाजों की धुनाई करेंगे...

भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले टी20 मैच से पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिचेल सैंटनर ने कहा, "शुरुआत में डेरिल मिचेल को स्पिन के खिलाफ परेशानी हुई, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की जिसका फल आप सबने देखा ही है. वो स्पिन को अच्छे से खेल रहे हैं. वो वनडे मैचों में मिडिल ओवरों में नियंत्रित पारी खेल सकते हैं. उम्मीद है कि वो टी20 सीरीज में भी कुछ ऐसा ही कर पाएंगे."

सैंटनर ने कहा कि न्यूजीलैंड टीम को भारत में खेलना पसंद है और यह सब-कॉन्टिनेंट की परिस्थितियों में ढलने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण सीरीज होगी. बता दें कि भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का समापन 31 जनवरी को होगा, जिसके एक सप्ताह बाद 7 फरवरी को टी20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू हो जाएगा.

टीम इंडिया को चेतावनी

मिचेल सैंटनर ने भारतीय टीम को चेतावनी देते हुए कहा, "हमें भारत के खिलाफ अलग-अलग फॉर्मेट में सफलता मिली है. जाहिर है हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य सीरीज जीतना है और साथ ही टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों को दुरुस्त भी करना है. उन्हीं परिस्थितियों में भारत जैसी कठिन टीम के खिलाफ खेलना अच्छा होगा, जहां हमें जल्द वर्ल्ड कप भी खेलना है."

नागपुर के वीसीए स्टेडियम में आज तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच केवल एक टी20 मैच खेला गया है. 2016 में खेले गए उस मैच में न्यूजीलैंड ने भारतीय बैटिंग लाइन-अप की धज्जियां उड़ाते हुए 127 रनों का छोटा सा लक्ष्य डिफेंड कर लिया था. सैंटनर ने उस मैच में 4 ओवर में सिर्फ 11 रन देकर 4 विकेट लिए थे.

यह भी पढ़ें:

BCCI सिर्फ इन 2 क्रिकेटरों को देता है रोहित-कोहली के बराबर सैलरी, मिलते हैं इतने करोड़