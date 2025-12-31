हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ग्लेन फिलिप्स ने खेला ये अद्भुत शॉट, जानिए क्या होता है 'स्विच कवर ड्राइव'

ग्लेन फिलिप्स ने खेला ये अद्भुत शॉट, जानिए क्या होता है ‘स्विच कवर ड्राइव’

Glenn Phillips New Shot: न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स ने स्विच हिट शॉट में नया तड़का लगा दिया है. इससे पहले, पूर्व इंग्लिश बल्लेबाज केविन पीटरसन ने क्रिकेट की दुनिया को एक नया शॉट स्विच हिट दिया था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 31 Dec 2025 11:20 AM (IST)
Preferred Sources

Glenn Phillips Played A new Shot 'Switch Cover Drive': न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने घरेलू लीग सुपर स्मैश के एक मुकाबले में धुआंधार अर्धशतकीय पारी खेली. उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 48 गेंदों में 90 रन बनाए, लेकिन इस पारी में 2 खास शॉट देखने को मिला, जिसके चलते फिलिप्स सुखियों में आ गए हैं. उनके दोनों शॉट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, जिसमें फिलिप्स एक छक्का और एक चौका लगाते नजर आ रहे हैं. ग्लेन फिलिप्स के एक शॉट को तो नया नाम मिला जो अभी तक नहीं था. अब इस शॉट को 'स्विच कवर ड्राइव' से जाना जाएगा.

घरेलू टूर्नामेंट सुपर स्मैश में छाए ग्लेन फिलिप्स

घरेलू लीग सुपर स्मैश में ग्लेन फिलिप्स छाए हुए हैं. फिलिप्स दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं लेकिन ये दोनों शॉट उन्होंने लेफ्टी अंदाज में लगाए. ओटागो के लिए फिलिप्स खेल रहे थे और मैच सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के खिलाफ था, 19वें ओवर में अचानक फिलिप्स ने ऐसा शॉट खेला कि सभी दंग रह गए. फिलिप्स ने दाएं हाथ के स्टांस से बाएं हाथ का स्टांस लिया, गेंदबाज ने बचने के लिए गेंद ऑफ स्टंप की तरफ फेंकी. लेकिन यहां से भी गेंदबाज नहीं बचा और फिलिप्स ने कवर लेफ्टी अंदाज में ही कवर ड्राइव लगाकर चौका बटोर लिया. 

केविन पीटरसन ने दिया था स्विच हिट 

इससे पहले क्रिकेट को एक नया शॉट इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने दिया था, जिसे दुनियाभर में 'स्विच हिट’ के नाम से जाना गया. इसके बाद, सूर्यकुमार यादव का स्कूप शॉट भी खूब चर्चा में रहा. अब फिलिप्स स्विच कवर ड्राइव लेकर आए हैं. फिलिप्स ने इस मुकाबले में एक छक्का भी जमाया, जिसमें वो दाएं हाथ के बल्लेबाज ने बाएं हाथ बल्लेबाज बनकर छक्का लगाया. उनका ये शॉट भी खूब वायरल हो रहा है. 

शॉट्स पर क्या बोले ग्लेन फिलिप्स? 

मैच के बाद ग्लेन फिलिप्स ने अपने शॉट्स पर बात करते हुए कहा, 'मैंने नेट प्रैक्टिस में कुछ समय तक इसका अभ्यास किया था, लेकिन कभी खुलकर सामने नहीं आया. प्रोफेशनल क्रिकेट में इस तरह का शॉट्स खेलना बेहद दिलचस्प है. पिछले दिन नेट प्रैक्टिस में, मैं बाएं हाथ से खेलते हुए दाएं हाथ से खेलने की तुलना में बेहतर शॉट लगा रहा था. इसलिए जब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, तब कम से कम इसे आजमाने का फैसला करना ही सही लगा.'

Published at : 31 Dec 2025 11:20 AM (IST)
Tags :
Kevin Peterson Glenn Phillips SURYAKUMAR YADAV T20 CRICKET CRICKET
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
