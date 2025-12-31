ग्लेन फिलिप्स ने खेला ये अद्भुत शॉट, जानिए क्या होता है ‘स्विच कवर ड्राइव’

Glenn Phillips Played A new Shot 'Switch Cover Drive': न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने घरेलू लीग सुपर स्मैश के एक मुकाबले में धुआंधार अर्धशतकीय पारी खेली. उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 48 गेंदों में 90 रन बनाए, लेकिन इस पारी में 2 खास शॉट देखने को मिला, जिसके चलते फिलिप्स सुखियों में आ गए हैं. उनके दोनों शॉट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, जिसमें फिलिप्स एक छक्का और एक चौका लगाते नजर आ रहे हैं. ग्लेन फिलिप्स के एक शॉट को तो नया नाम मिला जो अभी तक नहीं था. अब इस शॉट को 'स्विच कवर ड्राइव' से जाना जाएगा.

घरेलू टूर्नामेंट सुपर स्मैश में छाए ग्लेन फिलिप्स

घरेलू लीग सुपर स्मैश में ग्लेन फिलिप्स छाए हुए हैं. फिलिप्स दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं लेकिन ये दोनों शॉट उन्होंने लेफ्टी अंदाज में लगाए. ओटागो के लिए फिलिप्स खेल रहे थे और मैच सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के खिलाफ था, 19वें ओवर में अचानक फिलिप्स ने ऐसा शॉट खेला कि सभी दंग रह गए. फिलिप्स ने दाएं हाथ के स्टांस से बाएं हाथ का स्टांस लिया, गेंदबाज ने बचने के लिए गेंद ऑफ स्टंप की तरफ फेंकी. लेकिन यहां से भी गेंदबाज नहीं बचा और फिलिप्स ने कवर लेफ्टी अंदाज में ही कवर ड्राइव लगाकर चौका बटोर लिया.

Left is right for Glenn Phillips 🔥😉



Watch the #SuperSmash from Dec 26 - Jan 31, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SuperSmash pic.twitter.com/2QV2k7VudI — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) December 30, 2025

केविन पीटरसन ने दिया था स्विच हिट

इससे पहले क्रिकेट को एक नया शॉट इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने दिया था, जिसे दुनियाभर में 'स्विच हिट’ के नाम से जाना गया. इसके बाद, सूर्यकुमार यादव का स्कूप शॉट भी खूब चर्चा में रहा. अब फिलिप्स स्विच कवर ड्राइव लेकर आए हैं. फिलिप्स ने इस मुकाबले में एक छक्का भी जमाया, जिसमें वो दाएं हाथ के बल्लेबाज ने बाएं हाथ बल्लेबाज बनकर छक्का लगाया. उनका ये शॉट भी खूब वायरल हो रहा है.

Glenn Phillips loved it so much, he had to do it twice 😍🔥



Watch the #SuperSmash from Dec 26 - Jan 31, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SuperSmash pic.twitter.com/kBMsAVAfDI — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) December 30, 2025

शॉट्स पर क्या बोले ग्लेन फिलिप्स?

मैच के बाद ग्लेन फिलिप्स ने अपने शॉट्स पर बात करते हुए कहा, 'मैंने नेट प्रैक्टिस में कुछ समय तक इसका अभ्यास किया था, लेकिन कभी खुलकर सामने नहीं आया. प्रोफेशनल क्रिकेट में इस तरह का शॉट्स खेलना बेहद दिलचस्प है. पिछले दिन नेट प्रैक्टिस में, मैं बाएं हाथ से खेलते हुए दाएं हाथ से खेलने की तुलना में बेहतर शॉट लगा रहा था. इसलिए जब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, तब कम से कम इसे आजमाने का फैसला करना ही सही लगा.'