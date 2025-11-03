हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकल आएगा एशिया कप ट्रॉफी पर अंतिम फैसला? BCCI की चेतावनी को मोहसिन नकवी ने किया नजरंदाज, जानें अपडेट

ICC Meeting Asia Cup Trophy: BCCI ने कुछ दिन पहले मोहसिन नकवी को चेतावनी दी थी, लेकिन एशिया कप ट्रॉफी का मसला अभी तक सुलझ नहीं सका है. कल ICC की बैठक में इसका फैसला आ सकता है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 03 Nov 2025 06:15 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय टीम को एशिया कप जीते एक महीने से ज्यादा समय बीत गया है. मगर ACC और PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी अब भी ट्रॉफी जैसे अपनी बगल में दबाए बैठे हैं. BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने हाल ही में नकवी को चेतावनी देते हुए कहा था कि टीम इंडिया को 2 दिन के भीतर ट्रॉफी मिल जाती है तो सब अच्छा होगा, वरना वो 4 नवंबर को होने वाली ICC की बैठक में यह मुद्दा उठाएंगे. चूंकि नकवी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, इसलिए लगता है उन्होंने बीसीसीआई की चेतावनी को नजरंदाज कर दिया है.

BCCI ने दी थी चेतावनी

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा था, "हां, हम निराश हैं कि टूर्नामेंट जीतने के एक महीने बाद भी ट्रॉफी भारतीय टीम को नहीं मिल पाई है. हम इस मामले पर आगे बढ़े हैं, लगभग 10 दिन पहले हमने ACC चेयरमैन को पत्र लिखा था, लेकिन वो अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं. ट्रॉफी अब भी उनके पास है, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो ट्रॉफी एक या दो दिन में दे देंगे." सैकिया ने आगे यह भी कहा कि ट्रॉफी नहीं मिलती है तो वो इस मामले को ICC की बैठक में उठाएंगे.

कल आएगा अंतिम फैसला!

कल दुबई में ICC की बैठक होने वाली है. बीसीसीआई का प्रतिनिधि इस मीटिंग में एशिया कप ट्रॉफी का मुद्दा उठा सकता है. संभव है कि ICC इस फैसले पर मध्यस्थता करके कल ही कोई अंतिम फैसला सुना दे. इससे पहले 30 सितंबर को ACC की बैठक में राजीव शुक्ला ने मोहसिन नकवी को खरी खोटी सुनाई थी. बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा था कि एशिया कप ट्रॉफी पर मोहसिन नकवी का निजी अधिकार नहीं है, इसकी असली हकदार टीम इंडिया है, इसलिए ट्रॉफी जल्द से जल्द दे दी जाए. उसके बाद भी नकवी ने ट्रॉफी टीम इंडिया को नहीं सौंपी है.

मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार ICC की बैठक में मोबाइल गेमिंग राइट्स बेचे जाने और अंडर-19 वर्ल्ड कप का फॉर्मेट इस बैठक में चर्चा के 2 मुख्य विषय हो सकते हैं. बता दें कि यह मीटिंग 4 से 7 नवंबर तक की जाएगी. इसके साथ ही मीटिंग में क्रिकेट की रीच बढ़ाने का मुद्दा भी उठाया जा सकता है. दक्षिण अमेरिका और पैन अमेरिकन गेम्स में क्रिकेट को स्थान दिलाने के विषय पर भी चर्चा संभव है.

About the author नीरज शर्मा

Published at : 03 Nov 2025 06:15 PM (IST)
Tags :
Icc Meeting BCCI Mohsin Naqvi Asia Cup Trophy
Embed widget