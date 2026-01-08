प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच आया मां का कॉल तो खिलाड़ी ने किया ऐसा काम, वीडियो देख आप भी करेंगे सैल्यूट
सोशल मीडिया पर हर दिन कई वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोग खिलाड़ी को सलाम कर रहे हैं. यह वीडियो NBA खिलाड़ी बाम एडेबायो से जुड़ा हुआ है, जिसमें मां और बेटे के बीच का अनमोल रिश्ता साफ दिखाई देता है.
यह वीडियो साल 2017 के NBA ड्राफ्ट का है, जब बाम एडेबायो को मियामी हीट टीम ने चुना था. यह पल उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा होने जैसा था. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब मीडिया उनसे सवाल कर रही थी, तभी अचानक उनकी मां का फोन आ गया.
मां का कॉल आते ही बदल गया माहौल
आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोन उठाना गलत माना जाता है, लेकिन बाम एडेबायो ने जो किया, उसने सबका दिल जीत लिया. उन्होंने बिना किसी झिझक के अपनी मां का फोन उठाया. फोन पर बात करते ही उनकी आंखें भर आईं. वह भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और अपनी मां को धन्यवाद देने लगे.
उन्होंने कहा कि उनकी मां ने उन्हें अकेले पाला, कठिन हालात में दिन-रात मेहनत की और कभी हार नहीं मानी. बाम ने याद किया कि कैसे उनकी मां ने अपनी तकलीफों को छुपाकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया.
मां के संघर्ष को किया सलाम
बाम एडेबायो ने फोन पर अपनी मां से कहा कि आज वह जो कुछ भी हैं, वह सिर्फ उनकी वजह से हैं. उन्होंने बताया कि उनकी मां ने कई बार खुद भूखे रहकर भी उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया. यही वजह है कि यह पल सिर्फ एक खिलाड़ी की सफलता नहीं था, बल्कि एक मां के संघर्ष की जीत भी थी. यह फोन कॉल बाम के जीवन का सबसे खास और यादगार पल बन गया. यह दिखाता है कि सफलता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मां के बिना वह अधूरी है.
सोशल मीडिया पर लोगों ने बरसाया प्यार
इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर @powerfullmiindset अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो वायरल होते ही लोगों के इमोशन उमड़ पड़ी. किसी ने लिखा ऐसे बेटे पर हर मां को गर्व होगा, तो किसी ने कहा यही असली सफलता है, जब इंसान अपनी जड़ों को नहीं भूलता, वहीं कई लोगों ने लिखा कि यह वीडियो आज की पीढ़ी के लिए एक सीख है कि चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाओ, अपने माता-पिता का सम्मान कभी मत भूलो.
