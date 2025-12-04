मोहम्मद शमी ने फिर बरपाया कहर, टी20 मैच में आग उगलती गेंदों के आगे बल्लेबाज ढेर

दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज के लिए मोहम्मद शमी भारतीय स्क्वाड में नहीं चुने गए हैं. वो टीम इंडिया के लिए आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कोई मैच खेलते दिखे थे. उसके बाद टीम इंडिया ने टेस्ट खेले, वनडे और टी20 भी खेले, लेकिन शमी लगातार स्क्वाड से ड्रॉप होते रहे. इस सबके बीच शमी ने भारतीय घरेलू क्रिकेट में तहलका मचाया हुआ है. अब उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपनी कहर बरपाती गेंदों से तहलका मचा दिया है.

ब्रहस्पतिवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी20 टूर्नामेंट में बंगाल और सर्विसेज का मैच हुआ, जिसे बंगाल ने आसानी से 7 विकेट से जीत लिया है. शमी ने घातक स्पेल फेंकते हुए कुल 3 विकेट चटकाए.

मोहम्मद शमी का कहर

इस मैच में सर्विसेज की टीम पहले खेलते हुए 165 रनों पर ऑलआउट हो गई थी. सर्विसेज को समेटने में सबसे बड़ी भूमिका मोहम्मद शमी की रही, जिन्होंने 3.2 ओवर में सिर्फ 13 रन दिए और चार बल्लेबाजों को आउट किया. शमी का कहर इस कदर सर्विसेज पर भारी पड़ा कि उन्होंने मैच की पहली ही गेंद पर गौरव खोचर को आउट कर दिया था.

यह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बंगाल की 5 मैचों में चौथी जीत रही. इस जीत से बंगाल की टीम अपने ग्रुप की पॉइंट्स टेबल में टॉप पर आ गई है. अभिमन्यू ईश्वरन इस टी20 टूर्नामेंट में बंगाल टीम की कप्तानी कर रहे हैं.

मोहम्मद शमी का यह शानदार प्रदर्शन ऐसे समय में आया है, जब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज में भारतीय पेस अटैक की पोल खुल गई है. दूसरे वनडे मैच में प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट जरूर लिए, लेकिन 85 रन लुटा दिए थे. नतीजन टीम इंडिया दूसरा वनडे मैच 358 रन बनाकर भी हार गई थी. भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह भी सवाल उठा चुके हैं कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज के स्क्वाड में कोई अनुभवी तेज गेंदबाज क्यों नहीं है.

यह भी पढ़ें:

ROKO से पंगे मत लेना वरना..., रवि शास्त्री ने रोहित-विराट के ODI फ्यूचर पर जो कहा, आपको जरूर जानना चाहिए