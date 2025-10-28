हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
15 विकेट लेकर मोहम्मद शमी ने रणजी ट्रॉफी में उड़ाया गर्दा, अब कैसे नजरअंदाज करेंगे अगरकर?

15 विकेट लेकर मोहम्मद शमी ने रणजी ट्रॉफी में उड़ाया गर्दा, अब कैसे नजरअंदाज करेंगे अगरकर?

Mohammed Shami Ranji Trophy 2025: शमी रणजी ट्रॉफी में विरोधी टीमों पर कहर बरपा रहे हैं, जबकि इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी वापसी नहीं होने का कारण फिटनेस बताया गया था. इस पर शमी ने खुद सवाल उठाया था.

28 Oct 2025
Preferred Sources

मोहम्मद शमी को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शामिल नहीं किया गया, इससे पहले वह इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ हुई टेस्ट सीरीज का हिस्सा भी नहीं थे. इस पर काफी सवाल उठे. शमी ने खुद कुछ दिन पहले मीडिया से बात करते हुए कहा था कि अगर वह फिट नहीं हैं तो बंगाल के लिए भी उन्हें नहीं खेलना चाहिए. उन्होंने कहा था कि अगर मैं 4 दिवसीय क्रिकेट खेल सकता हूं तो 50 ओवर क्रिकेट भी खेल सकता हूं. अब शमी ने जवाब बातों से नहीं बल्कि अपनी गेंदबाजी से दिया है. अब देखना दिलचस्प होगा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए शमी को टीम में चुना जाता है या नहीं.

रणजी ट्रॉफी में बंगाल के लिए खेल मोहम्मद शमी ने गुजरात के खिलाफ दूसरी पारी में 5 विकेट लिए. ये मैच बंगाल 141 रनों से जीत गई. पहले बल्लेबाजी करते हुए बंगाल ने 279 रन बनाए थे, जवाब में गुजरात की टीम पहली पारी में 167 पर सिमट गई थी. इस पारी में शमी ने 3 विकेट लिए थे. बंगाल ने दूसरी पारी 214/8 पर घोषित कर गुजरात के सामने 327 का लक्ष्य रखा. शमी की घातक गेंदबाजी के कारण गुजरात 185 पर ऑलआउट हो गई.

गुजरात के खिलाफ प्लेयर ऑफ़ द मैच शाहबाज अहमद को चुना गया, जिन्होंने पहली पारी में 6 और दूसरी पारी में 3 विकेट लिए थे. इससे पिछले मैच में मोहम्मद शमी सर्वश्रेष्ठ प्लेयर थे.

2 मैचों में मोहम्मद शमी ने लिए 15 विकेट

रणजी ट्रॉफी 2025 के ग्रुप स्टेज में बंगाल ने शुरूआती दोनों मुकाबले जीते हैं, 12 अंकों के साथ टीम सी ग्रुप में तीसरे नंबर पर है. पहले मैच में भी मोहम्मद शमी ने घातक गेंदबाजी की थी, उन्होंने पहली पारी में 3 और दूसरी पारी में 4 विकेट लिए थे. शमी को प्लेयर ऑफ़ द मैच का अवार्ड मिला था. अभी तक 2 मैचों में शमी 15 विकेट ले चुके हैं.

भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज के बाद घर पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीनों फॉर्मेट में खेलेगी. शुरुआत 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से होगी, जिसके लिए कुछ दिनों में टीम का एलान होगा. देखना होगा कि क्या मोहम्मद शमी की टीम में वापसी होती है नहीं.

28 Oct 2025
