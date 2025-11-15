Meghna Singh With ABP Live: क्रिकेट खेलने वाला हर खिलाड़ी हाथ में गेंद और बल्ला पकड़ने के साथ ही टीम इंडिया में खेलने का सपना भी देखता है. लेकिन ऐसे कुछ ही प्लेयर निकलते हैं, जो इस सपने को हकीकत में बदलकर दिखाते हैं. भारतीय क्रिकेटर मेघना सिंह भी उन्हीं खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्होंने हाथ में गेंद पकड़ने के साथ ही ये तय कर लिया था कि एक दिन वे भारत के लिए खेलेंगी और साल 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच खेलने के साथ ही मेघना सिंह का ये सपना साकार हुआ.

मेघना सिंह के लिए भारत के लिए खेलने की खुशी इतनी बड़ी है कि इसे शब्दों में बयां कर पाना भी आसान नहीं है. भारतीय क्रिकेटर मेघना सिंह ने एबीपी लाइव के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में वीमेंस क्रिकेट की दुनिया के हर पहलू पर बात की. महिलाओं की क्रिकेट में एंट्री से लेकर उन्हें मिलने वाली सैलरी तक, आज के दौर में क्या-क्या बदलाव हुआ है, आइए मेघना सिंह से हुई बातचीत के जरिए इसे जानते हैं.

लड़कों के साथ खेलना पड़ा क्रिकेट

भारतीय क्रिकेटर मेघना सिंह ने एबीपी लाइव के साथ बातचीत में बताया कि 'मेरे पिता को भी क्रिकेट खेलने का शौक था. बचपन में पापा के साथ साइकिल पर बैठकर मैच देखने जाती थी. जब गली में लड़कों को खेलते देखती थी, तब शौक चढ़ा कि मैं भी क्रिकेट खेलूं. पापा और घर के बाकी लोगों को क्रिकेट खेलता देखकर आगे चलकर मैंने इसे अपना करियर बना लिया'. शुरुआत में मेघना को लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना पड़ता था, क्योंकि कोई और लड़की क्रिकेट खेलती नहीं थी और जो खेल लड़कियां खेलती थीं, वो मेघना सिंह को पसंद नहीं थे.

पहला मैच खेलने पर मिली कितनी सैलरी?

उत्तर प्रदेश के बिजनौर की रहने वाली मेघना सिंह ने सबसे पहले स्टेट टीम के टॉप 40 प्लेयर्स की लिस्ट में जगह बनाई. इसके बाद साल 2010 में मेघना का भारत की अंडर-19 टीम में सेलेक्शन हुआ. मेघना सिंह से जब सवाल पूछा कि भारतीय खिलाड़ियों को उस समय एक मैच खेलने के लिए कितनी सैलरी मिलती थी, तब भारतीय क्रिकेटर ने कहा कि 'जब मैंने अंडर-19 टीम के लिए अपना पहला मैच खेला, तब 1,000 रुपये मैच फीस मिलती थी.

1 हजार से 1 लाख तक का सफर

भारतीय पेसर मेघना सिंह ने बातचीत में बताया कि जब उन्होंने भारत की अंडर-19 टीम के लिए खेलने की शुरुआत की, तब 1 मैच के लिए उन्हें एक हजार रुपये फीस मिलती थी और तब एक साल में केवल 4 या 5 मैच ही खेलने के लिए मिलते थे, लेकिन जैसे-जैसे समय का पहिया बदला, भारतीय क्रिकेट में महिलाओं को भी बेहतर मैच फीस मिलने लगी और इसके साथ ही कई लीग मैच भी शुरू हो गए. मेघना ने जब सितंबर, 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच से अपने इंटरनेशनल क्रिकेटिंग करियर की शुरुआत की थी, तब मेघना को एक वनडे मैच खेलने के लिए एक लाख रुपये मैच फीस मिली थी.

टीम इंडिया की जीत से बदल गई कहानी

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हाल ही में वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 जीता है. भारत की जीत का जश्न पूरे देश में मनाया गया. वीमेंस टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया. इस पर मेघना सिंह से पूछा गया कि भारत की जीत के बाद क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं. इस सवाल के जवाब में मेघना ने कहा कि 'भारत की जीत के तुरंत बाद से ही क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन बढ़ गए हैं, जिनमें ज्यादातर लड़कियां हैं. वर्ल्ड कप में भारत की जीत ने कई लोगों के लिए दरवाजे खोले हैं'.

ज़हीर खान से मिली प्रेरणा

मेघना सिंह ने बताया कि उनके घर में क्रिकेट देखने के साथ ही खेला भी जाता है. ऐसे में वे शुरुआत से ही क्रिकेट से जुड़ी रही हैं. मेघना सिंह शुरू से ही दिग्गज भारतीय क्रिकेटर ज़हीर खान को फॉलो करती आई हैं. मेघना ने कहा कि 'क्रिकेट में हमेशा से ही मेरी प्रेरणा ज़हीर खान रहे हैं. पापा को देखकर मुझे क्रिकेट खेलने का जोश चढ़ा, लेकिन मैं बचपन में जब भी क्रिकेट देखती थी, तब ज़हीर खान को फॉलो करती थी. मैं खुद भी एक फास्ट बॉलर हूं तो मैं हमेशा से ही उन्हें देखती आई हूं'. मेघना ने इसके साथ ही बताया कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा भी उनके फेवरेट प्लेयर हैं.

WPL में किस टीम के लिए खेलेंगी मेघना सिंह?

वीमेंस प्रीमियर लीग (WPL 2026) का नया सीजन जल्द ही शुरू होने वाला है. मेघना सिंह पिछले दोनों WPL में गुजरात जायंट्स के लिए खेलती नजर आई हैं. मेघना से पूछा गया कि वो इस बार किस टीम के लिए खेलना चाहेंगी, तब भारतीय प्लेयर ने जवाब दिया कि 'WPL में मेरी फेवरेट टीम दिल्ली कैपिटल्स है, क्योंकि इस टीम में काफी शानदार प्लेयर्स हैं'. लेकिन इसके साथ ही मेघना ने कहा कि 'मुझे जो भी टीम चुनेगी, मैं उस टीम के लिए अपना बेस्ट परफॉर्म करूंगी'.

