हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटExclusive: क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह

Exclusive: क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह

Meghna Singh Exclusive Interview: भारतीय क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों को शुरुआत में काफी कम सैलरी मिलती थी. 1000 रुपये मैच फीस से करियर की शुरुआत करने वाली मेघना सिंह ने वीमेंस क्रिकेट की सच्चाई बताई.

By : साक्षी गुप्ता | Updated at : 15 Nov 2025 08:52 AM (IST)
Preferred Sources

Meghna Singh With ABP Live: क्रिकेट खेलने वाला हर खिलाड़ी हाथ में गेंद और बल्ला पकड़ने के साथ ही टीम इंडिया में खेलने का सपना भी देखता है. लेकिन ऐसे कुछ ही प्लेयर निकलते हैं, जो इस सपने को हकीकत में बदलकर दिखाते हैं. भारतीय क्रिकेटर मेघना सिंह भी उन्हीं खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्होंने हाथ में गेंद पकड़ने के साथ ही ये तय कर लिया था कि एक दिन वे भारत के लिए खेलेंगी और साल 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच खेलने के साथ ही मेघना सिंह का ये सपना साकार हुआ.

मेघना सिंह के लिए भारत के लिए खेलने की खुशी इतनी बड़ी है कि इसे शब्दों में बयां कर पाना भी आसान नहीं है. भारतीय क्रिकेटर मेघना सिंह ने एबीपी लाइव के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में वीमेंस क्रिकेट की दुनिया के हर पहलू पर बात की. महिलाओं की क्रिकेट में एंट्री से लेकर उन्हें मिलने वाली सैलरी तक, आज के दौर में क्या-क्या बदलाव हुआ है, आइए मेघना सिंह से हुई बातचीत के जरिए इसे जानते हैं.

लड़कों के साथ खेलना पड़ा क्रिकेट

भारतीय क्रिकेटर मेघना सिंह ने एबीपी लाइव के साथ बातचीत में बताया कि 'मेरे पिता को भी क्रिकेट खेलने का शौक था. बचपन में पापा के साथ साइकिल पर बैठकर मैच देखने जाती थी. जब गली में लड़कों को खेलते देखती थी, तब शौक चढ़ा कि मैं भी क्रिकेट खेलूं. पापा और घर के बाकी लोगों को क्रिकेट खेलता देखकर आगे चलकर मैंने इसे अपना करियर बना लिया'. शुरुआत में मेघना को लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना पड़ता था, क्योंकि कोई और लड़की क्रिकेट खेलती नहीं थी और जो खेल लड़कियां खेलती थीं, वो मेघना सिंह को पसंद नहीं थे.

Exclusive: क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह

पहला मैच खेलने पर मिली कितनी सैलरी?

उत्तर प्रदेश के बिजनौर की रहने वाली मेघना सिंह ने सबसे पहले स्टेट टीम के टॉप 40 प्लेयर्स की लिस्ट में जगह बनाई. इसके बाद साल 2010 में मेघना का भारत की अंडर-19 टीम में सेलेक्शन हुआ. मेघना सिंह से जब सवाल पूछा कि भारतीय खिलाड़ियों को उस समय एक मैच खेलने के लिए कितनी सैलरी मिलती थी, तब भारतीय क्रिकेटर ने कहा कि 'जब मैंने अंडर-19 टीम के लिए अपना पहला मैच खेला, तब 1,000 रुपये मैच फीस मिलती थी.

1 हजार से 1 लाख तक का सफर

भारतीय पेसर मेघना सिंह ने बातचीत में बताया कि जब उन्होंने भारत की अंडर-19 टीम के लिए खेलने की शुरुआत की, तब 1 मैच के लिए उन्हें एक हजार रुपये फीस मिलती थी और तब एक साल में केवल 4 या 5 मैच ही खेलने के लिए मिलते थे, लेकिन जैसे-जैसे समय का पहिया बदला, भारतीय क्रिकेट में महिलाओं को भी बेहतर मैच फीस मिलने लगी और इसके साथ ही कई लीग मैच भी शुरू हो गए. मेघना ने जब सितंबर, 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच से अपने इंटरनेशनल क्रिकेटिंग करियर की शुरुआत की थी, तब मेघना को एक वनडे मैच खेलने के लिए एक लाख रुपये मैच फीस मिली थी.

टीम इंडिया की जीत से बदल गई कहानी

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हाल ही में वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 जीता है. भारत की जीत का जश्न पूरे देश में मनाया गया. वीमेंस टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया. इस पर मेघना सिंह से पूछा गया कि भारत की जीत के बाद क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं. इस सवाल के जवाब में मेघना ने कहा कि 'भारत की जीत के तुरंत बाद से ही क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन बढ़ गए हैं, जिनमें ज्यादातर लड़कियां हैं. वर्ल्ड कप में भारत की जीत ने कई लोगों के लिए दरवाजे खोले हैं'.

Exclusive: क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह

ज़हीर खान से मिली प्रेरणा

मेघना सिंह ने बताया कि उनके घर में क्रिकेट देखने के साथ ही खेला भी जाता है. ऐसे में वे शुरुआत से ही क्रिकेट से जुड़ी रही हैं. मेघना सिंह शुरू से ही दिग्गज भारतीय क्रिकेटर ज़हीर खान को फॉलो करती आई हैं. मेघना ने कहा कि 'क्रिकेट में हमेशा से ही मेरी प्रेरणा ज़हीर खान रहे हैं. पापा को देखकर मुझे क्रिकेट खेलने का जोश चढ़ा, लेकिन मैं बचपन में जब भी क्रिकेट देखती थी, तब ज़हीर खान को फॉलो करती थी. मैं खुद भी एक फास्ट बॉलर हूं तो मैं हमेशा से ही उन्हें देखती आई हूं'. मेघना ने इसके साथ ही बताया कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा भी उनके फेवरेट प्लेयर हैं.

WPL में किस टीम के लिए खेलेंगी मेघना सिंह?

वीमेंस प्रीमियर लीग (WPL 2026) का नया सीजन जल्द ही शुरू होने वाला है. मेघना सिंह पिछले दोनों WPL में गुजरात जायंट्स के लिए खेलती नजर आई हैं. मेघना से पूछा गया कि वो इस बार किस टीम के लिए खेलना चाहेंगी, तब भारतीय प्लेयर ने जवाब दिया कि 'WPL में मेरी फेवरेट टीम दिल्ली कैपिटल्स है, क्योंकि इस टीम में काफी शानदार प्लेयर्स हैं'. लेकिन इसके साथ ही मेघना ने कहा कि 'मुझे जो भी टीम चुनेगी, मैं उस टीम के लिए अपना बेस्ट परफॉर्म करूंगी'.

Exclusive: क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह

यह भी पढ़ें

IND vs SA: कोलकाता टेस्ट पर भारत का दबदबा, बुमराह-कुलदीप के बाद राहुल-सुंदर ने संभाली कमान; पढ़ें डे रिपोर्ट

About the author साक्षी गुप्ता

साक्षी गुप्ता एबीपी न्यूज़ में 2023 से काम कर रही हैं. साक्षी की खेल और राजनीतिक जगत में काफी दिलचस्पी है. इसके अलावा साक्षी ऑटो सेक्शन से लेकर एंटरटेनमेंट की खबरें लिखने में भी रुचि रखती हैं. खाली समय में साक्षी को पढ़ना और स्पोर्ट्स खेलना काफी पसंद है. साक्षी ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हिन्दी पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है और डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएट हैं.
Read
Published at : 15 Nov 2025 08:52 AM (IST)
Tags :
Meghna Singh Women's Cricket INDIAN CRICKET TEAM ABP NEWS WOmen's World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
टेरर मॉड्यूल की जांच का केंद्र है नौगाम पुलिस थाना, ब्लास्ट में गई 9 की जान, भयावह तस्वीरें आईं सामने
टेरर मॉड्यूल की जांच का केंद्र है नौगाम पुलिस थाना, ब्लास्ट में गई 9 की जान, भयावह तस्वीरें आईं सामने
बॉलीवुड
राजकुमार राव के घर आई नन्ही परी, पत्रलेखा ने किया बेटी को जन्म
राजकुमार राव के घर आई नन्ही परी, पत्रलेखा ने किया बेटी को जन्म
दिल्ली NCR
Delhi Weather Today: दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, सर्दी के साथ बढ़ा प्रदूषण का कहर
दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, सर्दी के साथ बढ़ा प्रदूषण का कहर
हरियाणा
हरियाणा के मंत्री अनिल विज की पुलिस अधिकारी से बहस, बैठक में जमकर लगाई फटकार, कहा- 'काम नहीं करते...'
हरियाणा के मंत्री अनिल विज की पुलिस अधिकारी से बहस, बैठक में जमकर लगाई फटकार, क्या है मामला
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election Result 2025: सीएम फेस पर सस्पेंस..'छोटे भाई' Nitish Kumar के साथ रहेगी BJP? | NDA
Bihar Election Result : 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने को तैयार नितीश कुमार | PM Modi
Bihar Election Result : Nitish बिहार के भरोसा भी है और भविष्य भी | PM Modi
Bihar Election 2025: बिहार में Nitish की ताकत, किन मुद्दों पर महागठबंधन फिसला? | Tejashwi | RJD
Bihar Election Result: बिहार में प्रचंड जीत के बाद PM Modi ने Congress पर साधा निशाना | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
जम्मू और कश्मीर
टेरर मॉड्यूल की जांच का केंद्र है नौगाम पुलिस थाना, ब्लास्ट में गई 9 की जान, भयावह तस्वीरें आईं सामने
टेरर मॉड्यूल की जांच का केंद्र है नौगाम पुलिस थाना, ब्लास्ट में गई 9 की जान, भयावह तस्वीरें आईं सामने
बॉलीवुड
राजकुमार राव के घर आई नन्ही परी, पत्रलेखा ने किया बेटी को जन्म
राजकुमार राव के घर आई नन्ही परी, पत्रलेखा ने किया बेटी को जन्म
दिल्ली NCR
Delhi Weather Today: दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, सर्दी के साथ बढ़ा प्रदूषण का कहर
दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, सर्दी के साथ बढ़ा प्रदूषण का कहर
हरियाणा
हरियाणा के मंत्री अनिल विज की पुलिस अधिकारी से बहस, बैठक में जमकर लगाई फटकार, कहा- 'काम नहीं करते...'
हरियाणा के मंत्री अनिल विज की पुलिस अधिकारी से बहस, बैठक में जमकर लगाई फटकार, क्या है मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
क्रेडिट कार्ड लेने के बाद ये चूक भारी पड़ सकती है, सिबिल स्कोर तुरंत गिर जाएगा
क्रेडिट कार्ड लेने के बाद ये चूक भारी पड़ सकती है, सिबिल स्कोर तुरंत गिर जाएगा
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Embed widget