हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SA: कोलकाता टेस्ट पर भारत का दबदबा, बुमराह-कुलदीप के बाद राहुल-सुंदर ने संभाली कमान; पढ़ें डे रिपोर्ट

IND vs SA: कोलकाता टेस्ट पर भारत का दबदबा, बुमराह-कुलदीप के बाद राहुल-सुंदर ने संभाली कमान; पढ़ें डे रिपोर्ट

IND vs SA Highlights 1st Test: कोलकाता टेस्ट में पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 37 रन बना लिए हैं. केएल राहुल और वाशिंगटन सुंदर अभी डटे हुए हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 14 Nov 2025 05:14 PM (IST)
Preferred Sources

कोलकाता टेस्ट में पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 37 रन बना लिए हैं. टीम इंडिया के लिए केएल राहुल और वॉशिंगटन सुंदर ने कमान संभाली हुई है. टीम मैनेजमेंट ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए सुंदर को नंबर-3 पर उतारा, जिन्होंने अब तक सधे हुए अंदाज में बैटिंग की है. राहुल के साथ उनकी पार्टनरशिप 19 रनों की हो चुकी है. बताते चलें कि दक्षिण अफ्रीकी टीम की पहली पारी 159 रनों पर सिमट गई थी. भारत अब भी पहली पारी में 122 रनों से पीछे है.

159 रनों पर सिमटी दक्षिण अफ्रीका

दक्षिण अफ्रीकी टीम को एडन मार्करम और रायन रिकल्टन ने 57 रनों की साझेदारी कर सधी हुई शुरुआत दिलाई थी. मगर इसके बाद कप्तान टेंबा बावुमा से लेकर टोनी डी जोरजी समेत अन्य बल्लेबाज फिसड्डी साबित हुए. एक समय दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट के नुकन्सान पर 114 रन बना लिए थे, लेकिन अगले 29 रनों के भीतर अफ्रीका ने अपने बाकी 7 विकेट गंवा दिए.

जसप्रीत बुमराह ने लिए 5 विकेट

जसप्रीत बुमराह ने पारी में 14 ओवरों में सिर्फ 27 रन देकर 5 विकेट लिए. बुमराह के टेस्ट करियर का यह 16वां फाइव-विकेट हॉल रहा. उन्होंने एडन मार्करम, रायन रिकल्टन, टोनी डी जोरजी, साइमन हार्मर और केशव महाराज को आउट किया. उनके अलावा कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज ने पारी में दो-दो विकेट झटके. वहीं अक्षर पटेल ने भी एक बल्लेबाज को आउट किया.

पहले दिन का खेल खत्म होने तक केएल राहुल ने 59 गेंदों में 13 रन और तीसरे क्रम पर बैटिंग करने आए वाशिंगटन सुंदर 38 गेंद में 6 रन बनाकर खेल रहे हैं. यह चौंकाने वाला विषय रहा कि नंबर-3 पर खेलने वाले साई सुदर्शन को इस मैच में मौका ही नहीं दिया गया.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 14 Nov 2025 04:35 PM (IST)
Kuldeep Yadav IND Vs SA 1st Test Washington Sundar JASPRIT BUMRAH IND VS SA
