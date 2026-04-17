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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटT20 वर्ल्ड कप में मैच फिक्सिंग, कप्तान पर ही लगे आरोप; लीक ऑडियो से क्रिकेट जगत में मचा भयंकर हड़कंप

T20 वर्ल्ड कप में मैच फिक्सिंग, कप्तान पर ही लगे आरोप; लीक ऑडियो से क्रिकेट जगत में मचा भयंकर हड़कंप

Match Fixing in Cricket: कनाडा क्रिकेट इस समय बुरे दौर से गुजर रहा है. टीम पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 में स्पॉट फिक्सिंग का आरोप लगा है. बोर्ड के भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप लग रहे हैं.

By : शिवम | Updated at : 17 Apr 2026 10:58 AM (IST)
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ICC की एंटी-करप्शन यूनाइट ने कनाडा क्रिकेट टीम के खिलाफ 2 बड़ी जांच शुरू कर दी है. CBC की डाक्यूमेंट्री 'Corruption Cricket and Cricket' में ऐसे दावे किए गए हैं, जिससे क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया है. इस जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा टी20 वर्ल्ड कप 2026 के एक मैच से जुड़ा हुआ है, ये टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका में आयोजित हुआ था. न्यूजीलैंड बनाम कनाडा मैच के दौरान मैच फिक्सिंग का गंभीर आरोप लगा है. 

न्यूजीलैंड की पारी में 5वां ओवर जांच के घेरे में है, जो कनाडा के कप्तान दिलप्रीत बाजवा ने किया था. बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने से 3 हफ्ते पहले ही बाजवा को कनाडा नेशनल टीम का कप्तान बनाया गया था. इस ओवर में बाजवा ने नो-बॉल और वाइड बॉल डालते हुए कुल 15 रन दिए थे. ये मैच में महत्वपूर्ण साबित हुआ था. अब ये ओवर जांच के घेरे में आ गया है. आईसीसी इसकी जांच कर रही है कि ये खराब गेंदबाजी सही में थी या जानबूझकर कप्तान ने इतने रन लुटाए थे? क्या ये किसी सट्टेबाजी से जुड़ा हुआ है.

लीक ऑडियो से मचा हड़कंप

कनाडा क्रिकेट टीम अपने बुरे दौर से गुजर रही है. खिलाड़ी पर भ्रष्टाचार के आरोप के आलावा टेलीफोन रिकॉर्डिंग ने टीम चयन के दौरान हुई धांधली के भी संकेत दिए हैं, जिसका ऑडियो वायरल है. इसमें पूर्व कोच खुर्रम चौहान का कहना है कि कुछ ख़ास खिलाड़ियों को नेशनल टीम में चुनने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा था, ये कोई और नहीं बल्कि बोर्ड के ही सीनियर मेंबर्स थे. 

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पूर्व कोच पुबुदु दस्सानायके ने भी दावा किया है कि 2024 वर्ल्ड कप के समय उन्होंने भी टीम चयन में अन्य अधिकारियों के दखलअंदाजी का उन्होंने विरोध किया था. इसके बाद उन्हें नौकरी से हटाने की धमकी दी गई थी.

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कनाडा क्रिकेट की छवि प्रशासनिक स्तर पर भी खराब हुई है. पूर्व CEO सलमान खान पर धोखाधड़ी और चोरी के मामले चल रहे हैं. कनाडा के क्रिकेटर्स की स्थिति भी अच्छी नहीं है, उन्हें वर्ल्ड कप के लिए मिलने वाली राशि में भी देरी हुई और उन्हें किसी प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट पर भी नहीं रखा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 17 Apr 2026 10:58 AM (IST)
Tags :
ICC Cricket News Match Fixing In Cricket Canada Cricket Team T20 World Cup CRICKET
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