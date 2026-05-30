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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026कौन जीतेगा IPL 2026 का फाइनल? शुभमन गिल ने दिया ऐसा जवाब, आपको जरूर जानना चाहिए

कौन जीतेगा IPL 2026 का फाइनल? शुभमन गिल ने दिया ऐसा जवाब, आपको जरूर जानना चाहिए

Shubman Gill Statement on RCB vs GT Final: आईपीएल 2026 के फाइनल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू से भिड़ने से पहले शुभमन गिल ने बताया कि कौन सी टीम को जीत मिलेगी?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 30 May 2026 11:19 PM (IST)
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शुभमन गिल बतौर कप्तान अपनी पहली IPL ट्रॉफी जीतने के बहुत करीब हैं. परिस्थितियां भी गुजरात टाइटंस के अनुकूल लग रही हैं, क्योंकि फाइनल मैच गुजरात के होमग्राउंड यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला जाएगा. मगर यह क्रिकेट का खेल है, जहां जीतता वही है जो मौके पर बढ़िया खेलता है.

यह इतिहास में पहली बार है जब शुभमन गिल की कप्तानी में गुजरात की टीम फाइनल तक पहुंची है. मगर उनके सामने रजत पाटीदार खड़े हैं, जो लगातार दूसरी बार RCB को फाइनल तक खींच लाए हैं और लगातार दूसरा खिताब जीतने की दहलीज पर खड़े हैं. गिल ने फाइनल से पहले अहमदाबाद में खेलने को लेकर बताया कि उन्हें जरूर घरेलू मैदान पर खेलने का फायदा मिलेगा. उन्होंने यह भी बताया कि किस टीम के जीतने के अधिक चांस होंगे.

घर पर खेलने का मिलेगा फायदा

शुभमन गिल ने फाइनल मैच अपने घरेलू मैदान पर खेलने को लेकर कहा - हां, एडवांटेज होगा और हम यहां की परिस्थितियों से वाकिफ होंगे, क्योंकि हम यहां की पिच और मैदान को अच्छे से समझते हैं. इसलिए हम जानते हैं कि हमें जीतने के लिए किस तरह का खेल दिखाना होगा.

गिल ने आगे कहा कि घरेलू मैदान पर खेलने का जरूर उन्हें फायदा मिलेगा. गिल ने कहा कि उनकी टीम जीती तो यह उनके लिए एक यादगार सीजन रहेगा और हारे तो भी 2026 उनके लिए यादगार सीजन रहेगा.

कौन जीतेगा, शुभमन गिल ने बताया?

एक तरफ शुभमन गिल ने माना कि उनकी टीम को होम एडवांटेज रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि फाइनल में जो टीम मजबूत मानसिकता के साथ उतरेगी, वह टीम बाजी मरेगी.

गिल ने कहा - मेरा मानना है कि फाइनल मुकाबले मानसिक मजबूती के आधार पर जीते जाते हैं. इसलिए जो टीम फाइनल में मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत होगी, जीत उसी को मिलेगी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 30 May 2026 11:19 PM (IST)
Tags :
IPL Final Gujarat Titans SHUBMAN GILL RCB VS GT
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