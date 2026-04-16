वैभव सूर्यवंशी के इंटरनेशनल डेब्यू की चर्चा होने लगी है, क्योंकि उन्हें आयरलैंड दौरे के लिए नेशनल टीम में जगह मिलने की संभावना है. अगर उन्हें टीम इंडिया में जगह मिलती है, तो वह महान सचिन तेंदुलकर का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ देंगे. सचिन अभी भारत के लिए इंटरनेशनल मैच खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं, उन्होंने 16 साल 205 दिन की उम्र में पहला मैच खेला था. वैभव अभी कुछ दिनों पहले ही 15 साल के हुए हैं. कई लोगों का मानना है कि उन्हें जल्द ही नेशनल टीम में जगह दी जानी चाहिए, जबकि एक वर्ग ऐसा भी है जो सोचता है कि उनके इंटरनेशनल डेब्यू के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. इस पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान आरोन फिंच का बयान भी आया है.

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान आरोन फिंच का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी प्रभावित कर रहे हैं, उन्हें सीनियर टीम में शामिल करने का सही समय भी है लेकिन इसके लिए अन्य खिलाड़ियों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जो पहले से खेल रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं. फिंच मानते हैं कि अगर कोई पहले से खेल रहा प्लेयर चोटिल होता है, या जगह बनती है तभी वैभव को खिलाना चाहिए.

वैभव सूर्यवंशी को लेकर फिंच की राय

‘ईएसपीएन क्रिकइन्फो’ से बात करते हुए आरोन फिंच ने कहा, "उन्हें शामिल करने का क्या ये सही समय है? शायद हां, उन्हें समय दे लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि आप पहले से खेल रहे खिलाड़ियों का सम्मान करे जो लगातार अच्छा खेल रहे हैं." फिंच का मानना है कि टी20 वर्ल्ड कप जीतकर आई टीम इंडिया के सीनियर प्लेयर्स के प्रदर्शन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

वैभव सूर्यवंशी की समझ और तकनीक की प्रशंसा करते हुए फिंच ने चेतावनी भी दी. उन्होंने कहा, 'वैभव तेजी से सीखने वाले खिलाड़ी हैं, जो हर बार अलग प्लान के साथ आते हैं. बच्चे को खेलने दें, वह युवा है और उन्हेखेल को और सीखने दें. वह शानदार खिलाड़ी है, और उनके लिए मौका जरूर आएगा इसलिए उनपर ज्यादा प्रेशर न डाला जाए.'