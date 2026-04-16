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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअगर आयरलैंड दौरे पर हुआ वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू तो किसका कटेगा पत्ता, सूर्यकुमार होंगे बाहर?

अगर आयरलैंड दौरे पर हुआ वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू तो किसका कटेगा पत्ता, सूर्यकुमार होंगे बाहर?

वैभव सूर्यवंशी आयरलैंड दौरे पर इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि उनकी जगह बाहर कौन होगा? संजू सैमसन या अभिषेक शर्मा. सूर्यकुमार यादव की पोजीशन भी सवालों के घेरे में होगी.

By : शिवम | Updated at : 16 Apr 2026 12:45 PM (IST)
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वैभव सूर्यवंशी के इंटरनेशनल डेब्यू की चर्चा होने लगी है, क्योंकि 15 वर्षीय इस खिलाड़ी को आयरलैंड दौरे के लिए संभावित खिलाड़ियों के तौर पर शॉर्टलिस्ट किया है. उनके खेल के अंदाज को क्रिकेट फैंस एन्जॉय भी कर रहे हैं, उनके नेशनल में शामिल होने की मांग भी हो रही है. आईपीएल में भी हमने देखा कि उन्होंने जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद पर आत्मविश्वास के साथ छक्का लगाया, इसी ओवर में एक और छक्का जड़ा. उन्होंने ट्रेंट बोल्ट, भुवनेश्वर कुमार जैसे दिग्गज गेंदबाजों पर भी उसी रफ़्तार से रन बनाए, जिसके लिए वह जाने जाते हैं. हालांकि उनके नेशनल टीम में शामिल किए जाने की खबरों ने एक और बहस छेड़ दी है. अगर वैभव को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाता है तो बाहर कौन होगा? कप्तान सूर्यकुमार यादव की पोजीशन भी सवालों में है, जो अपनी फॉर्म से जूझते हुए नजर आए.

भारतीय टीम जून में आयरलैंड का दौरा करेगी, जो इंग्लैंड दौरे से पहले होगा. यहां भारत और आयरलैंड के बीच 2 टी20 मैच खेले जाएंगे. रिपोर्ट के अनुसार उन्हें इस दौरे के लिए संभावित प्लेयर्स के लिए शॉर्टलिस्ट किया है. हालांकि अभी ये तय नहीं है कि वह आयरलैंड के खिलाफ इंटरनेशनल डेब्यू करेंगे, या उसके बाद जिम्बाब्वे दौरे या वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज में, या जापान में होने वाले एशियन गेम्स में?

BCCI के एक सूत्र ने PTI को बताया, "चयनकर्ताओं से BCCI के लॉजिस्टिक्स विभाग ने कम से कम 35 प्लेयर्स के नाम माँगे थे, जिनके आयरलैंड के वीजा की प्रक्रिया पूरी की जानी थी." रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 15 की जगह आयरलैंड दौरे के लिए 16 या 17 प्लेयर्स की टीम चुनी जा सकती है. लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर वैभव प्लेइंग 11 में शामिल होते हैं तो उनकी जगह पत्ता किसका कटेगा?

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कौन होगा बाहर?

भारतीय टी20 टीम में ओपनिंग के लिए 3 विकल्प मौजूद हैं. अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और ईशान किशन. इन तीनों ने ही टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लिया और शानदार प्रदर्शन किया. संजू टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुने गए, अभिषेक टी20 के नंबर-1 बल्लेबाज हैं और ईशान ने भी विस्फोटक अंदाज से प्रभावित किया. यशस्वी जायसवाल भी एक विकल्प हैं, लेकिन उन्हें टी20 में ज्यादा मौके नहीं मिले हैं.

रिपोर्ट में सूत्र ने बताया, "चयन समिति का मानना है कि वैभव तैयार हैं, लेकिन फिर आपको संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन जैसे खिलाड़ियों के बारे में भी सोचना होगा. इन सभी ने ही T20 वर्ल्ड कप फाइनल में फिफ्टी जड़ी थी. अगर आप चौथे ओपनर को टीम में शामिल करते हैं, तो यशस्वी जायसवाल भी एक विकल्प के तौर पर मौजूद हैं."

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सूर्यकुमार यादव की पोजीशन पर उठेंगे सवाल

सूत्र ने एक और सवाल खड़ा खर दिया है कि अगर वैभव सूर्यवंशी के लिए संजू सैमसन या अभिषेक शर्मा में से किसी एक को बाहर किया जाता है तो फिर सूर्यकुमार यादव की पोजीशन पर भी सवाल उठेंगे, जो बल्ले से खास अच्छा नहीं कर पाए हैं. 

सूत्र ने कहा, "वैभव सूर्यवंशी तैयार हैं, लेकिन फिर संजू या अभिषेक को बाहर करने के लिए कोई ठोस कारण बताना होगा. क्योंकि इनमें से किसी एक को बाहर किया जाता है तो सवाल बनेगा कि सूर्यकुमार अपनी जगह कैसे बनाए हुए हैं."

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एशियन गेम्स में होगा वैभव का डेब्यू?

सूत्र ने संकेत दिया कि वैभव जापान में होने वाले एशियन गेम्स में इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हैं. उन्होंने बताया, "आयरलैंड या जिम्बाब्वे दौरे पर वैभव डेब्यू कर सकते हैं, लेकिन सही मंच एशियन गेम्स या वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज हो सकती है. क्योंकि दोनों एक ही समय में है, ऐसे में टीम इंडिया को 2 टीम बनानी पड़ेंगी. अगर इससे पहले उन्हें डेब्यू का मौका नहीं मिला तो यहां जरूर डेब्यू कर सकते हैं."

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 16 Apr 2026 12:45 PM (IST)
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