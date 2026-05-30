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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026RCB vs GT Final Live Streaming: इस तरह फ्री में लाइव देख सकते हैं IPL 2026 का फाइनल, जानें मोबाइल और टीवी की डिटेल्स

RCB vs GT Final Live Streaming: इस तरह फ्री में लाइव देख सकते हैं IPL 2026 का फाइनल, जानें मोबाइल और टीवी की डिटेल्स

RCB vs GT Final Live Streaming: आईपीएल 2026 का फाइनल मैच अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और गुजरात टाइटंस के बीच कहां खेला जाएगा. लाइव मैच कब और कहां देख सकते हैं, जान लीजिए सारी डिटेल्स.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 30 May 2026 09:14 PM (IST)
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28 मार्च से आईपीएल 2026 का आगाज हुआ था, दो महीने बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और गुजरात टाइटंस सभी चुनौतियों को पार करके फाइनल तक आ पहुंची हैं. यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. फाइनल मुकाबला नियमानुसार बेंगलुरू के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना था, लेकिन BCCI ने इसे बदल कर अहमदाबाद कर दिया था.

यह आईपीएल के इतिहास में पहली बार है जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और गुजरात टाइटंस, आईपीएल के फाइनल मैच में भिड़ रहे होंगे. अब तक के प्रदर्शन को देखते हुए यह खिताबी मुकाबला अवश्य ही धमाकेदार साबित होगा, लेकिन क्या फैंस घर बैठकर फ्री में इसका लुत्फ उठा सकते हैं. यहां जानिए, बेंगलुरू और गुजरात का फाइनल मैच फ्री में कैसे देख सकते हैं?

कब और कहां लाइव देखें फाइनल मैच?

बेंगलुरू और गुजरात का फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.

फाइनल मैच टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर टेलीकास्ट होगा.

लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर उपलब्ध होगी.

यह फाइनल मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा.

क्या फ्री में देख सकते हैं फाइनल मैच?

सभी दर्शक बेंगलुरू और गुजरात का फाइनल मैच फ्री में नहीं देख सकते. मगर आप जियो की सिम यूज करते हैं और आपके पास वह रिचार्ज प्लान है, जिसके साथ जियोहॉटस्टार का सब्स्क्रिप्शन फ्री आता है, तो आप बिना कोई अतिरिक्त पैसा खर्च किए फाइनल मैच देख सकते हैं. 399 रुपये या उससे अधिक वाले जियो रिचार्ज प्लान के साथ जियोहॉटस्टार का सब्स्क्रिप्शन फ्री मिलता है. अगर आपके पास यह रिचार्ज प्लान है, तो बेंगलुरू और गुजरात का फाइनल मैच फ्री में देख सकते हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 30 May 2026 09:14 PM (IST)
Tags :
IPL Final Royal Challengers Bengaluru Gujarat Titans IPL 2026 Final GT Vs RCB Final
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